Friday, 8 April 2022, 12:07 HKT/SGT Share: 兴业银行境外债券承销业务一季度领跑市场

香港, 2022年4月8日 - (亚太商讯) - 近日，根据彭博数据显示，2022年一季度兴业银行(1) 中国离岸债券承销量全市场排名位列第一(2) ，落地项目57笔，承销金额15.35亿美元，在年初市场环境动荡的大背景下，领跑境外债承销业务市场。



该行发挥优良的联动机制，通过集团首家境外机构兴业银行香港分行，协助中资企业运用境外债券发行拓宽融资渠道、树立国际形象、搭建海外平台及实现多元化资产配置。据悉，2021年全年，兴业银行香港分行共承销近200笔境外债券项目、累计发行规模超过600亿美元等值，其中22笔为参与承销的境外绿色债券及可持续债券项目，作为中资承销商积极响应国家政策号召，引导国际资本流向绿色行业，进一步践行 “绿色银行”承诺，在保持境外债券承销规模市场领先地位的同时，为推动境外绿色债券发行市场作出积极贡献。香港分行有关负责人表示，2022年将继续抢抓市场机遇，积极为中资企业境外债券发行提供强大的专业支持，为中资企业“出海”保驾护航。



(1) 兴业银行是一家于中国内地注册成立的股份有限公司

(2) 数据来源：彭博中国离岸债券排行截至2022年3月31日





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