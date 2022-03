中国核能科技公布2021年全年业绩

香港, 2022年3月29日 - (亚太商讯) - 中国核能科技集团有限公司(「中国核能科技」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:0611.HK)欣然宣布其截至2021年12月31日止年度(「年内」)的经审核之全年业绩。



中国核能科技于年内持续加快项目开发和建设进度,项目储备进一步增加,装机容量亦录得稳健增长,发电量及利润持续稳步上扬。集团年内收益上升约20.1%至约港币26.07亿元(2020年:港币21.71亿元),主要由发电分部的收益增加所带动。集团权益持有人应占盈利较去年上升约57.3%至港币约8,978.40万元(2020年:港币5,706.40万元),纯利率 亦增加至4.1%(2020年:3.2%)。每股基本盈利为6.84港仙(2020年:4.35港仙),按年上升约57.2%。



集团管理层表示,尽管年内全球经济持续受到新型冠状病毒疫情影响,但集团把握国家提供安全生产环境的机会,努力强化组织领导及策略性管理项目,使生产经营稳步提升,甚至超越疫情前的状态。在全球减碳的目标下,电力、供暖、工业及交通运输等各部门对可再生能源需求增加,加上国家提倡「2030年碳达峰、2060年碳中和」的政策目标下,集团立足「三新一高」,优化产业布局,积极把握市场机会。



业务回顾

EPC及咨询及整体建设业务

年内,EPC及咨询及整体建设业务仍为集团的核心业务,分部收益乃基于项目完工程度确认。由于年内确认的竣工比率有所提升,对外部客户的分部销售增加约13.3%至约港币21.15亿元(2020年:港币18.68亿元)。



集团持续积极多元化扩展其EPC及咨询及整体建设分部至其他可再生能源分部(例如风力发电),以及其他的新业务组合。集团于2018年新收购的建筑及工程公司,凭借拥有各项建筑安装及施工资质及专业从事政府安居类工程项目和市政工程项目的优势,于年内产生收益达约港币8.14亿元(2020年:港币6.86亿元),较去年同期增长约18.7%。



集团固守传统EPC业务,适度多元发展,稳妥推动企业生产经营。年内,集团的各项目均如期高质量完工。此外,集团继续推进5G业务,目前正对接云南通讯管理局,已办理完成市场准入,并与昆明电信公司签订合作协议,争取对接三大运营商取得基站订单及基站投权。此外,集团年内更获授权8项专利,完成科技投入策划,并新开展5项科技研发项目。



发电业务

集团于江苏省、河北省、广东省、安徽省、辽宁省及云南省拥有及营运的太阳能光伏发电站及天台分布式太阳能光伏发电设施备案总规模为274兆瓦,规模较去年同期增加55兆瓦(26.2%);完成发电量5.89亿千瓦时,较去年同期增加3.26亿千瓦时(124.0%),为集团带来稳健的发电收入。



年内,分部收益按年增长约102.3%至约港币4.29亿元(2020年:港币2.12亿元),主要由于集团之江苏省睢宁县风电站于年内全年营运之贡献。目前,集团正在跟进山东、山西等地储能项目的开发与调研;在甘肃、宁夏、青海等西北地区对光热+新能源基地进行开发与调研。另外,集团亦正在研究上游新能源制氢、下游氢燃料电池的技术应用,积极调研行业内的知名电解槽厂家,以及相关氢能应用领域的拓展。



融资业务

集团于年内重点开发外部非关联项目:融资租赁方面,业务团队重点针对新能源行业、新基建、健康医疗等领域展开分析,增强集团的专业化及市场化业务拓展能力;保理业务方面,集团重点发展基于国央企核心企业的反向保理和供应链科技金融。年内已累计投放内部子公司合格供货商超过15家。



展望

随着国家、各地方新能源产业「十四五」规划的陆续出台,为新能源行业带来高速的发展。集团将大力推进新能源业务,以风电、光伏投资建设运营为主业,以储能、光热为重要板块,以新能源制氢为拓展,成为光伏、风电、光热、储能、氢能综合能源服务商,为清洁能源事业发展贡献重要力量。同时,集团以5G通讯铁塔基站、集中供热及供暖、房建市政作为其他利润增长点,保持集团持续均衡发展。鉴于光伏市场发展空间庞大,集团会把握市场机遇,将加强内部投资项目的前期服务与咨询工作,在投标、建设、服务等方面进行有效的资源优势互补,建立长期合作共赢的关系。



此外,集团将继续确保投放资金安全的基础上,大力发展新能源发电行业包括光伏、风电、储能、充电、光热、生物质╱垃圾发电等国家战略性能源产业,在严控风险的前提下,确保资产规模在合理范围内稳定增长。伴随业务增量将适时通过供应链金融系统平台实现在线运作和多级流转。



集团于2021年11月14日与深圳市南新南山控股有限公司(「南山控股」)之直接全资附属公司雅致国际(香港)有限公司订立认购协议;以总代价港币约4.75亿元发行股份,相关资金将主要用于新能源发电站的开发及运营及作为一般营运资金之用。由于南山控股之间接股东为招商局港口控股有限公司,集团相信引进同为国资背景的战略投资者,将有力地提升集团在新能源行业的市场竞争力。



管理层相信,集团持续完善治理结构及内控建设,将可大大提升企业的核心竞争力。同时,集团将会继续引入策略性投资者为业务发展筹措资金,改善资本结构,迅速扩大集团规模,实现战略资源共享,产生协同效应,务求可提升业绩并为股东争取最大的回报。



关于中国核能科技集团有限公司

中国核能科技集团有限公司(0611.HK)主要从事新能源业务;包括(i)工程、采购及建设(「EPC」)及咨询分部;(ii)发电分部;(iii)融资分部;及(iv)其他分部,包括集团之企业管理、投资及库务服务。集团荣获多项专利,连续六年跻身中国光伏品牌EPC排行榜前列。



有关更多资料,请浏览:http://www.cnetcl.com





