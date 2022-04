Monday, 4 April 2022, 12:30 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康新设中环综合医疗服务旗舰中心及太古高端影像中心 进一步扩大医疗领域市场份额

香港, 2022年4月4日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康(「公司」,连同附属公司,总称「集团」;香港联交所股份编号:2138)欣然宣布,集团位于中环的综合医疗服务旗舰中心(「新旗舰中心」)及太古的高端影像中心,分别于2022年3月31日及2022年4月1日正式投入运营,集团在医疗领域的市场份额得以进一步扩大。



新旗舰中心位置于香港岛中环冯氏大厦,共有七层新楼层,总楼面面积约22,200平方呎。新旗舰中心的其中五层,提供服务包括但不限于普通科,骨科,眼科,脊医,物理治疗及痛症管理并已投入服务。而其余两层将用于开设高端影像中心,预计将于今年第四季度正式启用,以提供一站式医学诊断服务。



另一间新高端影像中心座落于香港岛太古太古城中心6楼,总楼面面积约3,400平方呎。扩张后,本集团将于新界、九龙和香港岛合计拥有六个高端影像中心,进一步完善集团的医疗服务布点。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰「医思健康一直以预防及精准医疗为业务核心,为满足市场对医疗服务的殷切需求,集团此次通过自然内生增长模式发展相关服务中心,进一步发挥集团多元健康医疗业务的协同效益。集团将继续致力打造以客户为中心的大健康生态闭环,为客户提供一站式的优质服务,巩固集团作为一站式综合医疗保健服务提供商的行业领先地位。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供货商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心,透过多元服务整合发展医疗人工智能,配套高端品牌及优质客户服务,致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所/服务中心主要位于大湾区,提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广,旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN,及多元化多维度的医学服务包括:普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



