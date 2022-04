黑桃资本推出首个采用L’OCCITANE en Provence产品的限量版礼品套装

香港, 2022年4月11日 - (亚太商讯) - 这个复活节黑桃资本有限公司(「黑桃资本」)将向其好友及业务伙伴送上一份安康幸福的礼物。这标志着由何猷龙先生创办的家族办公室与该法国美容和健美领先品牌的首次跨界合作。

黑桃资本 x L’OCCITANE礼盒

黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生说:「这个项目由概念变为现实是很有意思和特别的经历。黑桃资本一直对时尚生活和休闲行业板块感兴趣。L’OCCITANE的一系列旗舰产品深受全球客户喜爱,无疑是该领域的标志性品牌之一。从策划这个系列到礼品套装的精美设计,我们都很享受整个过程。我们在选定礼品套装的主题上尤其花尽心思。我们对制成品非常满意,亦十分喜爱这个礼盒的香味,给予人身心焕然一新的感觉。于我而言,这个配搭十分适合春季。我们亦相信收到这250份限量版专属礼盒的好友定必会同样享受这份心意。」



谭先生补充:「我们对这个构思非常兴奋,并希望这份精心制作的礼品套装能够向我们的朋友和伙伴送上最美好的祝福 - 特别是现在个人安康比以往任何时候都更加重要。」



有关黑桃资本有限公司

黑桃资本有限公司(「黑桃资本」)乃何猷龙先生的家族办公室,负责管理何先生的私人资产及财富项目。总部设于香港,公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目,而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业,同时保持多元化资产类别,投资组合包括股票、债券、医疗科技、文化产业、绿色能源、房地产和上市前投资的项目。于二零二一年七月,由黑桃资本附属公司为作为发起人的特殊目的收购公司Black Spade Acquisition Co (纽交所股份代号:BSAQ) 于纽约证券交易所挂牌上市。



