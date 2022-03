蒙牛二零二一年收入增长15.9%，实现“十四五”强开局

香港, 2022年3月30日 - (亚太商讯) - 中国领先乳制品生产商之一的中国蒙牛乳业有限公司及其子公司 (统称「蒙牛」或「集团」) (股份代号:2319) 公布截至二零二一年十二月三十一日 (「年内」 或 「二零二一年」) 的年度业绩。



年内,蒙牛顺应行业发展趋势,持续推进产品创新升级、大力开拓线上、线下全渠道发展和新销售模式,全面提升品牌力,收入再次实现超预期增长,同比增长15.9%至人民币881.415亿元,彰显了集团强劲且有韧性的发展态势。受益于收入增加及营运效益提升,公司拥有人应占利润同比增加42.6%至人民币50.255亿元。



二零二一年是蒙牛『再创一个新蒙牛』五年战略的开局之年,对蒙牛来说意义重大。纵然新冠疫情持续对全球带来的不利影响,但得益于中国疫情防控得力,国家相关乳业重大工程的推进,以及蒙牛全体员工的精诚努力,集团仍然取得了不菲的成绩,整体收入取得稳健增长,同时各业务分部取得了傲人的发展,继续成为中国消费者首选的乳制品品牌之一,为达成五年战略目标打下了坚实的基础。



二零二一年,蒙牛常温、低温、鲜奶事业部积极推进产品创新、品牌升级、渠道精耕,推动集团液态奶收入按年增长12.9%至人民币765.144亿元。



常温高端品牌增长加速,继续实现超行业增长



基于消费者日益多元化的需求,常温业务年内持续创新,推动产品升级,核心品牌力得以继续提升、渠道基础继续夯实、供应链布局不断优化,连续五年保持双位数强劲增长,市场份额持续提高。其中,特仑苏及蒙牛品牌纯牛奶增速均大幅高于行业增长。特仑苏自2005年创立以来,16年间持续聚焦创新升级,不断强化品牌建设和“更好”的消费者沟通,全年销售额突破300亿人民币,成为全球乳业第一大单品。



低温、冰淇淋创新突破,成效显著



低温业务于年内继续录得销量增长、大幅跑赢行业,持续扩大市场领先优势,连续17年保持市场份额第一。蒙牛把握0糖类产品高速增长的行业增长机遇、贯彻国家「三减三健」国民健康方针、满足消费者日益增长的控糖需求,推出冠益乳系列0蔗糖、减糖系列产品,销量表现理想。另外,优益C品牌也推出减糖新品及0蔗糖新品。年底, 优益C 推出益生菌菌粉产品,打造1000亿行业高倍数复合益生菌标杆。年内,通过强化产品力和销售力,冠益乳和优益C 品牌力进一步提升。与此同时,蒙牛积极探索和拓展新销售模式与渠道,首次联合山姆会员店提供定制化酸奶新品,发展专供直营的商业模式,产品刚上市便成为山姆年度主推,在电商低温奶热销榜中名列前茅。



年内,随着消费升级的趋势越来越明显,冰淇淋产品的创新更趋于高端化、健康化、潮流化。冰淇淋的居家消费快速增长,电商及新零售等渠道亦进一步促进冰淇淋品类的发展。二零二一年,随变、绿色心情及蒂兰圣雪等品牌产品全线创新升级。集团通过渠道精耕,加快发展新零售渠道,持续提升网点覆盖及终端掌控力,推动冰淇淋业务实现良好增长。为加速拓展东南亚市场,集团于三月底收购东南亚领先冰淇淋品牌艾雪。年内冰淇淋业务收入同比增长61.0%至人民币42.402亿元。



鲜奶、奶酪业务保持高增长势头



鲜奶行业于二零二一年保持快速增长,领先整体液态奶行业增长。蒙牛的鲜奶业务发展势头强劲,凭借从牧场、研发、加工到物流冷链配送各环节“鲜能力”提升,以及加强品牌建设、拓展渠道、建设数字化供应链等策略,推动核心双品牌每日鲜语和现代牧场的收入实现高速增长,巩固高端鲜奶市场领导地位,进一步提升市场份额。



奶酪业务方面,蒙牛积极把握奶酪行业增长机会,大力发展儿童奶酪棒、奶酪休闲零食以及家庭奶酪黄油等零售奶酪产品,并积极为餐饮渠道客户提供专业的乳品解决方案,探索前沿的消费场景,零售及餐饮奶酪业务均实现快速增长。二零二一年七月,集团成为中国领先奶酪企业妙可蓝多的主要股东。未来,双方将通力合作、资源互补,充分发挥各自优势,携手开拓中国乃至全球极具潜力的奶酪市场。



奶粉业务加速细分品类布局



奶粉业务方面,集团旗下国产奶粉平台雅士利的成人粉及营养品扩大新功能性产品覆盖率,向高端化发展,同时加速发展细分品类布局;婴配粉持续优化产品结构,品牌焕新。而贝拉米则坚持「追求极致有机,天生有机」的品牌定位,大力扩展高端有机产品矩阵。年内奶粉业务收入同比上升8.2%至人民币49.491亿元。



积极履行社会责任,引领绿色转型,共创零碳未来



多年来,蒙牛积极履行社会责任,打造更负责任的企业。凭借在抗击疫情等社会公益事业中的突出表现,获得中国慈善领域的政府最高奖项「中华慈善奖」等殊荣。此外,蒙牛凭借“奶及奶制品安全控制与质量提升关键技术”荣膺国家科学技术进步奖。

对标联合国可持续发展目标,结合「再创一个新蒙牛」战略,蒙牛在年内发布了2025 GREEN 可持续发展新战略,构建起一套具有行业背景的「绿色高质量发展」解决方案模型,树立可持续发展标杆。蒙牛也积极响应『碳中和』的国家目标,承诺在全乳业率先实现碳中和,二零二二年内将公布减排目标和路径。截至年底,蒙牛共有22个工厂获得工信部评定的『国家级绿色工厂』。



蒙牛总裁卢敏放先生表示:「现在,我们正在向着2025“再创一个新蒙牛”目标坚定前行,致力于继续成为中国消费者首选的乳制品品牌,并为打造一个消费者至爱的、国际化的、更负责任的、拥有强大文化基因的、数智化的“FIRST牛”而努力奋斗。蒙牛将以五大核心能力的建设为基础,兼顾所有利益相关方的可持续发展目标,推动行业高质量发展,引领行业升级转型,持续创造价值与回报,并竭力为整个中国乳业的长远发展做出新的更大的贡献,以产业高质量发展,助力国民经济行稳致远。」



