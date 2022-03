Thursday, 31 March 2022, 17:40 HKT/SGT Share: 潍柴动力公布2021年度业绩 多元业务优势显著 经营业绩稳健增长

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 潍柴动力股份有限公司(「潍柴动力」或「公司」,香港联交所股份代码:2338.HK;深圳证券交易所股份代码:000338.SZ)欣然宣布公司截至2021年12月31日止(「报告期内」)按中国会计准则编制经审计之全年业绩。



收入、净利稳健增长 持续增加股东回报



报告期内,公司围绕既定战略目标,聚焦主业,充分发挥多元化优势,持续加大研发投入,加速关键核心技术突破,不断加强产品力建设,提高运营效率,牢牢稳住基本盘、托起发展盘,实现公司的引领增长,聚力共赢。



2021年,公司克服大宗商品涨价等不利影响,毛利率水平稳中有升,周转效率高位运行,彰显强劲经营韧性。报告期内,实现营业收入2035.5亿元人民币,同比增长3.2%。归属于上市公司股东的净利润92.5亿元人民币,同比增长0.3%。基本每股收益为1.1元人民币。公司高度重视股东回报,全年共派发股息每10股3.7元。



动力总成份额提升 产品结构显著优化



报告期内,公司动力总成业务保持积极稳健发展,全年销售发动机102万台,同比增长3%;销售变速箱115.3万台,其中重卡变速箱销售101万台,市场份额同比提升5.3个百分点至72.4%;销售车桥93.8万根,其中中重卡桥销售69.7万根。



发动机全系列全领域优势显著,非道路用发动机占总销量的比重提升5.3个百分点至34.4%,在装载机、起重机、推土机等市场保持行业第一;抢抓排放标准升级机遇,国六发动机销量行业第一,重卡发动机销售42.9万台,市场份额同比提升2.8个百分点至30.7%。



战略高端产品继续发力,高端大缸径发动机实现收入14.1亿元人民币,同比增长49.3%;高端液压实现国内收入5.6亿元人民币,同比增长11.8%,液压产品差异化优势显著,实现履带挖、农业装备等细分市场的高速增长;CVT商业化加快,配套雷沃240马力CVT智慧拖拉机,综合作业效率提升15%,燃油消耗降低10%。



科技引领行业发展 多元动力全能冠军



公司围绕核心技术和产品,持续加大研发投入。报告期内,研发投入金额85.7亿元人民币,研发投入占收入比例为4.2%。公司多点发力,坚定不移实现传统高端动力和新能源动力走在最前。柴油机方面,本体热效率全球首次达到51.09%,可实现油耗、二氧化碳排放分别降低10%,再攀动力新高峰;新能源方面,积极布局燃料电池、混合动力、纯电动、氢内燃机、甲醇等多条技术路线,满足市场多元需求,其中氢燃料电池产品核心性能指针行业领先。



新能源成果突出 产业化落地加速



公司牢牢掌控新能源优质资源和核心技术,加快推动产业化落地,开发了30-200kW全系列燃料电池产品平台并实现量产。新能源产品试验中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书,成为行业首个同时通过氢燃料电池和固态氧化物燃料电池产品试验检测认可的实验室;依托国家燃料电池技术创新中心,搭载公司氢燃料电池产品的重卡实现了港口、园区、钢厂、高速等多场景应用,搭载公司162kW氢燃料电池系统的黄河雪蜡车助力冬奥,商业化推广成果显著。



重卡整车稳中求进 海外出口大幅提升



2021年,公司聚焦国六排放法规升级,持续调整和优化产品结构,累计销售重型卡车15万辆,位居行业第四位。抢抓国六切换机遇,主要产品细分市场占有率持续提升。港口牵引车、渣土车、煤炭砂石料运输车等产品继续保持行业第一地位,标载物流480马力车型增速行业第一。海外出口业务大幅增长,全年出口超1.9万辆,同比增长72%。创新驱动发展,全面塑造整车新优势。



智慧物流再创新高 利润贡献持续加大



公司智能物流业务完成既定高额目标,显示出在全行业的关键地位,对公司的利润贡献显著加大。报告期内,实现销售收入102.9亿欧元,同比增长23.4%;净利润5.7亿欧元,同比增长169%;同时,德马泰克业务占比增加推动盈利能力持续提升,调整后EBIT率同比提升1.6个百分点至8.2%。截止报告期末,在手订单66.6亿欧元,较年初增长49.9%。随着济南新叉车工厂的落成以及供应链解决方案新工厂的开工建设,凯傲未来将全力挖掘亚太市场的业务潜力,以促进可持续高质量增长。



科技革命助推产业变革,精准发力促进结构调整。展望未来,公司将持续稳固优势主业地位,进一步提升产品竞争力和市占率,引领行业迈向高端;加大新业态开拓力度,显著提升大缸径动力利润贡献,实现液压产品快速上量;协同发展出口业务,推动智慧物流稳健增长,发力海外业务起势腾飞;加速燃料电池产业链技术突破、产业化落地,彰显高质量发展新优势。



关于潍柴动力股份有限公司 (股份代号:2338.HK,000338.SZ)

潍柴动力创建于2002年,是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一,旗下拥有由陕西重型汽车有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、潍柴火炬科技股份有限公司、KION Group AG、林德液压合伙企业(KG)、德马泰克等几十家优质企业组成的集群,构筑起了整车整机板块、动力总成板块、智慧物流板块三大产业板块协同发展的新格局,形成了全国汽车行业最完整、最富竞争力的产业链。公司于2004年3月11日于香港联合交易所主板上市,2007年4月30日通过换股吸并方式回归内地A股。





话题 Press release summary



部门 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Jan 13, 2022 18:47 HKT/SGT 科技革命与产业变革 潍柴动力发布全球首款本体热效率51.09%柴油机及重大氢能科技示范成果 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   