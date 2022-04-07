X DIAMOND 新加坡培育钻石产业链布局迈向新里程碑

SHENZHEN, CHINA / SINGAPORE, 2022年4月7日 - (亚太商讯) - 培育钻石作为钻石消费的新兴选择，在品质、成本、环保和科技等方面优势明显，市场前景广阔。X DIAMOND通过深度参与培育钻石的技术、研发、生产、设计、营销等环节，逐步对培育钻石原材料、设备装置、技术工艺、品牌市场等产业链资源进行整合，构建全球产业链生态网络。







X DIAMOND全球首家品牌旗舰店在新加坡正式开业

X DIAMOND致力于打造个性鲜明、极具生活态度的国际品牌，坚持环保可持续性的产品理念，使用无需开采，低碳排放生产的培育钻石。在设计上大胆的采用可回收材料与培育钻石进行搭配，把当代年轻人认同的消费理念融入自身品牌文化。X DIAMOND 已经开启全球化的商业战略布局。目前，X DIAMOND全球首家旗舰店位于新加坡 ION Orchard 2 Orchard Turn # B1-07已经正式启动。品牌门店后续将在美国、迪拜、欧洲、中国等区域陆续开放。

旗舰店打破传统珠宝店的设计规则，与美国IDA设计大奖、柏林设计大奖、法国INNODESIGN PRIZE国际创新设计大奖等奖项获得者姚晓冰联合打造，以"X"元素为灵感，将其融入店面空间，为消费者营造轻松时尚的购物空间。





X DIAMOND ION Orchard 旗舰店





以崇尚科技与环保的理念，在国际著名珠宝设计师Evert de Graeve精心构思下，融入"X"与"∞"符号为设计元素，创作出代表"无限可能"的系列产品。





Evert de Graeve



技术发展推动，AET在新加坡打造"超级钻石工厂"

据X DIAMOND官方资讯，其与新加坡上市企业Metech International Limited（股票代码：V3M.SG）合资成立ASIAN ECO TECHNOLOGY PTE.LTD. （简称"AET"）专注于高品质CVD培育钻石的研发生产，目前生产设备已陆续到达新加坡工厂，技术人员正在加紧安装调试工作，AET即将正式启动小批量市场化生产工作。



AET研发生产的单晶培育钻石

随着AET工厂的正式投运，期待AET以打造高品质培育钻石研、产、销基地为目标，增强新加坡在新材料技术领域的竞争力，同时也为新加坡精密工程、医疗仪器、光学设备、电子和半导体等行业产业链增加新的合作伙伴。



Website: www.xdiamond.com.sg

Email: info@xdiamond.com.sg

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