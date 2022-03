Thursday, 31 March 2022, 15:04 HKT/SGT Share: 天津银行总资产近7200亿 营收和拨备前利润创新高

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 2022年3月30日,天津银行(1578.HK)在香港联交所发布了2021年全年业绩公告。公告数据显示,该行2021年实现营业收入人民币176.9亿元,同比增长2.9%;实现拨备前利润人民币132.9亿元,同比增长0.2%,均再创历史新高。



由于录得较好的营收和拨备前利润,在经济承压的大背景下,该行继续秉持审慎的经营理念,计提减值损失人民币98.52亿元,在减费让利及大幅计提拨备的基础上,实现净利润人民币32.14亿元。



受疫情的影响,银行业资产质量普遍承压,天津银行部分客户的还款能力减弱,不良贷款余额和不良率均有所上升。业绩公告显示,截至2021年末,该行不良贷款为人民币80.46亿元,较2020年12月31日增加人民币14.67亿元,不良贷款率为2.41%。该行表示,主要因素是个别公司客户和个人客户还款能力减弱,同时严格按照监管要求,更加审慎和主动地做好资产质量分类和管理。不过,该行的风险抵御能力也较强,2021年末,天津银行拨备覆盖率为154.26%,资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为13.49%、10.74%及10.73%,满足监管要求。



天津银行董事会还表示,为了应对不良资产可能下迁的情形,根据监管要求,该行决定今年暂不分红,未分配利润留到以后年度分配,从长远看符合股东利益。



资产总额近7200亿

2021年业绩公告显示,天津银行坚持回归本源,聚焦主责主业,信贷资源向战略新兴产业和科技创新倾斜,精准支持疫情后各行各业复产复工、保供的金融需求。截至2021年末,该行资产规模达人民币7,199.0亿元,同比增长4.7%。各项贷款达人民币3,246.1亿元,同比增长9.8%。交易银行业务量质齐升,完成业务量人民币1,005.24亿元,同比提升43.9%,供应链金融、自贸业务、现金管理等创新业务蓬勃发展。



与此同时,天津银行负债结构进一步优化,负债规模达人民币6,623.6亿元,同比增长4.5%,其中客户存款规模增长7.4%至人民币3,824.8亿元,占比提升1.5%,充分发挥财富管理产品对个人存款的蓄水池作用,个人存款规模成功突破千亿大关,同比增长22.0%,迈上新台阶。



在资金营运业务方面,天津银行2021年实现营业收入49.0亿元,同比增长12.9%;金融市场加大债券交易力度,全年现券交易规模人民币3.1万亿元,持续提升市场研究及智能化交易能力,实现交易价差收益人民币3.2亿元,同比增长18%。



与此同时,该行投资结构持续优化。2021年末,天津银行标准化债券投资同比增长10.1%,资管、信托计划及理财产品等非标投资规模同比下降19.4%。投行业务以企业信用债券主承销为核心,实现突破发展,全年累计债券主承销规模人民币1,330亿元,同比增长351%,排名全国银行业第22位,同比上升7位。资管理财业务不断完善净值化产品体系,截至2021年末理财产品规模达人民币1,018亿元,全部为符合资管新规要求的净值型产品。



作为服务京津冀的主流城商行,天津银行近年来也加大了对京津冀地区的金融支持力度。业绩公告显示,截至2021年末,该行京津冀地区贷款余额为1,949亿元,同比增长16.0%。承销京津冀地方政府债人民币183亿元,为京津冀地区企业发行债券超人民币900亿元。



为响应中央关于「碳达峰·碳中和」重大战略部署,天津银行利用绿色金融工具推进经济可持续转型,与天津碳排放交易所及相关产业客户合作,先后开展天津市法人银行首笔碳配额质押贷款和天津市首笔碳表现挂钩贷款。2021年末,该行绿色信贷余额为人民币120.7亿元,同比增长29.4%。与此同时,天津银行积极发挥债券承销及投资优势,全年绿色债券投资及承销人民币106亿元,在2021年全国城农商行绿色债务融资工具投资人排行榜中位列前三。



叫响「市民银行」品牌

在支持国家、地方经济建设发展及实体企业融资需求的同时,天津银行还积极减费让利、降低贷款发放利率。业绩公告显示,2021年该行净利差1.85%,净息差2.12%,分别较同期下降0.13%和0.14%。



近日,中国银保监会、人民银行联合印发了《关于加强新市民金融服务工作的通知》,针对新市民在创业、就业等重点领域的金融需求,鼓励引导银行保险机构积极做好与现有支持政策的衔接,提升金融服务均等性和便利度。



天津银行作为直辖市的法人银行,早已树立了要全力打造「市民银行」的经营理念。对于小微企业,天津银行充分做好信用贷款支持计划、再贷款、再贴现等金融政策的传导,利用「银税e贷」 「商超e贷」 「天行用呗-小微商户经营贷」 「宅抵e贷」核心产品群延伸触达范围。截至2021年末,普惠型小微企业贷款规模达人民币363.6亿元,同比增长42.5%;涉农业务充分发挥集团优势,「惠农贷」 「农乐贷」等特色产品不断涌现,普惠涉农贷款规模为人民币42.02亿元,同比增长88.3%。



秉持建设「市民银行 」的理念,天津银行持续打造「智慧小二 」场景生态圈,旨在覆盖天津商贸零售型小微企业及个体工商户,除提供个人收款、数据账户处理外,还根据流水情况,提供在线的随借随还的信用贷款,天津地区利率低至3.95%。截至2021年末,「智慧小二」场景生态圈累计入网商户逾20万户,覆盖全市3.5万家小区便利店、5万家餐饮、283个菜市场的近2万个商户摊位、全市3,000余辆早餐车,以及1万余辆出租车,每天服务天津120万左右市民用户的支付需求。



为更好地服务广大市民和新市民,天津银行持续加大对金融科技的投入。2021年,该行信息科技投入人民币4.62亿元,占营业收入的2.61%。信息科技投入主要投向系统开发、电子设备和软件采购、信息科技人力资源分配、信息科技咨询和基础设施建设等方面。2021年累计立项金融科技创新项目365个,其中158个已投产。顺利完成天津武清主数据中心、西青同城灾备数据中心的建设,全行188套生产系统全部实现同城双活,全面提升业务连续性保障能力,达到业界领先水平。





