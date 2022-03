Thursday, 31 March 2022, 14:17 HKT/SGT Share: 业内深耕数载 培力农本方(1498.HK)全产业链布局稳定成本

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 农本方是香港内唯一国家指定的浓缩中药品牌,亦是香港各大医院及医疗机构的浓缩中药配方颗粒指定供货商。在行业浸淫经营数年,培力农本方已经发展成为中国香港市场浓缩中药配方颗粒常年市占率第一的品牌。依托其在市占率、权威度等方面的优势,每一次针对中成药、中药配方颗粒的改革,农本方都能嗅到未来趋势,精准出击,一胜再胜。



2021年9月25日,湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《中成药省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,关于中成药集采的序幕正式拉开。中成药的大量集采对上游的原材料产生了很大的供给压力,由于供不应求,药材原材料的价格节节攀升。上游的成本压力必然会反映到中成药的价格上,间接对中药配方颗粒的成本产生上行压力。考虑到药材的材料成本受限于天气、种植环境、生产周期等不确定的因素,农本方敏锐的意识到,如果可以建立自有的生产全产业链,就能将种植、生产、加工、销售各环节的任督二脉打通,形成垂直的业务体系,从根本上稳定成本。



在2021年关于中成药和中药配方颗粒的各种政策争相出台的时候,农本方精准的捕捉到建立全产业链可以摆脱生产原料受制于人的局面,稳定成本价格,从根本上掌握定价的话语权,由此可以逐步从一维的打价格战上升到差异化竞争,发展前景更加辽阔。



整体业绩稳中有进 中国市场表现依旧亮眼



培力农本方(1498.HK)於2021年3月29日公布2021年度业绩公告。期内,总收入为6.60亿港元,相较于2020年度的6.02亿港元,同比增长9.6%。



按收入来源分类,中国浓缩中药配方颗粒收入3.51亿港元,占总收入的53.5%,相较于2020年度的2.78亿港元占比46.3%,增加了26.8%;香港浓缩中药配方颗粒收入1.63亿港元,占总收入的24.7%,相较于上一年度的1.46亿港元占比24.3%,同比变动11.1%%;中药保健品收入0.78亿港元,占总收入的11.8%,遇上一年度的0.86亿港元占比14.2%,降低了8.9%。



截止到2021年12月31日,毛利为4.23亿港元,相较于上一年度的3.70亿港元,增加了0.53亿港元,即14.4个百分点。



瞄准国际前沿科技 自主创新确保提质增效



同西药相比,前者具有明确的治疗药效,中药的机理却并不清晰明朗;同传统中药材相比,重要中药配方颗粒具有易于携带等优点。要想最大限度的发挥重要中药材的作用,并且在生产工艺和制作流程上继续将现有优点发扬光大,必须拥有自主的科研团队。



农本方在创新方面优势显著:在人力资本方面,作为老牌专做中药配方颗粒的企业,背靠专业的硕士/博士组成的研发团队,由世界知名科学家提供咨询服务;在生产设备方面,坐拥“第一”头衔,是获得国家食品药品监管总局认可的浓缩中药配方颗粒生产商中,第一间自设有CNAS及ISO17025标准认证的国家级实验室的企业;在生产工艺方面,目前建成的现代化中药生产设施和流程,已获得了中国生产质量管理规范 (GMP) 、澳洲药物管理局TGA及美国药典USP三个国家的标准认证,是亚洲获此殊荣的第一个企业。



以人力、设备、工艺方面的压倒性优势为基石,农本方可以从根源上提高所产出的中药配方颗粒的质量,提供优质服务给客户;以互联网技术,、网上问询、客户管理等推陈出新的在线功能,极大的提高了从生产端到用户端的传导速度。从“为更多的人提供服务”转变为“为更多的人提供更加上乘的服务”,农本方有望在中医药领域走出一条更宽阔的道路。



从港出发 以港带陆 追逐港陆齐头并进目标



培力农本方是一家香港企业,但是近年来,却越来越多的把目光投向大陆。2021年11月上旬,农本方首次参加内地五大展会之一的进博会。这一亮相不只是港陆友好交流的产物,更是农本方将市场关注点转移到大陆的正式讯号。



之所以将市场重心转向大陆地区,原因不外有二:一是在香港地区,农本方已经是浓缩中药配方颗粒常年蝉联第一的企业,再贪恋香港市场,既不会有市场份额的大突破,又不会产生新的长期增长极;二是大陆市场相较于香港市场人口更加稠密,对医药的需求量更大,自有一番施展空间 。



在农本方将目光锁定大陆,并通过在内陆投资中药材种植基地抢占先机之后,年度业绩中中国浓缩中药配方颗粒的收入便有了长足的进步。2020年,农本方在中国中药配方颗粒一项上的收入为2.78亿港元。2021年,这一数字扩大为3.53亿港元,增长额为0.75亿港元,约26.8个百分点。



疫情阻击战防卫火热 中医药抗疫成香饽饽



香港第五波疫情以来,确诊人数已超8万,民众在诉诸于西药的同时,也在积极寻找有用的中药增强个人抵抗力。加上香港公共卫生专家、香港大学中医药学院荣誉教授、曾担任世界卫生组织多项计划专家顾问的黄谭智媛教授在系列文章《中医治新冠,是草还是宝?》中简述中药防治新冠的临床药效和药理分析,证实了中医药在治疗新冠时的有用性。不少香港市民开始改变其提高免疫力的想法,转而希望从中医药中获得战胜疫情的信心。



2022年2月份以来,香港注册中医学会及民建开始联和促进市民善用中医药抗疫,并表明中医药及中西结合防治是疫情防控的成功关键之一。此后出现香港地区莲花清瘟胶囊一药难求的情形。中国政府也在分享抗击疫情的经验是时,反复强调“中国采取中西医结合的方法,”中医药开始走向世界舞台。



随着“三药三方”等中医药有形方药成疫情阻击战中冉冉升起的新星,中医药行业的发展步伐不断加快。培力农本方作为中医药行业的龙头企业,收益颇深。不仅如此,农本方趁此机会积极推广中药保健品,在线下诊所中推出抗疫疗程药包,成效卓著。凭借先进的生产工艺和显著的效果,农本方成功抓住了防疫战中的风口,有望乘风启航。



利好消息接踵而至 中医药领域或“开挂”发展



2021年2月1日国家药监局、国家中医药局、国家卫生健康委、国家医保局共同发布《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》。关于中药配方颗粒的改革大戏拉开帷幕。这一政策的落地为中医药行业的腾飞埋下了伏笔,抬高了进入中药配方颗粒行业的门槛,对想要涉足这一领域的企业产生了无形的资质约束。换个角度看,像农本方这样的“先天”巨头,能借此时机被大陆市场所认可,赢得更多的市场空间。



2022年初,国家医保局和国家中医药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》(下称《意见》)。《意见》强调医保支持中医药传承创新发展的重要意义,推动中医医保支付方式的深化改革。医保支付将中医药纳入范围之内,无疑向市场释放出“中医药至少拥有跟西药相同疗效”这样的信号,中医药行业有可能趁机加速发展。



《意见》表明,医疗机构炮制使用的中药饮片、配制的中药制剂也将实行自主定价。中药配方颗粒是近年广受欢迎的中药试剂,作为香港中药浓缩颗粒的龙头企业,培力农本方可以继续保持自主定价的竞争优势,在一定程度上保证了农本方的收入。



2020年以来,世界一直笼罩在疫情的阴云之下,哪一家医药企业在这样的变局之中能够顺应大势,提供效果显著的产品,就会成为这场疫情防卫战中最大的赢家。培力农本方以出色的科研团队为基,执“先进制作工艺”之矛,持“精湛制作工艺”之盾,脚踏实地谋发展,领跑行业未来可期。





