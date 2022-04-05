Tuesday, 5 April 2022, 18:17 HKT/SGT Share: Cyber Yachts推出全球最昂贵的NFT项目

佛罗里达州迈阿密, 2022年4月5日 - (亚太商讯) - Monsoon Blockchain Corporation旗下的全球首家元宇宙游艇公司Cyber Yachts（ https://cyberyachts.com/ ）宣布了世界上最昂贵的NFT——一艘名为 "Indah"的120米（394英尺）巨型游艇，售价为400,000,000美元（可通过ETH、BTC和Bitcoin Latinum的LTNM代币购买） 除了NFT之外，买家还将获得由世界上知名的豪华游艇造船厂建造的394英尺的巨型同款真实游艇。



该项目是由Cyber Yachts和知名的游艇设计师Lukasz Opalinski（Opalinski Design House）合作。Opalinski的客户包括意大利造船公司Benetti和荷兰的游艇制造商Oceanco。在杰出的豪华游艇船长和海军专家John Henson的指导下，Opalinski在2005年和2006年赢得了伦敦著名的新设计师展的年度新设计师奖。Opalinski为"Project Magnitude"所做的游艇设计演示在YouTube上获得了950万次浏览。



Opalinski说，"乘风破浪的渴望——这是我的创作热情来源。这些船只的设计设定了新的行业标准，为用户带来带来全新游艇体验。设计包含了形式和功能的和谐统一。"



Indah在印度尼西亚语中的意思是 "美丽的人"，它具有革命性的专利设计理念，即横梁隔板（船尾的两侧）向外旋转，露出额外的甲板空间，几乎是传统游泳平台的两倍，当平台降低到与水面相接时，创造出一种连续的海滩俱乐部效果。



这艘巨型游艇可以在12个舱室中总共容纳24位客人，并能以24节的最高速度在水面上飞行，航程达7000海里。其他功能包括直升机起降台、5,500GT的巨大内部空间、赌场室、健身房、桑拿房、带有专用后甲板阳台的私人业主套房，以及带有日光浴床和可伸缩遮阳板的前甲板热水池。



Cyber Yachts是与三次获得格莱美提名的白金销量组合Migos的录音艺术家Quavo合作成立的。Quavo最近加入了贾斯汀-比伯（Justin Bieber）星光熠熠的'Justice Tour'，同时也是热门游戏NBA 2k22中的特色人物。



Cyber Yachts正在建立一个由游艇、名人、摇滚明星、环岛旅行以及海洋主题游乐场组成的奢华派对和在线游戏元宇宙。这个体验的核心是超级游艇，每艘游艇都是独一无二的，并且是为自己的超级摇滚明星、名人或奢侈品牌的船长专门设计的。Cyber Yachts打算通过门票和VIP通行证，为用户提供体验式的策划活动、表演、游戏任务、豪华数字商品和社交乐趣。



关于Cyber Yachts的更多信息，请访问 https://cyberyachts.com/



市场研究公司预计，全球游艇市场在2021年将达到85亿美元，高于2020年的81.5亿美元，估计到2028年将达到121.6亿美元。在大流行期间，世界上的亿万富翁人数从2095人攀升至2755人，他们的累计财富增加了60%，即5万亿美元。



在过去的一年里，元宇宙获得了巨大的人气和价值，购买The Sandbox和Decentraland中的虚拟 "土地"的公司和名人大幅增加，使他们能够进行数字营销，提高知名度并扩展其品牌。几家主要的全球投资银行预测，元宇宙可能是一个8万亿美元的市场机会。



Cyber Yachts在利润丰厚的NFT市场中定位良好。另一家主要银行最近将其对NFT市场的市值预测提高到2050年的800亿美元，未来五年将有两位数的增长。一家主要的NFT公司最近从领先的风险投资公司筹集了4.5亿美元，该公司的估值为40亿美元。这标志着迄今为止任何NFT集合的最大种子轮之一。



Media Contact

Brand: Cyber Yachts

Contact: Wei Ming, Director of Communications

E-mail: wei.ming@monsoonblockchaincorporation.com

Website: https://cyberyachts.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Monsoon Blockchain Corporation





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