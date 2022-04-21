Thursday, 21 April 2022, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 Colt Colt Technology Services为AWS Direct Connect 托管服务提供更高速的宽带 为日本、香港及新加坡的客户提供高达10 Gbps的连线速度

香港, 2022年4月21日 - (亚太商讯) - Colt Technology Services 今日宣布Colt On Demand云端连线即可支援日本、香港及新加坡的客户以高达10 Gbps速度连线AWS Direct Connect托管服务。



过去10 Gbps连线只限于AWS Direct Connect 专属服务，但经此升级后，客户现在即可直接连线到AWS Direct Connect托管服务而无需使用交叉连线，从而降低其总体拥有成本（TCO）并同时提高交付速度。客户还可使用不同的AWS虚拟接口（私有、公共、传输）。



这项服务于去年首次在欧洲推出。此次公告后，通过Colt On Demand的一个全面性灵活连线解决方案，Colt现在可在亚洲的香港、日本及新加坡提供高达10Gbps的高宽带服务。



近来混合式工作模式的崛起也造成对于灵活流量控制需求的增加。Colt On Demand支持快速网络部署，以充分利用云的灵活性。此外，带宽可根据客户在办公室及在远程员工的比例实时调整，从而以经济高效的方式创建高效能的云运算环境。



Colt总裁及亚洲区主管星野真人表示：「我们与AWS的关系稳固，作为AWS合作伙伴，Colt已为大量的亚洲各行各业客户提供AWS连线。这次公布突显了我们在亚太地区持续的投资与承诺，要为客户提供敏捷、灵活与安全的云连线服务，藉此满足他们对高宽带的需求并帮助他们利用云所带来的各种优势。」



Colt获得Gartner 2021年全球网络服务魔力象限（Magic Quadrant for Network Services）远见者地位的肯定，亦荣获Frost & Sullivan的 2021年欧洲客户价值领航大奖（Frost & Sullivan’s European Customer Value Leadership Award）。公司的净推荐值（NPS）领先业界，反映员工高度的积极性。



关于Colt

Colt 致力于通过连线的力量来改变世界运作的方式。Colt IQ Network连结了欧洲、亚洲和北美巨型商业中心逾900间数据中心、逾29,000栋网内建筑。



Colt了解企业连线的需求并提供高性能及高宽带解决方案，在Colt以行业内最以客户导向为核心的愿景下，赋能企业客户成功。旗下客户遍及超过30个国家中逾210个城市的数据密集型企业。Colt是软件定义网路 (SDN) 与网路功能虚拟化 (NFV) 方面公认的创新者与先驱。作为私营公司，Colt乃是业内财务最稳健的企业之一，能够以最实惠的价格提供最佳的客户体验。更多信息请浏览：www.colt.net.



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