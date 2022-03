Wednesday, 30 March 2022, 23:53 HKT/SGT Share:

来源 Cirtek Holdings Limited 常达控股2021年全年纯利飙升9.1倍至约港币15.0百万元 全球布局见成效 迈向B2C新发展领域 为后疫情反弹作好准备

香港, 2022年3月30日 - (亚太商讯) - 领先的服装卷标及装饰产品制造商之一常达控股有限公司(「常达」或「集团」;股份代号:1433)公布截至2021年12月31日止年度全年业绩。随着年内全球经济渐见回穏,集团发挥全球布局策略优势,成效斐然,收益已超越2019年新冠疫情之前的水平,纯利按年增长超过九倍。



业务回顾

「疫」市下,服装产业加快数码化转型,为时装产业注入新动力,带动服装卷标及装饰产品的需求。集团利用其全球布局,把握巿场逐步复苏的商机,全年收益按年增长约39.8%至约港币362.5百万元,这主要由于多个国家放宽有关 COVID-19的限制,使需求和销售上升,带动集团所有主要巿场均录得增长。其中,越南、孟加拉国及中国的收益升幅最大。尽管受原材料价格上升影响,集团厉行成本控制措施,及进一步优化产能结构,毛利率维持在约43.6%。公司拥有人应占溢利按年增长逾9.1倍达约港币15.0百万元(2020年:约港币约1.6百万元)。董事会建议派付末期股息每股普通股0.25港仙(2020年:0.075港仙)。



常达主席陈醒明先生表示:「早于疫情爆发初期,我们已预见巿场的发展并制定策略,于旗下覆盖美洲、欧洲及亚洲等逾40个主要时装巿场的庞大销售网络上,投放更多资源拓展市场,并逐步提高各生产基地的产能。在疫情下,很多服装品牌企业均寻求或转向与像常达般具规模及实力的制造商合作,确保生产效率及质素,并准时交付产品,带动集团的订单量显著增加。」



在销售方面,年内集团进军南美洲及南欧市场,于危地马拉、墨西哥及意大利设立销售办事处,并于土耳其开设工厂。随着中国内地服装市场回暖,集团把握内需市场复苏的机遇,积极开拓中国内地市场,并成功开拓两个童装品牌,成为集团首批中国内地品牌客户。



在生产方面,集团已进行战略性布局,于全球三大服装生产国,包括中国内地、越南及孟加拉国设立生产厂房。集团看准中国内地的疫情日渐受控及纺织服装业回稳,早已部署在中国内地生产基地增设机器扩充产能,并于中国内地厂房接洽更多品牌客户的订单。另一方面,集团已开始试行印度新厂房,提高整体产能,把握各地后疫情的商机。



在产品方面,由于零售及仓存管理愈趋普及,带动无线射频识别(「RFID」)的销售表现,继续成为集团增长最快的产品。为更全面把握RFID技术普及应用的商机,年内集团设立了开发团队,开发RFID解决方案及技术,为客户提供RFID全供应链解决方案,在中国内地吸引了不同品牌企业成为其客户。集团已推出更多环保概念的产品,使用可循环的物料生产。



前景

全球经营环境仍充满挑战,加速行业整合,汰弱留强,让如常达般实力雄厚的企业能抢占更大的巿场份额。凭借集团在地界各地超过40个巿场建立据点,并在数个主要的服装出口国家设有生产基地,不仅有效分散地域巿场的风险,亦有利拓展业务,在逆境中捕捉业务增长的机会。



在2022年第二季度,集团的西班牙办事处开始营运,以及土耳其工厂投产,加上孟加拉国新厂房及斯里兰卡厂房预期分别在2022年第三季及第四季投产,这些部署将为集团的长远发展奠下稳固基础。另外,RFID能广泛应用于智能物流及新零售等新兴行业,发展潜力庞大,集团将乘势扩充相关业务。为加强技术优势,集团计划为自家研发的RFID产品的申请专利。



2022年初,集团宣布收购咭片皇网络印刷公司。透过咭片皇网络印刷公司的业务基础以及其网上平台,集团可开拓更多个人化元素产品,业务模式由B2B拓展至B2C,扩大业务层面及客户群。新业务亦能利用集团的广阔业务网络,进驻多个地域巿场,坐享协同效应,并为集团开创全新的业务领域。



陈先生补充:「2022年将是集团迈步向前的跨跃年。尽管全球市场仍存在很多不确定因素,然而随着全球经济活动逐渐重启,各地服装巿场重回轨道,我们对前景仍保持审慎乐观。集团的策略部署在今年大致完成,加上新增的业务元素,我们有信心常达将能达致持续稳步发展,稳中求胜。」



有关常达控股有限公司(股份代号:1433)

常达控股有限公司自1991年成为中国服装卷标及装饰产品制造商,提供吊牌、织唛、印唛及热转印等多种产品。常达在中国、孟加拉国及越南设有生产设施,亦于美国、比利时、香港、中国内地、孟加拉国、越南、印度及巴基斯坦设有办事处。完善的地理布局让常达得以与服装品牌及其制造商维持稳固关系,在逾40个国家录得收益。



