Friday, 1 April 2022, 14:18 HKT/SGT Share: “产业运营，科技创新”成效渐显 联想控股（3396.HK）2021全年收入及归母净利再双升

香港, 2022年4月1日 - (亚太商讯) - 据香港信报财经新闻报道，港股三月经历了「过山车」，连续几日大跌后，被国务院金融委会议注入一剂强心针，随后迅速反弹，政策对于资本市场的重要性已不言而喻。大市动荡下，投资者应该如何找到合适投资目标，从政策导向切入或许是较好出发点。



近几年，科技创新被摆在国家发展全局的核心位置，工信部去年表示，力争到2025年培育1万家专精特新「小巨人」企业。今年政府工作报告也提出，「着力培育专精特新企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持」。国家对于科技创新和「专精特新」企业给予了旗帜鲜明的鼓励，然而对于科创的投入绝非一时之功，需长期耕耘才能见得收获。昨日公布业绩的联想控股（3396.HK），就是一个多年布局、持续深耕科技领域，并不断加大投入的大综合类企业。



联想控股2021年全年实现收入4,898.72亿元（人民币，下同），同比增长17%，实现归属于该公司权益持有人净利润57.55亿元，同比增长了49%，这也是该公司在疫情下，继2020年收入净利双升后，再次取得了历史新高的业绩。



被问及如何在此等纷繁复杂的内外部不确定因素之下，保持稳健的业绩增长，联想控股首席执行官李蓬先生表示，「联想控股在深入学习国家战略、产业政策的基础上，进一步明确未来方向，积极应对疫情等外部环境变化，动态调整经营思路，取得良好业绩。公司一方面持续在聚焦的重点领域精耕细作，着力构建支柱型产业；另一方面，积极推进旗下企业数字化转型升级，加大在科技创新领域投入力度，并成立创新发展中心，系统性研究国内外创新趋势和相关科技产业的领先技术，寻求高科技领域新突破」。



此外，联想控股也积极响应国家双碳和共同富裕政策，进一步全面推动ESG工作的深化与落地，一如既往地切实履行企业社会责任。



产业运营夯实基本盘 加大科创投入为未来铺路

翻看公告不难发现，联想控股是次年度业绩的发布，对其板块分布进行了调整，公司响应称，「产业运营」和「产业孵化与投资」两个板块能够更好地呈现公司的战略发展思路。



提到联想集团，公众应该非常熟悉，作为联想控股旗下的支柱型资产，近年来一直保持着稳健增长。疫情之下，其紧抓全球数字化、智能化转型升级机遇，三大业务均创历史新高，2021年收入同比上升18%至4,553.31亿元，实现归属于联想控股权益持有人净利润同比大增92%至40.19亿元。三大国际信用评级机构穆迪、标普和惠誉也纷纷授予积极评级，分别为Baa2，BBB-和BBB。而Lenovo并未止步于此，公司在早前公布Q3业绩时，就坚定表示「未来三年研发投入和研发人员翻番」，具体来说，则是研发投入达到200亿元/年，研发人员不低于2.4万人。据悉，联想集团2021年Q4已投入人民币35亿元，同比增长38%；如能按时达成目标，其科技实力将进一步提升。此外，联想集团CEO杨元庆也公开表示「正稳步迈近2023/2024财年底之前净利润率翻番」的目标，其盈利能力的进一步提升也值得期待。



作为联想控股从绿地开始打造的高新技术支柱企业，联泓新科发挥核心竞争优势，业绩再创历史新高，实现收入同比增长28%至75.81亿元，归属于联想控股权益持有人净利润也增长了七成至5.65亿元。报告期内，联泓新科坚持创新驱动，并着重构建产业链体系，而其所处的材料行业门类众多千头万绪，选择哪些细分类别进行拓展是一个极为关键的问题。立足于现有业务，联泓新科收购联泓化学，把现有产业做优做强。服务于「碳中和、碳达峰」的目标，聚焦「卡脖子」领域，联泓新科计划在新能源材料和生物可降解材料领域投资上百亿元，培育新的利润增长点，数个重大项目已相继备案开工建设。仅2021年，联泓新科就新申请专利41项，完成20个新产品和新工艺的实验室研发、18个新产品的生产工艺配方、16个新产品的产业化，「高新技术」的标签进一步强化。



佳沃集团作为产业运营板块的另一支柱，也成功在2021年通过一系列举措实现扭亏为盈，高端水果和高端动物蛋白两大业务主线稳健向好；此外，通过出售非主营业务有效回收了资金。卢森堡国际银行在报告期内不断优化业务模式，积极推进中国战略，为「走出去」的中国企业及中资金融机构提供授信支持，同时积极把外资「引进来」。



通过以上支柱企业在2021年的发展脉络不难看出，联想控股在不断夯实业务基本盘的同时，对科技创新领域的加码也在持续提升，在「2021年民营企业研发投入500家榜单」中，联想控股位列第10位，同样印证了这一点。科创投入属长线投资与布局，对于像联想控股这样的企业而言，现在支柱企业的稳定发挥固然重要，但如何在此基础上继续「添砖加瓦」，才是其能否长远发展的关键所在。



培育「专精特新」 产业孵化与投资为科创企业发展助力

「产业孵化与投资中的企业或者是由联想控股孵化或者直接投资的，或者是由我们旗下的基金公司投资管理的，通过这些方式我们进一步支持实体经济，特别是创业企业及成长期企业。」这或许便是联想控股如何实现企业高质量长期可持续发展，以及为国家科创产业不断贡献力量的回答。



研究联想控股产业孵化与投资板块，会发现「专精特新」是一个不得不提的关键词，其对创新企业的资源分配也包括了如股权资本、金融服务支持、管理顾问资源投入等多种形式。



联想控股直接投资的富瀚微作为国家级专精特新「小巨人」企业，通过多年自主研发创新，积累了一系列自主核心技术。2021年，富瀚微继续加大在芯片研发领域的投入，较上年增长超过100%，现有SoC芯片产品已在22nm工艺节点上实现量产，并开始向12nm节点进军。联想控股还与富瀚微共同发起设立了瀚联半导体产业基金，推进半导体产业升级，完善产业布局与产业生态建设。



2021年联想控股通过旗下的联想之星、君联资本等新投资科技类项目超过百个，涵盖前沿技术、生物医药、先进制造、TMT等领域。截至2021年末，联想控股被投企业中共有39家入选国家级专精特新企业名单，包括国盾量子、惠伦晶体、数码大方、达观数据、星辰天合、汉朔科技、宇隆光电、杰华特、凌雄租赁、昂瑞微、圣湘生物等。除了投资支持外，联想控股旗下各业务也通过供应链采购、金融支持和专业服务等多种方式，支持了近200家中国专精特新企业的成长。



对于2022年的工作，联想控股表示将围绕「产业运营，科技创新」进一步研究和细化公司的未来发展模式和管理体系，形成清晰的发展目标和战略规划。公司将继续夯实业务基本盘，推动产业运营业务稳健增长，产业孵化与投资板块的资源投放重点依旧是科技创新领域；合理调整资源分配，推动价值释放；进一步深化CSR与ESG相关工作；持续完善公司治理，在科创领域加强人才培养引进等。



回顾联想控股的发展历程，董事长宁旻表示：「风雨四十载，联想在中国科学院的指导和支持下，伴随着国家的发展一路走来，从未忘记产业报国的初心和在新时代应当担负起的使命。我们将一直以开放的心态，实干的作风，秉持创业精神，始终与国家的命运、人民的福祉紧密相连，与时代的发展、社会的期待同向同行，在未来新的征程上，以扎实的成绩，为新时代做出更加积极的贡献。」





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