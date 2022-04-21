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来源 EC Healthcare 医思健康料全年销售额超30亿港元 按年增逾35% 下半年香港医疗服务销售额升幅超25% 整体销售额升幅超15%

香港, 2022年4月21日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然公布集团截止2022年3月31日（「年内」）销售额之预期表现。



得益于多元化业务布局及运营效能的不断提升，年内集团业务实现逆市稳健增长。在部分业务强制关闭的104个工作日内，集团透过在线渠道及电子商务活动主动与客户保持互动，促进本地市场和大陆的销售；亦继续致力于促进不同医疗专科之间的交叉销售；并积极拓展新型冠状病毒相关医疗服务及收购多间医疗机构，扩大集团于健康医疗服务市场份额，内生增长与并购双策略并行，进一步巩固其市场领导地位。



尽管第五波本地新型冠状病毒疾病爆发引致持续的旅游限制，社交距离收紧及美容院强制关闭对香港整体经济造成不利影响，集团仍录得稳健的业务表现，预期年内整体销售额将不少于30亿港元，较去年同期升幅不少于35%。当中下半年增长录得了逾15%的同比增长。



其中，受益于市场对医疗服务的旺盛需求及集团有效整合医疗资产，在封关导致缺少访港医疗旅客的情况下，集团年内医疗服务总销售额预计按年增长逾55%，而下半年香港地区之医疗服务销售额预期仍能录得同比逾25%之升幅。



在大陆医疗美容行业整体监管趋严的趋势下，集团依托其于医美市场的领先地位及强大的品牌力，加速整合医美市场份额。集团预期年内大陆全年销售额按年增幅逾18%，其中下半年销售额按年增幅逾8%。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰「展望未来，集团对其业务表现持乐观态度，预期将受益于政府推出电子消费券计划及新型冠状病毒相关医疗服务的普及和需求提升。随着香港政府于2022年4月21日放宽预防新型冠状病毒措施后业务重新开放，强劲的需求亦将使集团受益。集团将继续全力支持及配合香港政府的新型冠状病毒抗疫政策，积极采取措施，推行新策略以把握商机，持续扩大其医疗服务范围，并将继续通过内生增长和收购合并来发展业务 ，特别聚焦于信息科技，品牌和服务，进而增加集团的市场份额。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供货商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智能，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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