Monday, 11 April 2022, 17:56 HKT/SGT Share: 明星IP组合赋能新零售 巨星传奇冲刺港股

香港, 2022年4月11日 - (亚太商讯) - 转自新华财经报道，数字经济成为经济发展新动能，明星IP也受到越来越多的关注。



2022年3月，新零售运营商巨星传奇提交香港联交所主板上市申请，基于明星IP创作及运营，巨星传奇主要通过社交电商平台销售健康管理和护肤产品，在业界享有较高影响力。



明星IP组合赋能新零售运营



招股书显示，明星周杰伦母亲叶惠美是巨星传奇的控股股东及创始人之一，公司另一创始人杨峻荣则是周杰伦艺人经纪公司的董事，方文山则出任巨星传奇首席文化官。



作为拥有新零售、IP创作和营运这两项业务的新零售运营商，巨星传奇的“新”，很大程度上体现在它旗下独有的明星IP组合能持续为新零售业务赋能。



据悉，巨星传奇与周杰伦的艺人管理公司杰威尔音乐签订了十年的IP授权协议，拥有优先与周杰伦及其相关IP合作的权利，通过创立独有明星IP，包括周杰伦的官方二次元形象——周同学及自制文旅综艺节目《周游记》在浙江卫视、芒果TV等平台播出，不断从公域流量池处精准引流，主动扩大IP影响力。



除了周杰伦相关IP之外，巨星传奇还不断扩充创作和运营其他IP，以提高IP组合的丰富度，通过不同领域多元化的明星IP组合及精细化的营销定位，使得巨星传奇以IP赋能零售的模式更加稳固。比如与刘畊宏合作设计健康管理产品，与方文山合作开发具有中国传统文化特色的产品等。同时，巨星传奇还与庾澄庆合作打造流行音乐脱口秀《既来之则乐之》。据了解，目前巨星传奇也和南拳妈妈达成合作意向。



业内人士分析，IP赋能模式的底层逻辑在于可以让公司零售产品在早期获得低成本的高流量以及高转化率，从而快速打开品牌知名度，助力收入稳定增长。



社交电商引领营收持续增长



IP赋能仅仅只是一方面，更重要的还是赛道的选择。



新冠疫情的持续，使得公众对健康、体重管理的重视成为潮流。巨星传奇主打产品的魔胴咖啡，因提倡低碳饮食法和明星IP的赋能，成为巨星传奇重要的收入来源这一。



数据显示，巨星传奇2018年、2019年、2020年营收分别为9468万元、8658万元、4.57亿元。2020年激增的营业收入中，魔胴防弹咖啡贡献着较高比重。2020年，该咖啡实现收入为3.33亿元，占巨星传奇总收入的比例达72.8%。



据灼识咨询数据，中国防弹饮料市场规模从2015年的2亿元上升到2020年的31亿元，复合增速达到76%；预计将以30.3%的增速增长到2025年的115亿元。在这样一个高成长性的赛道中，巨星传奇具备远超同行的领先优势和规模优势。招股书披露，2020年，巨星传奇是中国防弹饮料市场份额最大的公司，占比达到40.6%。



销售模式上，根据巨星传奇招股书，魔胴咖啡以新零售模式进行销售，主要走分销网络和电商渠道，包括社交化的电商、自有APP“巨星优选”和平台型电商如天猫店、快手店，最终抵达终端消费者。同时，由于其“核心优势”——“能够通过专有明星IP赋能其新零售业务”，巨星传奇从而可以建立一个对独有明星IP感兴趣的用户社群。



而巨星传奇与合作方建立的分销网络，分销商仅通过其下一层级的经销商进一步巩固及扩大分销网络。并且部分经销商已进一步发展成为产品的关键意见消费者。招股书中披露，巨星传奇曾于2020年及2021年遭遇两起事件，银行账户中的若干资金被临时冻结。据招股书详述，巨星传奇随即向昆山市市场监督管理机构汇报，后者对巨星传奇的经营情况进行检查，并分别于2020年6月及2021年6月出具两份检查意见，判定巨星传奇是透过合法的分销模式从事新零售活动。



不仅如此，巨星传奇亦是昆山深化两岸产业合作试验区首家社交电商试点企业。昆山梦世界社交电商基地总经理李导龄称，昆山深化两岸产业合作试验区是两岸中小企业深度合作的重要载体，梦世界推动了很多企业入驻园区，其中巨星传奇的子公司昆山巨星行动电子商务有限公司就是园区孵化出的第一家电商试点企业。



李导龄表示，巨星传奇若赴港上市成功，相信对其IP的创造及运营、产品研发和渠道开拓都会得到不同程度的加强，同时对于园区引进其他电商企业形成示范效应，形成以巨星传奇为行业先行者的长期良性发展趋势。





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