Thursday, 31 March 2022, 18:22 HKT/SGT Share: 联想控股：不忘初心 科技引领 产业报国 持续加大科技创新投入 深化履行企业社会责任

联想控股2021年收入及归母净利实现新高

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司（3396.HK）于今日公布截至2021年12月31日止（「报告期」）经审核全年业绩。2021年，公司收入同比增长17%至人民币4898.72亿元；本公司权益持有人应占净利润同比增长49%至人民币57.55亿元，业绩稳健增长实现历史新高。



「2021年，全球经济增速明显放缓，环境复杂多变，但在中国共产党的坚强领导下，中国经济企稳复苏，经济结构持续优化，为未来发展进一步坚定了信心，明确了方向。」联想控股董事长、执行董事宁旻先生表示，「在2019年公司完成代际交接时，新一代管理层再次强调秉持创业初心，在继续夯实企业基本盘的同时，锐意进取，将企业的发展融入国家宏观发展蓝图的大局当中。近两年，公司脚踏实地，业绩稳健，更为重要的是，通过不断的总结、反思与变革，进一步明确了企业在新时代应该担负的责任，明确了公司的未来发展方向。」



宁旻表示，联想控股将进一步强调科技创新引领，坚持产业基础打造，持续提升对专精特新企业的扶植力度，并更加积极地履行企业社会责任。



基于「产业报国」的公司愿景、构建支柱产业的长期目标，以及多年积累的实践经验，联想控股对业务进行了重新梳理，确定了产业运营和产业孵化与投资两大业务板块，以更合理地配置资源，通过切实有效的管控和服务模式，实现企业的长期价值增长，推动产业进步与科技创新。



报告期内，产业运营业务基础进一步夯实，收入人民币4,860.04亿元，归属于联想控股权益持有人净利润人民币58.57亿元，均实现历史新高；产业孵化与投资业务实现归属于联想控股权益持有人净利润人民币15.40亿元，涌现出一批优秀或颇具潜力的企业，是公司价值增长的重要来源之一。



联想控股执行董事、首席执行官李蓬先生表示，「2021年，国家出台的多项促进经济发展政策，为企业可持续发展提供了优渥的土壤。联想控股在深入学习国家战略、产业政策的基础上，认真研究工作中的成绩与不足，进一步明确未来方向，积极应对疫情等外部环境变化，动态调整经营思路，取得良好业绩。公司一方面持续在聚焦的重点领域精耕细作，着力构建支柱型产业；另一方面，积极推进旗下企业数字化转型升级，加大在科技创新领域投入力度，并在联想控股成立创新发展中心，系统性地研究国内外创新趋势和相关科技产业的领先技术，寻求高科技领域新突破；此外，继续推动被投企业登陆资本市场，并积极深化ESG相关工作的开展。」



加大科创投入，持续提升对创新创业企业的扶植力度



在深入实施科技创新引领高质量发展的时代背景下，报告期内，联想控股进一步强化科技引领，并通过直接或间接的方式，加大在科技领域的孵化、投资和金融支持力度，取得一定成果。



在「2021年民营企业研发投入500家榜单」中，联想控股位列第10位。公司旗下联想集团提出未来三年研发投入及研发人员翻番的目标，投入至人民币200亿元/年，研发人员增至2.4万人，并已在积极落实；联泓新科2021年新申请专利41项，研发投入同比增长超过60%，同时计划投资百亿元进军新能源材料和生物可降解材料领域；富瀚微继续加大芯片研发领域投入，研发支出较上年增长超过100%，已拥有从仿真到数字、从前端到后端的完整生产线。



同时，公司通过旗下基金及所投企业，在前沿技术、生物医药、先进制造，以及TMT等领域，持续对创新型企业进行投资赋能，已培育出一批科技创新领域的专精特新企业，成为这些企业成长过程中可信赖的合作伙伴。报告期内，所投企业中，有39家入选国家级专精特新企业名单。作为领先的基金管理公司，君联资本和联想之星所投科技创新项目超过百个，联想控股各平台共推动21家被投企业登陆资本市场。此外，联想控股旗下各业务也通过供应链采购、金融支持和专业服务等多种方式，支持了近200家中国专精特新企业的成长。



全力夯实产业运营基本盘，发展实体经济



产业深耕和扎实运营是联想控股长期坚持的重要发展理念。通过战略管理、运营提升、资源分配和赋能服务等，已逐步形成了公司的产业支柱，并带动了其上下游产业链的良性发展。



其中，联想集团把握全球数字化、智能化转型升级提速的趋势，三大业务均实现了创纪录的业绩和盈利能力的进一步提升，2021年收入同比增长18%，归属于联想控股权益持有人净利润同比增长92%；联泓新科受益于新能源产品的旺盛需求、企业运营效率的提升和高端化差异化产品战略，业绩再创新高，先后入选中证500指数及深证成指样本股，并纳入深股通名单，报告期内收入同比增长28%，归属于联想控股权益持有人净利润同比增长70%；佳沃集团继续以高端水果和高端动物蛋白为两大业务主线，报告期内收入同比增长5%，归属于联想控股权益持有人净利润人民币3.72亿元，转亏为盈；卢森堡国际银行不断优化业务模式，积极推进中国战略，为「走出去」的中国企业及中资金融机构提供授信支持，同时积极把外资「引进来」，2021年卢森堡国际银行各项主要业务指标均实现稳步增长。



积极履行企业社会责任，全面推动ESG工作深化



截至2021年末，联想控股全体系在职员工近10万人，产业链涉及企业2,000余家，拉动就业25万余人，年贡献各类税收超百亿元。



公司长期在创业帮扶、乡村振兴、弘扬正气、应对自然灾害等多个重点领域坚持投入，其中联想进取教育基金、首都英模暨见义勇为人士专项基金和「联想之星CEO特训班」项目均坚持了十年以上。与此同时，公司也致力于推动和联合旗下企业，结合自身优势，包括在抗击疫情、自然灾害、乡村教育等多个方面，积极履行企业社会责任。在刚刚过去的北京冬奥委会上，联想控股多家被投企业，通过自身的科技与服务积极参与，其中联想集团提供了13,900台综合设备和全程IT设备运维服务，投入工程师430位，实现了高标准「0故障」。



在ESG领域，联想集团 于2009 年加入了联合国全球契约组织，过去十年间，碳排放下降了92%，低碳实践入选了联合国先进企业实践案例，并提出了2050 年净零碳排放的目标，同时积极对外输出产品、服务与解决方案，助力各行各业实现碳中和；联泓新科聚焦发展新能源材料和生物可降解材料，助力国家双碳国策，并持续通过持续降低单耗、改良装置、改进技术、优化工艺等举措，有效实现了能源消耗和温室气体排放降低，是国家级绿色工厂和当地生态环保绿色标杆企业；卢森堡国际银行是联合国《负责任银行原则》和联合国全球契约的正式签署行，成功发行了四只获得专业机构认证的ESG投资基金，并帮助中资企业发行绿色债券；君联资本作为中国最早加入联合国负责任投资组织的头部VC/PE机构，已经投资了超过20家的双碳科技企业。



不忘初心，围绕「产业运营，科技创新」，再上新征程



面向未来，联想控股将以更高的标准研究新形势下公司的长期可持续发展，为股东创造中长期优良回报，为社会贡献更大的经济和社会价值。



公司进一步明确了2022年重点工作。李蓬表示，2022年，全球环境仍充满不确定性，而中国经济长期向好的基本面不会改变，中央经济会议提出稳字当头，稳中求进，联想控股将结合国家战略，围绕「产业运营，科技创新」这一战略思想，充分研究和细化公司未来发展模式和管理体系，形成清晰的发展目标与战略规划。要继续夯实企业基本盘，管控相关风险因素，推动产业运营业务的稳健增长；在产业孵化与投资板块，科技创新仍是资源投放重点，要努力寻找、发现新的价值创造机遇。要根据战略目标，合理调整资源分配，推动价值释放，加速资源回流。要紧扣高质量发展的国家战略和共同富裕理念，进一步深化企业社会责任和ESG相关工作。要进一步完善公司治理，系统规划考核激励机制，提升团队资质，在科技创新领域加强专业人才的培养和引进。



宁旻强调，「联想控股因各方的支持而成就，因各方的帮助而发展。让国家、人民和各方信赖，重信守诺，是我们始终坚持的目标。我们乐于聆听来自各方的声音，所有的批评、建议都是给予我们的重要营养，都将促发我们的认真思考，并将其转化为企业不断前进的动力。风雨四十载，联想在中国科学院的指导和支持下，伴随着国家的发展一路走来，从未忘记产业报国的初心和在新时代应当担负起的使命。我们将一直以开放的心态，实干的作风，秉持创业精神，始终与国家的命运、人民的福祉紧密相连，与时代的发展、社会的期待同向同行，全力以赴，勇毅前行，在未来新的征程上，以扎实的成绩，为新时代做出更加积极的贡献。」





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