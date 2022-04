国华集团与北京快视听订立合作框架协议

香港, 2022年4月1日 - (亚太商讯) - 国华集团控股有限公司(「国华」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:0370.HK)欣然宣布,集团就元宇宙发展而成立的间接全资附属公司北京共生数据科技有限公司(「北京共生」)与北京快视听科技有限公司(「北京快视听」)订立一项合作框架协议(「框架协议」),双方将于五大方面进行相互合作及努力发展元宇宙相关之业务,包括i)线下娱乐场景的搭建、内容制作和玩法设计;ii)推广及营销数字藏品和数字艺术品;iii)生产、推广及营销IP(知识产权);iv)就连接现实及虚拟世界提供元宇宙化的解决方案;以及v)搭建及运营海外数字藏品和数字艺术品平台。框架协议为期三年,订约双方可于协议期间于项目基础上制定具体业务计划及在落实项目时订立最终协议。



北京快视听为北京数码视讯科技股份有限公司(「数码视讯」,于深圳证券交易所上市,股份代号:300079.SZ)之全资附属公司。数码视讯是世界一流的数码视讯科技及服务平台供货商,致力于视讯、加密、量子、AI(人工智能)技术及全平台服务解决方案建设,为超过110个国家或地区的客户提供服务。旗下北京快视听则主要以「洞壹元典」品牌从事经营数字藏品分销及开发元宇宙相关业务。洞壹元典作为国内第一批优质内容数字藏品平台,具备丰富的运营经验,旨在构建元宇宙体系下的完整数字藏品平台生态,并将现实的一切映像为数字藏品,作为链接进入元宇宙。



元宇宙是近年最受关注的科技概念之一,作为虚拟世界和现实世界融合的载体,蕴含着游戏、社交等场景变革的巨大机遇。未来数年,元宇宙预期将进入探索期,而AI、数字藏品、应用场景等领域将迎来渐进式的技术突破以及创新的商业模式,其发展呈现多元化势头,前景广阔。再加上刚于3月上旬落幕的两会对国家数字经济建设作出了整体布局,并重点提出促进产业数字化转型等举措,使数字产业化和产业数字化为数字经济的重要特质愈加突显。有见及此,国华将利用其丰富的物理空间设计、建设、营运、营销经验,以及大数据业务经验积累,打造元宇宙线下娱乐场景,并联同北京快视听与其他合作伙伴洽谈合作,共同策划在线线下多模式及全方位的元宇宙业务,包括但不限于IP打造、授权和内容创作、数字藏品发行、线下实体娱乐场景搭建和营运等,开创具有中华文化独有特色的元宇宙项目,实现在线线下相结合,使元宇宙成为可以转化为真实存在的价值体系。



集团管理层认为,凭借北京快视听的版权资源、其丰富的数字藏品运营经验和成熟的技术能力等优势,双方之合作将对集团的元宇宙业务所打造或获授权IP的数字藏品商机发展非常有利,亦有助于元宇宙线下娱乐体验场景的搭建、运营、营销推广,从而实现元宇宙在线线下业务双向导流。有见数字技术发展越趋成熟且数字藏品的新兴运营新模式将成为推动传统产业数字化转型的一大助力,集团一直积极探索及扩展元宇宙相关业务的机遇,锐意进一步加强国华收入基础的同时,致力为股东争取丰厚的回报。



关于国华集团控股有限公司

国华集团控股有限公司(0370.HK)主要从事贸易业务、金融服务,以及房地产轻资产综合服务业务等。房地产轻资产综合服务业务包括房地产全产业链综合服务和城市供热服务。此外,集团旗下子公司专注发展及利用大数据及人工智能(AI)技术建立成熟的数据分析模型,为客户提供全面的服务。集团在发展现有主要业务的同时,不断拓展及完善元宇宙相关业务的布局。



