科轩动力向美洲交付10辆电动物流车

香港, 2022年4月20日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商科轩动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「科轩动力」或「集团」)已向墨西哥一位主要客户交付10辆订制的六米电动物流车,供其配送货物到消费者之用。

科轩动力向墨西哥交付10辆订造的电动物流车

该批电动物流车的订单,包括根据客户需要,开发能盛载货物的箱式底盘。科轩动力开发出两种适用于不同续航里程的电池组及不同的冷却系统,以应付拉丁美洲地区变化不定的气温。该批订制的电动物流车亦备有全新的空气系统,拥有轻身、低耗量的额外优点,因此具有更高的成本效益。



科轩动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop表示:「首批10辆物流车将由客户进行测试,只要客户对物流车的性能有信心,我们便可于今年接到大量订单。我们有几辆同款物流车正在欧洲进行认证,相信货物配送供应商对这类车辆的需求很大。」



科轩动力已准备就绪进军欧洲市场,并计划同样向德国及西班牙的企业提供度身订制新能源汽车及技术解决方案。此次交付标志着公司继向菲律宾交付 COMET电动小巴,及在欧洲获得12米电动巴士认证后,在全球开拓发展潜力巨大的电动汽车市场之最新举措。



Miguel Valldecabres Polop续说:「欧洲、拉丁美洲和亚洲等高增长市场对电动汽车的度身订制解决方案有着巨大需求。作为增值业务供应商,我们对在行业中建立独特定位充满信心。我们为能够提供高科技、可持续和创新解决方案的成熟平台、且强大国际管理和开发团队能够支持集团发展此优越的细分市场而感到自豪。在积极拓展全球业务的同时,我们对公司在来年加快推进业务和销售,利用其在国际电动汽车领域的独特定位取得丰硕成果充满信心。」



关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476)

科轩动力(控股)有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地,并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。





