瑞科生物正式登陆港交所，新佐剂技术加速疫苗创新迭代

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 3月31日,中国创新型疫苗公司 ── 江苏瑞科生物技术股份有限公司(“瑞科生物”或“公司”,股票代码:2179.HK)鸣锣上市,正式登陆香港联合交易所。在超额配售权未行使的前提下,瑞科生物本次全球发售30,854,500股H股,每股定价24.80港元,最高募集约7.65亿港元。香港公开发售获得投资者热烈反应,超额认购逾 9.65倍。扬子江药业集团、嘉实国际和红杉中国作为公司的基石投资人,基石认购比例超过50%。此前,公司曾获君联资本、LYFE Capital、东方富海、沃盈投资、红杉中国、招银国际、清池资本、淡马锡等众多知名投资机构的青睐。此次成功在港上市,成为“香港HPV疫苗第一股”、“香港新型佐剂疫苗第一股”的瑞科生物相信将会给香港资本市场注入新的活力。





图:瑞科生物的创新疫苗组合



新佐剂技术加速创新疫苗国产替代



疫苗被誉为医药健康领域的“黄金赛道”,弗若斯特沙利文报告显示,2016年至2020年,全球疫苗市场规模由275亿美元增加到399亿美元,复合年增长率为9.7%,同期全球医药市场年复合增长率仅为3.02%。我国已经成为全球第二大疫苗市场,市场容量由2016年的271亿元人民币增加至2020年的753亿元人民币,复合年增长率为29.1%。



针对国内供应不足、群众需求迫切的新型疫苗,推动企业加快相关产品开发,实现产品尽快上市供应,已经成为我国《“十四五”医药工业发展规划》(以下简称“规划”)的重要内容。“规划”针对疫苗产业的发展还提出,加快疫苗新佐剂和mRNA疫苗等新型疫苗研发和产业化能力建设,重点发展新型新冠病毒疫苗、疱疹疫苗、多价人乳头瘤病毒(HPV)疫苗等产品。



作为创新型疫苗公司,瑞科生物已构建新型佐剂、蛋白工程和免疫评价组成的三大核心技术平台,在抗原设计及优化、佐剂的开发及生产、识别抗原及佐剂的最佳组合方面形成协同效应。公司已建立涵盖宫颈癌、新冠肺炎、成人结核病、带状疱疹、手足口病及流感等12款候选疫苗的全面、高价值疫苗组合,覆盖世界卫生组织于2019年发布的《全球疾病负担》中负担最重的10大疾病中的5种,以及2020年全球最畅销5种疫苗产品所属疾病领域中的3种。



疫苗新佐剂是创新疫苗的“卡脖子”技术。通过多年的技术攻关,瑞科生物已成功实现所有FDA已批准新型佐剂的自主可控,是目前全球少数几家有能力自主研发新型佐剂的公司之一。并已经成功应用于新冠疫苗、HPV疫苗及带状疱疹疫苗等多款创新疫苗。



丰富产品组合构筑护城河



HPV疫苗是全球最具商业价值的疫苗之一。预计到2025年,中国仍有2.34亿9至45岁女性未接种HPV疫苗,假设采用三针给药方案,还有7.02亿剂的疫苗缺口。目前,瑞科生物在HPV疫苗领域已经形成了从二价、四价、九价,以及新佐剂升级型的完整覆盖。核心产品重组HPV九价疫苗REC603已处于III期临床试验阶段,有望成为首款获批上市的国产HPV九价疫苗。针对全球免疫规划市场,二价疫苗REC601有潜力成为普及度最高的疫苗选择之一。同时,公司还正在开发二代HPV四价疫苗REC604a和九价疫苗REC604b,均采用了自主开发的新型佐剂,有望在未来实现两针的给药方案。瑞科生物HPV疫苗生产基地一期项目预计将于今年底完成,届时将实现每年500万剂HPV九价疫苗或3000万剂HPV二价疫苗的设计产能。HPV疫苗作为全球首个癌症预防型疫苗,长期以来供不应求,随着未来国产HPV疫苗逐步上市,产能逐步释放,将加速国产替代。



瑞科生物新冠肺炎疫苗ReCOV综合运用蛋白工程、新佐剂等技术对疫苗进行彻底优化,使ReCOV具备安全性好、免疫原性强、对奥密克戎和德尔塔等突变株有很好的交叉保护效果、生产容易放大、生产成本低、制剂稳定性好、可在室温储存运输等一系列综合优势。目前该疫苗的国际II╱III期临床试验正在进行中,预计将于2022年提交EUA/BLA申请。在生产供应端,公司已完成了ReCOV的GMP标准生产基地的建设,于2021年11月获得疫苗《药品生产许可证》。该生产基地总建筑面积约为17,000平方米,最高可支持3亿剂ReCOV的年产能,亦可用于生产重组带状疱疹疫苗。



在带状疱疹疫苗领域中,我国几乎所有50岁以上的成人均携带休眠状态的带状疱疹病毒,每年约有250万成人感染带状疱疹病毒。但目前国内获批的带状疱疹疫苗仅有Shingrix®一款。公司的REC610采用了对标AS01的新型佐剂技术,疫苗免疫原性得到极大提升,有望快速实现国产替代。



子公司瑞科吉生物率先实现冻干剂型mRNA疫苗的技术突破,应用自主开发的冷冻干燥技术实现了4℃和25℃条件下的制剂稳定性,可在常规冷链条件下贮存与运输,有效解决了现有mRNA疫苗可及性的缺陷。



“很高兴公司此次港股IPO得到资本市场的高度认可,期待瑞科生物的成功挂牌能给港股18A市场带来更多的信心。感谢全体投资人的大力支持,使我们得以按照原计划成功挂牌上市!”对于瑞科生物此次赴港上市,瑞科生物创始人、董事会主席兼总经理刘勇博士表示:“在全球对创新型疫苗拥有巨大需求的时代背景下,我们将通过持续创新及在国际范围内开展合作,加速产品在全球市场的商业化进程,推动疫苗行业从研发到商业化的全价值链创新,并为股东和投资者创造更大价值。今天是瑞科生物全新征程的开始,希望全体投资人继续支持公司,希望我们继续携手前行,一起穿越酷暑寒冬,共同创造新的辉煌!”



关于瑞科生物

瑞科生物始创于2011年,是一家以自主研发技术为核心驱动力的创新型疫苗公司,致力于打造覆盖研发、生产及商业化的创新型疫苗全价值链。公司始终秉持“创制一流疫苗,守护人类健康”的使命,凭借由新型佐剂、蛋白工程、免疫评价等核心技术平台组成的强大研发引擎,战略性聚焦宫颈癌、新冠肺炎、带状疱疹、成人结核病、手足口病以及流感等具有重大负担的疾病领域,目前已建立由12款具有自主知识产权候选疫苗组成的高价值产品管线,以应对远未满足的公共卫生需求。更多信息,请访问 https://www.recbio.cn/









