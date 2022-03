【华富财经杰出企业大奖2021】今日公布得奖名单

Wednesday, 30 March 2022, 18:13 HKT/SGT Share:

香港, 2022年3月30日 - (亚太商讯) - 由华富财经网主办的【华富财经杰出企业大奖2021】今日公布获奖企业名单,本年度共八间企业获得九项殊荣。大奖在疫情下仍获得商界,香港及海外媒体支持,一同见证获奖公司卓越成就。



第十三届【华富财经杰出企业大奖】 永续营商 成就卓越



作为香港领先的专业财经网站,华富财经网在专注财经领域之余,亦聚焦大众关心的优秀表现行业,自2009年起举办【华富财经杰出企业大奖】,嘉许卓越企业。



【华富财经杰出企业大奖】的评审团由华富财经网编辑部、研究部团队,以及一班独立的经济分析师组成。在收集各界提名后,每间企业均须递交基本资料和自我评价报告以作评选。评审团再依据八大范畴,包括: 优秀产品及服务、品牌形象、管治方针、市场推广、发展策略和潜力、业内成绩、企业社会责任,以及独特的经营理念或发展,从各行各业选出具代表性的企业,接受嘉许并颁发奖座以作表扬。



今年为第十三届【华富财经杰出企业大奖】,以「永续营商 成就卓越」为题,表扬企业在面对充满挑战的环境下,充分发挥持续经营的决心及韧性,对环境、社会、企业管治等优秀管理,为企业以至社会整体订下永续发展的目标。



本届获奖公司来自多个商业界别,包括金融服务、强积金服务、移民顾问、资讯及通讯科技服务供应商、物流、交通基建及保健服务等。



今年共有八间公司荣获大奖,其持续营商的经营远景获得嘉许,包括:Bartra Wealth Advisors Limited、中国人寿信托有限公司、中信国际电讯(信息技术)有限公司、嘉里物流、伟禄集团控股有限公司、伟禄亚太证券有限公司、越秀交通基建有限公司及环亚国际医疗科技集团有限公司。



荣誉嘉宾见证盛事 商界媒体广泛支持



为保障参加者安全,本年度大奖改以网上公布得奖名单,稍后以其他方式发放奖项。尽管如此,大奖仍获得荣誉嘉宾鼎力支持,包括财经事务及库务局副局长陈浩濂先生太平绅士、香港市务学会荣誉主席陈裕光博士及注册财务策划师协会会长黄敏硕先生。



中国通海金融财经媒体有限公司董事总经理陈耀峻先生表示︰「2021年我们经历疫情放缓后再度重临,全球各地的企业吸收前年的经验后持续奋进,务求在艰难的经营环境下持续营商。卓越企业以独特的经营理念,沉着应战,默默守护企业及持分者的利益,成就更大更广的成就,为未来经济复苏后殿下坚实基础。华富财经杰出企业大奖踏入第十三年,再一次肯定香港企业的出色表现,为疫情下的企业持续发展设定标准。华富财经藉此衷心恭贺本年度的获奖公司,你们在艰难中砥砺前行,成为同侪的榜样。」



大奖获得中外媒体鼎力支持

大奖获中外媒体广泛报道和支持,包括《英文虎报》(The Standard)、《财股网》、《Investing.com》等。



【华富财经杰出企业大奖2021】得奖名单﹙排名按公司英文字母顺序排列﹚

1. 杰出爱尔兰移民咨询服务及投资移民项目2021 Bartra Wealth Advisors Limited

2. 最佳退休金服务商2021 中国人寿信托有限公司

3. 杰出强积金计划 2021 中国人寿信托有限公司

4. 杰出资讯及通讯科技服务供应商2021 中信国际电讯(信息技术)有限公司

5. 杰出环球第三方物流服务供应商2021 嘉里物流

6. 杰出辅助生殖健康服务企业2021 环亚国际医疗科技集团有限公司

7. 杰出多元化综合企业 2021 伟禄集团控股有限公司

8. 杰出证券服务发展2021 伟禄亚太证券有限公司

9. 杰出基建投资及发展2021 越秀交通基建有限公司



【华富财经杰出企业大奖】网站: https://events.quamnet.com/landing/QOEA2021



查询及联络:

中国通海金融财经媒体有限公司

活动推广/ 传媒联络:

Ms. Macy Yeung Tel: (852) 2217 2752 E-mail: Macy.Yeung@tonghaifinancial.com

Ms. Venus Kuk Tel: (852) 2217 2727 E-mail: Venus.Kuk@tonghaifinancial.com

Ms. Hayley Wu Tel: (852) 2217 2679 E-mail: Hayley.Wu@tonghaifinancial.com







