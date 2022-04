Friday, 1 April 2022, 12:07 HKT/SGT Share: 优然牧业公布2021年年度业绩 业绩实现强劲增长 年度净利润大增

香港, 2022年4月1日 - (亚太商讯) - 中国优然牧业集团有限公司(「优然牧业」或「公司」,股票代码:9858.HK)欣然宣布公司连同其附属公司(「集团」)截至2021年12月31日止十二个月(「报告期」)的经审核综合业绩。



财务摘要:

-- 收入约人民币153.46亿元,较2020年同期增加约30.3%。

-- 经调整归母净利润约人民币20.4亿元,同比增加约49.1%。

-- 原料奶业务收入同比增长36.4%至95.38亿元。

-- 反刍动物养殖系统化解决方案业务收入同比增长21.3%至58.08亿元。

-- 于2021年12月31日,运营73座现代化牧场,奶牛头数41.6万头。



2021年,受宏观环境复杂多变、原材料价格高涨、新冠疫情反复等不利因素影响。优然牧业凭借「乳业上游产业链最全、规模最大、结构最优、运营能力最强」的长期优势,业绩取得强劲增长。2021年,集团营业收入153.46亿元,同比增长30.3%;经调整归母净利润20.4亿元,同比增长49.1%。



集团业务覆盖乳业上游全产业链,即原料奶业务、饲料业务、育种业务及奶牛超市业务,各主要业务均已在该业务领域取得领先地位。报告期内,原料奶业务收入同比增长36.4%至95.38亿元;反刍动物养殖系统化解决方案业务收入同比增长21.3%至58.08亿元,解决方案包含的饲料业务收入、育种业务收入、奶牛超市业务收入同比分别增长21.2%、35.1%和21%。截至2021年底,优然牧业持续扩大产业规模,运营73座现代化牧场,奶牛头数41.6万头,增长35%,以较大优势保持全球最大原料奶供货商的地位。



年度内,在行业成本高涨、毛利下滑的背景下,集团毛利率与去年同期保持一致,达到30.6%,原料奶业务毛利率高于行业水平,达41.4%;管理费用率从6.3%下降至5.4%,销售费用率从3.8%下降至3.6%,巩固了行业龙头地位。



牧业自建和并购双向突破 促进运营效率及业绩提升



目前,集团在16个省份运营73座现代化牧场,年内投入运营3座新建牧场,还在不断扩大原料奶业务规模,增加新建牧场。



在新建产能的同时,集团不断通过并购扩大产业规模,继2020年集团收购赛科星58.36%股份,2021年又完成对恒天然中国牧场的收购。收购业务扩大了集团原料奶业务体量,也极大程度提高了所收购业务的运营效率。



饲料协同作用凸显 构筑业绩稳定优势



饲料业务是优然牧业乳业上游全产业链模式的基本盘之一,不仅能够为优然牧业及客户提供高质量、多样化的饲料产品,更能对冲成本压力、抵御周期波动,提升优然牧业业绩的稳定性和确定性。



产品和技术创新 重大突破夯实领导地位



随着市场对生鲜乳日益增长的巨大需求,集团不断推出特色生鲜乳。目前,集团的特色生鲜乳品类包括娟姗奶、DHA奶、A2奶、有机奶、有机A2奶和富硒奶6种。2021年,优然牧业特色生鲜乳销量达到47.4万吨,同比增长19.68%,巩固其行业竞争优势。



育种业务方面,年内,赛科星研究院关于牛新型干细胞最新研究成果,突破家畜干细胞诱导世界级难题,为未来草食家畜基因编辑、功能奶牛生物育种开辟了新途径,是草食家畜干细胞研究的里程碑科技成果。



胚胎和胚胎牛技术方面,优然牧业通过基因组检测选取最优生产性能的牛只,并利用全球最领先的胚胎移植技术,最终实现奶牛生产性能的快速提升,打造全球领先的高产牧场。



此外,2021年,优然牧业在呼和浩特市清水河启动「国家奶牛核心育种场」和「国家胚胎工程中心」项目,打造国际一流的高标准奶牛繁育技术体系和平台,年产高产奶牛胚胎达5万枚,解决国内高产奶牛短缺的现状。



精益管理能力引领行业 数字化助力运营更大发展



集团在全球畜牧行业率先引入TPM(全面生产运营管理体系),构建具有行业特色的可持续运营精益管理模式。报告期内,公司3家TPM试点单位荣获TPM优秀奖荣誉。TPM精益管理推进作为核心战略之一,助力公司运营能力持续引领行业。



此外,集团通过自主开发的牧场智能化管理系统、TMR精准饲喂系统、奶牛发情监控系统、视频全覆盖监控系统等极大提升工作效率,并通过客户养殖大数据采集分析,运用全球专家资源、远程诊断,快速为牧场提供养殖系统化解决方案,提升运营效率,助力业绩更大发展。



严格管控产品质量 质量管理与质量改进成效卓著



集团现成为国内首家通过世界领先的食品安全及质量管理体系SQF认证的畜牧养殖与饲料加工综合性企业,且始终坚守「三条线」严格管控产品质量,即满足国家法定标准的国标线、严于国标线的企业控制线、严于企标线的内控线,保障集团产品质量符合集团内控线,高于国家标准。



报告期内集团推动质量管理信息化系统建设、建立常态化QACP质量关键控制点、引入六西格玛工具等,在质量管理方面和质量改进方面获得了巨大成效。报告期间,集团在国家各级监督检查机构的产品质量抽查中公司产品均100%合格。



率先发布「碳中和」战略 坚持走绿色发展之路



集团率先于行业内发布和实施「碳中和」,联合中国农业科学院、北京畜牧兽医研究所、宁夏回族自治区畜牧工作站、华南研究所、南京土壤研究所、内蒙古农业大学等共同研究和储备若干碳减排项目。



集团并持续践行可持续发展战略,充分利用畜牧养殖和粗饲料种植业务板块之间的协同效应,就近在牧场配套粗饲料种植基地,以通过种养结合的模式实现业务的长期可持续发展,并持续推动奶牛养殖过程粪肥治理的减量化、资源化、无害化、生态化。



展望未来,为实现五年再造一个优然战略目标,巩固「产业链最全、规模最大、结构最优、运营能力最强」的长期优势, 集团将推进核心牛群打造战略,通过打造元兴品牌,进一步提升反刍饲料市场占有率,构建高效创新研发平台,不断优化产品结构,提高行业竞争门坎,确保公司长期竞争力,不断提升行业盈利能力等,实现更大发展,进一步巩固行业龙头地位和领先优势。





