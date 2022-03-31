Thursday, 31 March 2022, 19:41 HKT/SGT Share: 悦达国际控股(00629)：通讯保理业务快速拉升年度业绩！ 预期利润增四成，降低风险提收益

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 2022年3月21日，商业保理公司悦达国际控股有限公司（00629，以下简称“悦达国际控股”）发布2021年度业绩报告，全年收入人民幣5,829萬元，同比增长22.3%（2020年为人民幣4,766萬元）。除稅前溢利2,777.2萬元,升66.77%。该集团指，溢利增加主因录得汇兑收益净额，而2020年度则录得汇兑亏损净额；由2020年度其他亏损改善至录收益886万元。录得纯利1,511万元，增长44%，基本每股盈利为人民币1.29分。



据《中国商业保理行业发展报告（2020）》显示，仅在2020一年之中，我国存续的商业保理法人企业及分公司数量剧减20%至8,568家，这其中仍有大约三四千家处于“待清理”状态。行业高压之下，悦达国际控股为何能逆势飞扬？本年度首先应归功于保理团队强大稳健的风险控制能力，大胆的尝试，终于迎来三大电信全面合作；其次是国有控股股东的庞大产业集群，为悦达国际提供持续不断的优质国资客群。



准确定位国资客户群，成为“最小”风险区

悦达国际控股是江苏悦达集团有限公司在香港上市的平台，其前身是悦达矿业控股有限公司（即悦达矿业），在逐步剥离矿业项目后，于2018年底正式更名，专注于发展商业保理业务。



从行业层面来看，相比银行传统的信贷业务，保理企业高风险、低利润。但对于被分摊了坏账风险，快速回笼应收账款，同时享有贸易融资权利的被保理一方，则是利大于弊。从产业链抱团发展的角度来看，保理公司有着更多的主控性。这也是如今保理公司的设立方多为央企、大型财团的原因。



悦达国际控股将业务聚焦于保理业务的理由是，其承担着母公司集团业务国际化的重担。保理业务本身就是从出口代理交易方式（代理商向国外买主出售商品，同时向出口商担保买主的商业信用）演变而来的，故公司国际化保理业务前景十分可期。但鉴于目前的中美贸易摩擦升级和海外新冠疫情影响，悦达国际的商业保理业务目前主要面向国内。



通讯保理收益高，业务实现快速发展，遠超传统业务 悦达国际控股在2021年业绩公布中，将营业收入分为三项：管理费收入（在业绩公布中又表述为“客户合约”）、传统保理业务产生的利息收入、通讯类保理业务产生的保理服务收入，金额分别为712万元、2,973万元、2,144万元，而去年同期收入分别为1,218万元、3,493万元、54.3万元。两个年度中三者比例分别为1：4：3（2021年度）、1：3：0（2020年度）。可见，悦达国际控股营业收入的年度增长点只有一个：通讯类保理业务，同比增长约3,849%！



悦达控股的通讯类保理业务于2020年正式展开，主要是为中国三大电信运营商的特许商店供货商提供保理服务。然而，三大电信运营商的终端客户量巨大，仅是对终端客户的信用评估工作量也是极其巨大的，对每个终端客户做出尽量准确的信用评估，更是充满难度，从而可能承担严重的坏账风险。



为解决这一棘手问题，悦达国际控股决定与若干专业科技服务公司合作，为电信运营商终端客户的信誉及应收账款的质素提供风险筛查及其他相关技术服务。此外，最重要的是由此达成了风险分摊协议——部分或全部未收回的不良应收账款将由科技服务公司承担！在分担风险的同时，还能增加科技服务公司的动力，去审慎评估信用风险并收回逾期债务。



在业务开展之初，悦达国际通过年报提出预测：通讯类保理业务的收入将高于传统保理的利息及费用收入。果然，新业务在运营第二年，就与传统保理业务形成了并驾齐驱之势，其未来增长势头不可想象。



商业保理是趋势，悦达有望立潮头

相比通讯类保理业务，传统保理业务可以说是悦达国际控股的基石业务。作为母公司江苏悦达集团在香港的上市平台，其保理业务的发起初衷便是服务于悦达集团产业链上下游的庞大客户群。对知根知底的自身客户，坏账风险系数低，因此集团型企业开展保理业务有天然优势。



据财报显示，悦达集团的实控人为盐城市人民政府。2021年9月底，中国企业联合会、中国企业家协会发布“2021中国企业500强”榜单，悦达集团以营业收入926.2亿元位列第238位。因此，仅看筹资能力、公信力、抗风险能力、资源整合能力，悦达国际控股已把单打独斗的保理公司秒甩了几条街。



悦达集团旗下拥有悦达国际控股（00629）、悦达投资（600805），东风悦达起亚汽车有限公司、江苏悦达智能农业装备有限公司、悦达专用车公司等，还包括悦达地产集团有限公司、江苏悦达纺织（集团）有限公司、江苏悦达物流有限公司、台玻悦达汽车玻璃有限公司等等，可见集团致力寻求金融业等其他行业方面的更多商机，多元化本集团的现有业务来源，以提升整体长远利益。



在最新公布的财报中，悦达国际控股也明确了未来的业务方向：计划向财务状况雄厚及拥有声誉良好的股东客户提供保理服务，尤其是具有稳定现金流量及财务状况相对稳定的国有上市公司。因此，悦达国际控股的传统保理业务增长具有同样的想象空间。



据《金融时报》报道，2021年1-9月，人民银行征信中心“动产融资统一登记公示系统”应收账款转让（保理）登记笔数合计884,879笔，较去年同期的541,045笔增长了63.55%。



2022年初，全球疫情继续快速反弹，再加上俄乌冲突导致全球原材料上涨，世界经济下行压力进一步加大，国内商业保理业务量将继续高速增长态势。而这种规模增长恰遇国内保理行业的洗牌期，必会导致行业资源的进一步集中，催生行业寡头。悦达国际的国资背景与运作稳健性，未来加速成长的可能性很大。







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