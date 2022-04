Wednesday, 20 April 2022, 13:15 HKT/SGT Share: "第二城市",即将推出连接现实和虚拟世界无限可能性的元宇宙游戏

韩国首尔, 2022年4月20日 - (亚太商讯) - (株)D-Master表示多年准备的元宇宙项目"第二城市"将于5月中进行测试。



"第二城市"元宇宙的意义是从创造一个真正的虚拟和现实相结合的想法开始的。不单纯的游戏,而是要反映现实的元宇宙世界,才能让玩家获得无限的自由度和可能性。此外,"第二城市"在5月中测试前, "Token Incity Token Air Drop" 活动从2022年4月11日到5月9日。而且,到5月25日为止,将在活动参与者中抽取"第二城市"内的土地NFT进行Air Drop。



"第二城市"之前没有向外界公布元宇宙开发的消息,一直隐藏着神秘的面纱。直到目前即将来临的5月提前测试活动、土地NFT Minting活动、以及6月的公开测试,才通过开设telegram官方社区及活动、在官方YouTube频道上传开发日记视频等,在向外界宣传信息并进行交流。



"第二城市"Louis Kim代表强调:"现在终于到宣传我们打造的元宇宙'第二城市'的时间了,很多人将在"第二城市"内体验跨越现实和虚拟的经验。"



在"第二城市"内可以用自己的土地NFT开采CITY代币,在土地上建造建筑物,建筑物的结构可以将各层制作成市迷你世界或开放形态使用。例如1楼是开放型,2楼 通过电梯可以进入迷你世界的结构建造建筑物。因为每个楼层可以设定出入者的权限,所以租赁、公司运营、内容事业等,想象的一切都可以通过Unity来开发经营。



另外,与其他元宇宙不同的是"第二城市"游戏商业系统具有批发功能。各种创作者可以制作属于自己的项目,或者可以通过NFT化进行交易。因此预计随着这些全世界多彩多样的创作者们可以在"第二城市"内宣传自己的创作作品并进行交易,生产经济体系也将逐渐形成。



在"第二城市"也存在着地铁及机场,我们可以像现实世界一样移动到遥远的地区或在移动到其他城市的时候使用。在这个时间播放简短而简单的广告视频,游戏中与现实一样也会形成流动人口。另外,还可以为观看简短广告的用户提供奖励。据说,这些奖励系统会使"第二城市"本身作为元宇宙,将成为与用户融为一体的广告媒体。



接着,可以通过幻想乐园、狩猎、宠物系统,可以解决游戏玩家对玩游戏的欲望。 各式各样的开发者制作幻想乐园并上传到"第二城市"的话,开发者可以获得收益,用户可以享受更多的游戏,也可以通过在游戏的市政府为市场和人力进行投票,将吸引活动等的权限交给用户,还可以通过搭载workflow功能的社交系统进行线上线下沟通。



"第二城市"日后将分步公开代币经济及生态系统信息。



官网 https://secondcity.io/index_chi



Media Contact

Brand: Second City

Contact: Louis Kim

Email: admin@secondcity.io

Phone: +821028485848

Website: https://secondcity.io/

SOURCE: Second City





话题 Press release summary



部门 Blockchain, Technology, ICO, FinTech, NFTs

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network