来源 Legend Capital 君联资本所投创新型疫苗领军企业瑞科生物在港交所成功上市

香港, 2022年4月7日 - (亚太商讯) - 3月31日,君联资本所投创新型疫苗领军企业瑞科生物(股票代码:02179.HK)在港交所成功上市。此次在港上市,成为“香港HPV疫苗第一股”、“香港新型佐剂疫苗第一股”的瑞科生物相信将会给香港资本市场注入新的活力。



瑞科生物是一家创新型疫苗公司,由自主研发的新型佐剂技术驱动,目前共拥有涵盖宫颈癌、新冠肺炎、成人结核病、带状疱疹、手足口病及流感等广泛疾病的12款高价值疫苗组合。公司主要专注于HPV候选疫苗的研发,其核心产品REC603处于III期临床试验阶段,有望成为首款获批上市的国产九价疫苗。此外,瑞科生物还已开始布局mRNA疫苗领域,目前正在开发mRNA新冠肺炎疫苗。



瑞科生物拥有自主开发的新型佐剂、蛋白工程及免疫评价三大先进技术平台,是全球少数几家有能力研发与生产FDA批准的全部5种新型佐剂的公司之一。瑞科生物是目前全球少数几家有能力自主研发新型佐剂的公司之一。并已经成功应用于新冠疫苗、HPV疫苗及带状疱疹疫苗等多款创新疫苗。



君联资本于2020年通过综合成长基金和医疗专业基金协同投资的方式,领投瑞科生物的B轮融资。又在2021年公司的C轮融资持续加码,是君联资本多基金协作投资的又一成功案例。作为公司重要的机构投资人,君联资本在瑞科生物的公司治理、业务战略、技术路线、研发资源、管理提升以及资金支持等方面给予多方位的积极支持。



瑞科生物创始人、董事会主席兼总经理刘勇博士表示:“感谢君联资本对瑞科生物的长期坚定支持!作为公司持股比例最大的机构投资人,君联资本“事为先,人为重”的投资哲学与瑞科生物的企业文化高度契合,君联资本在公司重大决策方面始终支持管理团队,在公司发展过程中持续给与帮助,也因此成为瑞科团队最信赖和尊敬的投资人之一。港股IPO是瑞科生物新征程的起点,管理团队希望和君联资本为代表的全体投资人更紧密地携手并肩,续写新的传奇!”



君联资本联席首席投资官周宏斌表示:“祝贺瑞科生物及创始人刘勇带领的瑞科团队,刘总从事疫苗研发二十余年,在行业有极高的学术地位和丰富的实操经验,刘总和团队在疫苗研发领域深耕多年,在研的疫苗品种都是针对重大疾病负担领域,并积极布局规模化生产,我们很钦佩刘总对疫苗产业投入的巨大热情及其强烈的责任心和事业心。目前,瑞科生物已成为中国国产疫苗行业的排头兵,相信上市后,瑞科生物在核心的新佐剂和疫苗技术领域会继续突破,造福更多的患者。”



君联资本董事总经理洪坦表示:“新冠疫情爆发后,疫苗行业在经过多年的技术积累和人才积累后进入了高速发展阶段,瑞科生物是行业中少有的具备高质量技术平台的疫苗企业,可以持续输出高质量疫苗产品,满足未被满足的临床需求。我们看好瑞科生物HPV疫苗组合、重组带状疱疹疫苗REC610以及新冠疫苗组合等多个核心管线的未来发展,瑞科生物深耕重组蛋白疫苗领域,有望成为全球市场的竞争者。”



君联资本一直重视生命科学领域重大主题的重注投资,除了瑞科生物,还有所投企业康龙化成(300759.SZ)(03759.HK)、金域医学(603882.SH)、药明康德(603259.SH)(02359.HK)、药明生物(02269.HK)、信达生物(01801.HK)、贝瑞基因(000710.SZ)、和铂医药(02142.HK)、诺辉健康(06606.HK)、科美诊断(688468.SH)等细分行业优秀公司在A股及港股上市。





