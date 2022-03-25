骏高控股公布二零二一年全年业绩



香港, 2022年3月27日 - (亚太商讯) - 骏高控股有限公司（「骏高」或「集团」；股份代号：8035） 是在香港创立并以本地为基地及亚洲为策略重心的货运代理及物流一站式服务供货商，公布截至2021年12月31日止年度之二零二一年未经审核*之初步全年业绩。集团的股东应占溢利为17.4百万港元，较去年同期增加55.4%。



集团的收益主要来自货运代理服务、物流服务、电子商务及履行服务。由于海运货运代理服务及电子商务履行业务的收益增加，集团录得总收益约566百万港元，较去年同期上升16.1%。此外，年内毛利增加17.8%至约76.2百万港元。



由于货运量已于去年度因受COVID-19影响而经历大幅下降后回复正常所致，海运货运代理服务的收益上升至约34.3百万港元。电子商务履行服务收益较去年同期增加约77.4百万港元，主要由于年内现有及新客户下达的订单增加所致，但部分增幅被空运货运代理服务、配套物流服务及子商务贸易服务的收益减少所抵销。



毛利增加主要归因于电子商务快递服务收入的增幅超过电子商务快递服务成本的增幅，而仓库直接成本跌幅超过物流服务收入跌幅。



随着新兴技术及创新应用使物流业取得充满挑战的进步，集团已在不同阶段采取措施，以于当前及不久将来开发合适的产品及服务，其中包括用于民用卫生及抗击COVID-19的8035天一神水，集团投资于专有转化及包装设施，以配合8035天一神水的营销及销售，该设施已自2022年春季起上市，并为集团创造收益；其次为冷链物流，可为药品、食品及美容护理产品的高端可靠并以温度及环境控制的移动及储存，有关解决方案的需求旺盛，集团已开始采购所需技术。同时，在金融科技物流方面，集团将致力于建立物流资金资源，以适应新产品时代，并为大数据解决方案，人工智能应用及区块链融合做好准备。



在做好上述准备的同时，集团正在投入大量精力进一步开发及于电子商务及配送服务分部取得更高市场占有率，可见该分部的稳健增长。为配合物流及仓储服务，集团一直就此目的寻求投资于合适的物流枢纽。集团也在不断完善解决方案的筛选，以满足不同需求，同时提升效率及客户满意度。持续改善及市场关注将使集团可把握中国内地及海外跨境电子商务流量所带来的机遇，此将是集团成为该地区主要物流服务供货商的基石。



作为负责任的企业公民，集团一直配合当局的措施，帮助受2019新冠病毒病疫情影响的本地市民。骏高的履行团队在短时间或短交付周期内积极完成供应和送货上门服务，充分证明团队的可靠度和能力。



除此之外，布锦喜先生及曾思豪先生自2022年3月15日起获委任为非执行董事。



*由于COVID-19疫情升级，以及近几个月因隔离及╱或在家工作安排导致中断，公司及核数师需更多时间以完成对集团财务数据的审阅及审核。于核数师完成审核程序后，预期公司将于2022年4月中旬或前后刊发进一步公告，内容有关（其中包括）经核数师所同意集团于本年度的经审核综合财务业绩。



有关骏高控股有限公司(股份代号: 8035)

骏高控股于1990年成立，为扎根香港的第三方物流公司，主要从事货运代理及提供一站式物流服务。公司已发展为全球货运代理，提供创新及科技驱动的端对端解决方案，为综合物流专家。其业务包括五大范畴：国际电子商务物流解决方案、货运代理、合约物流、医药及保健品及快递。此外，公司能为客户提供一个真正的环球物流网络。有关详情，欢迎浏览： www.jancofreight.com





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