Thursday, 7 April 2022, 12:03 HKT/SGT Share: 思摩尔发布2021年财报,营收137亿,加码研发全球专利数量涨6成

香港, 2022年4月7日 - (亚太商讯) - 3月30日,雾化科技企业思摩尔国际(06969.HK)发布2021年全年业绩报告,全年营业收入达137.55亿元(人民币,下同),同比增长37.4%。









思摩尔国际董事会主席陈志平表示,公司在2021年经历了复杂多变的贸易环境和监管环境、以及疫情带来的持续影响、重要原材料价格上涨等诸多挑战,但稳健的收入和利润增长印证了公司对雾化科技创新和为客户创造价值的专注。



陈志平表示,雾化行业前景广阔,公司对未来充满信心,今年将持续加大研发投入,特别是材料科学、流体力学、空气动力学、热力学等领域的基础研究投入,保持在雾化领域的技术优势;同时探索雾化技术在医疗、健康领域的场景应用,「今天种下希望的种子,明天才能看到星辰大海」。



营收再创新高,下半年海外收入占比超7成



财报显示,思摩尔2021年全年营业收入再创新高,营收137.55亿,同比增长37.4%;经调整后每股盈利0.91元。



营收稳健增长的背后,得益于思摩尔行业领导者地位的稳固、从传统制造向智能制造的升级,以及生产运营效率的大幅提升。



财报显示,去年思摩尔推出自主研发的新一代自动化生产线,实现组装、注液、包装等全生产线自动化生产,其单线生产效率可达每小时7200个标准雾化器,远超行业水平,并率先规模化应用于核心客户。



财报显示,思摩尔去年面向企业客户的TO B业务营收首次突破百亿,为125.9亿元,同比增长37.4%;面向零售客户的TO C业务营收11.6亿元,同比增长37.1%。



收入来源方面,去年下半年,思摩尔的海外收入占比超过7成。



研发费用增长近6成,7个基础研究院投用



财报显示, 至2021年底,思摩尔累计申请专利3408件,涵盖温控、发热体、防漏液、储液四大技术类型,去年在全球范围内新增专利申请1187件,较前一年增长60%。其中绝大多数专利都是围绕「雾化CPU」陶瓷雾化芯技术,实现了对核心技术阵地的全面封锁。



专利产权壁垒的构建离不开巨额的投入。财报显示,2021年思摩尔在研发费用上的投入为6.7亿元,同比增长59.7%。思摩尔的研发投入聚焦于前沿的材料科学、流体力学、空气动力学、热力学等领域,目前已在多个领域建立了世界级的研发团队。



其中,在中美两国建立的7个基础科学研究院已投入运营使用。至2021年底,思摩尔拥有研发人员1254人,其中博士及以上共101人,同比去年的增幅分别为47%和215%。



在助力中国企业出海方面,思摩尔致力于建立完善的安全性评估体系,助力国内企业进行符合多国市场标准的一站式检测。去年年底,国内首个欧盟TPD一站式企业检测系统上线,5个工作日可出报告,速度提升10倍,帮助中国企业快速触达海外市场。



进军一次性赛道,多元化布局打造第二曲线



据沙利文相关报告,2021年思摩尔在全球市场份额占比继续扩大,达22.8%,超过第二名至第五名的总和。报告还指出,未来5年全球电子雾化设备市场规模增长迅速,复合增长率可达24.6%。但来自智研咨询的报告则指出,到2024年雾化产品的份额也只有9.3%。



陈志平表示,虽然思摩尔目前获取了较大的全球市场份额,但对整体市场而言,只是沧海一粟。他认为,雾化市场进一步发展的核心是通过深入的技术创新,在安全性和口感提升上实现根本性的体验突破。



为此,思摩尔今年将实现雾化产品的全品类布局,以满足全球用户差异化的需求。以FEELM为代表的封闭式陶瓷解决方案,已经成为高端雾化的第一技术品牌;以VAPORESSO为代表的开放式雾化产品,已在法国、西班牙、澳大利亚,阿联酋,以色列等国取得市场第一的份额。



此外,思摩尔今年将在海外进军一次性品类。虽然这是思摩尔首次进军该领域,但集规模、技术、制造、成本、产能等优势于一身,特别是针对漏液、焦味、性价比等消费者痛点储备了完整的解决方案,被业内认为行业即将迎来质变的「奇点时刻」。



根据财报,思摩尔今年还将在医疗、美容领域进行新的探索与布局,公司正与国内外知名团队合作研发医疗、美容等相关产品,有望很快推向市场。



驰援洪灾助力抗疫,2050年实现碳中和



作为有爱的「追梦人」,思摩尔持续以实际行动响应公众期待,践行企业社会责任。



2021年7月, 河南遭遇洪灾,思摩尔捐赠500万港元用于抗洪救灾;2022年2月,香港疫情肆虐,思摩尔捐款300万港元助力抗击疫情。去年11月的深企社会责任发展大会上,思摩尔获颁「年度战疫救灾先锋企业」奖。



今年3月,为实现「动态清零」的目标,深圳按下慢行键,7天后思摩尔快速回应,妥善安排近1700名工人有序返岗。目前员工返岗率已接近100%,园区严格按照辖区防疫要求,全员落实家庭、公司「两点一线」工作生活模式。对于住在宿舍的工厂员工,公司准备了一日三餐,水果、酸奶等生活保障食品,让员工吃得好、吃得放心。



在全球最大指数公司明晟(MSCI)公布的ESG评级中,思摩尔凭借在环境、社会与公司治理等方面的优异表现,于2021年年底继续维持A级。



2021年起,碳中和连续两年写进中央政府工作报告。为响应「有序推进碳达峰碳中和工作,落实碳达峰行动方案」,思摩尔在本次财报中提出,将在2050年前实现自身经营直接和间接排放的碳中和。这也是第一家列出碳中和时间表的雾化科技企业。







话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

July 29, 2021 15:01 HKT/SGT 政策风险可控,思摩尔国际(06969.HK)明确进入中长期上升通道 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   