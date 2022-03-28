Monday, 28 March 2022, 13:58 HKT/SGT Share: 光大环境行业龙头地位持续巩固

香港, 2022年3月28日 - (亚太商讯) - 日前，中国光大环境（集团）有限公司（「光大环境」， 257.HK）公布公司及其附属公司2021年综合业绩。全年收益498.95亿港币，同比增长16%；EBITDA约港币150.27亿元，较2020年增长17%；每股基本盈利为110.76港仙，同比增长13%——主要经营指标均录得双位数增长；截至2021年底，集团总资产达2,002.36亿港币，较2018年底实现总资产翻番。在垃圾发电、污水处理等传统环保市场竞争日趋白热化的情况下，光大环境的传统业务依然保持稳健增长，新兴业务发展势头良好，持续巩固公司行业龙头地位。



据公司2021业绩公告显示，光大环境全年共签署新项目69个（另含2份现有项目的补充协议），总投资逾人民币130亿元，涵盖垃圾发电、餐厨及厨余垃圾处理、垃圾分类、光伏发电、水处理等业务。公司还承接了涵盖垃圾分类、环境修复、工程总包、节能照明合同能源管理等合同类服务共计20项，合同总金额约人民币3.31亿元。截至2021年底，公司累计取得项目超过500个，投资总额逾人民币1,500亿元。



据光大环境管理层介绍，尽管疫情反复、竞争激烈导致市场经营环境更具挑战性，公司坚持稳住发展步调，去年先后突破了香港光伏发电市场，天津市、河北省及毛里求斯的水务市场，新疆固废处理市场，以及江苏常州市、苏州市吴江区垃圾分类市场，进一步完善境内外市场布局。2021年，公司新增垃圾处理规模1.31万吨/日，总设计规模突破15万吨/日，实际处理量超过11万吨/日，稳居行业龙头地位；新增水处理规模约54万立方米/日，助力公司在打造第二增长极方面迈出稳健步伐。



2021年，公司首次跻身《财富》中国500强，位列第283位，连续3年稳居「中国环境企业50强」榜首，并连续11年荣登「中国固废行业十大影响力企业」榜首——彰显公司过硬的业务实力和稳固的行业领军地位。



作为行业龙头，光大环境在去年并未止步于巩固业务实力，更围绕国家「碳达峰」、「碳中和」（「双碳」）战略目标，以更高格局和站位进行战略规划部署，提出气候、环境、资源、能源的「四位一体」发展新格局，以及「发展负碳企业、打造零碳工厂、追求低碳生活」的「三碳」发展目标和行动计划，并、迅速开展了一系列探索和实践工作：结合国情和自身情况，自主研发完善碳排放核算模型，用于评估自身碳排放水平和制定未来碳减排策略；成立碳中和技术研发中心，打造面向「双碳」战略的创新平台；组织撰写《环境保护与碳中和》白皮书；承担国家温室气体排放实地监测试点；依托旗下项目开展「厂内光伏」试点，优化运营项目的能源结构。



中国在「十四五」期间的发展规划和围绕「双碳」战略目标出台的一系列政策，也给光大环境这样的综合实力强、布局领域广的头部企业提供了新的发展机遇。据公司管理层介绍，光大环境将在垃圾发电、污水治理等传统业务上继续深挖细掘，发挥大平台协同作用，创新业务合作模式，抓住市场整合机遇，做大做强；在循环经济资源化利用、环境修复、环卫一体化、风光发电、储能、节能照明、碳交易等新业务新领域中加大力度探索布局，培育新业务增长点。此外，公司还将审慎「走出去」，以现有海外项目为基础，积极于「一带一路」沿线国家和地区市场进行布局。2022年，光大环境将在时牢牢守住行业地位的同时，以「减污」、「降碳」为抓手，以科技创新引领业务全方位发展，不断突破新高地，发挥行业领军企业的格局与担当，积极参与国家绿色低碳的进程中，与同业携手全力推动行业稳步发展。







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