贝康医疗公布2021年全年业绩，收入毛利录得双增长



香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 中国辅助生殖基因检测解决方案的创新平台苏州贝康医疗股份有限公司(“贝康医疗”或“公司”，及其子公司，统称“集团”；股份代号：2170) 公布截至2021年12月31日止年度(“年内”)之经审核综合业绩。



年内，集团录得收入人民币1.1亿元，较2020年同比增长32.3%；录得毛利为5115万元，较2020年同比增长84.6%；综合毛利率从去年的34.2%上升至47.7%，主要是由于PGT-A试剂盒的毛利率从去年的46.0%增长至70.0%所致。贝康医疗作为提供中国辅助生殖领域三代试管婴儿临床解决方案的头部企业，已经将涉猎范围从植入前阶段扩展至产前和产后阶段，并且在各阶段都拥有自主研发的基因监测试剂盒产品，已成为基因检测试剂盒在研产品覆盖整个生殖周期的公司。



国内辅助生殖细分龙头 核心技术巩固主导地位

贝康医疗的PGT-A试剂盒是国内首个已获国家药监局批准的三代试管婴儿基因检测试剂盒，标志着中国受监管的三代试管婴儿市场的诞生。同时，集团持续加大研发投入，加大行业准入壁垒。2021 年公司研发开支 7371万元，较2020年同比增长114%。其中，集团正在开发的两款植入前基因检测(PGT)产品，即PGT-M和PGT-SR试剂盒，预期将分别在2022年和2024年获得国家药监局的注册批准。PGT-M试剂盒是中国同类产品中首个也是唯一已完成注册检验的产品；PGT-SR试剂盒则可能成为中国此系列产品中第一个具有大规模临床应用潜力的标准化商业产品。这些试剂盒将与PGT-A试剂盒一起，构成一个完整的检测试剂盒系列以占据PGT领域，进一步巩固贝康医疗在中国三代试管婴儿基因检测试剂盒市场的主导地位。



在中国更广阔的生殖遗传市场中，凭藉在PGT领域中的核心优势，贝康医疗精准定位为创新平台，将涉猎范围从植入前阶段扩展至产前和产后阶段，并且正在每个阶段开发相应试剂盒。这使贝康医疗成为基因检测试剂盒在研产品覆盖整个生殖周期的中国公司。除检测试剂盒外，集团已开发多种创新设备及仪器，能改善使用集团试剂盒的分子遗传实验室的工作流程。



大力推动商业化进程 构筑销售渠道壁垒

集团将大部分产品直接售向医院及生殖诊所，其次，亦向经销商出售基因检测试剂盒，而经销商再将产品出售予医院及生殖诊所。目前集团的业务已覆盖全国55家生殖中心，并与近70%的领先客户建立业务关系。集团维持一支专业化的内部销售及营销团队，专注于向获三代试管婴儿许可证的医院及生殖诊所等关键客户提供服务。集团内部销售及营销团队亦负责通过学术营销活动，与KOL及其他行业专业人士交流，向医院及生殖诊所推广产品。2021年共举办学术会56场，助力市场运营推广。



由于拥有中国首个获国家药监局批准的PGT试剂盒，集团在打造及巩固销售渠道及客户基础方面享有先发优势，计划将商业化战略重点放在各大医院及生殖诊所，利用就PGT-A与这些医院及诊所建立的关係，扩大覆盖范围的宽度及深度。集团旨在扩大对持牌进行PGT业务的医院及生殖诊所的覆盖面及渗透率，并与其建立更稳固的关係，以增强客户粘度并为日后向其提供其他产品奠定基础。贝康医疗计划努力全面覆盖中国的持牌医院及生殖诊所，同时计划通过提供全面的解决方案，提高集团在这些医院及诊所的销售额比例，并针对该等机构中的其他医学专业（例如新生儿及儿科）提供新产品。



积极进行生态圈建设 构筑坚固产品体系护城河

年内，集团以代价人民币8500万收购浙江星博生物科技股份有限公司（“星博生物”）。星博生物为一家主要专注于辅助生殖技术诊疗产品的研发、生产、销售和技术服务工作的公司。贝康医疗与星博生物的强强联合，能够为贝康医疗的业务提供协同效应，打造完备的产品和服务体系，更是贝康医疗构筑产品体系护城河、夯实龙头竞争地位的关键举措。



展望未来，苏州贝康医疗股份有限公司创始人、执行董事兼总经理梁波博士表示:“贝康医疗的使命是开发和推出专为中国人而设的创新基因检测解决方案，解决中国未被满足的临床需求。我们希望帮助更多家庭生育健康婴儿。我们将战略聚焦在扩大市场覆盖范围，继续获取及巩固PGT-A的销售渠道及客户基础；同时丰富在研产品，并快速商业化产品组合，以涵盖整个生殖周期。另外我们也将推动生殖中心实验室硬件设备升级，专注于胚胎冷冻保存设备产业链布局，为临床试验提供智能化、自动化综合解决方案，以提升本公司竞争力，并保持技术领先地位”。



关于苏州贝康医疗股份有限公司



苏州贝康医疗股份有限公司是中国辅助生殖领域三代试管婴儿临床解决方案提供商，是辅助生殖领域第一家IVD产业上市公司（股票代码：2170HK），致力于高通量测序技术在生育健康领域的产品研发和临床应用。贝康医疗一直秉承做“合规产品”的理念，坚持走研发、注册和销售的产业化道路，拥有覆盖胚胎检测、男科检测及生育力保存的产品管线。公司自主研发的PGS（植入前染色体非整倍体检测）试剂盒获得中国首个“创新医疗器械特别审批”绿色通道，是中国首个获得三类医疗器械注册证的三代试管检测产品，开启了中国辅助生殖领域基因检测试剂盒进入医疗器械监管的“有证时代”。





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