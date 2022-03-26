Saturday, 26 March 2022, 15:10 HKT/SGT Share: 疫情下持续增长 汇森家居溢利增加超六成

香港, 2022年3月26日 - (亚太商讯) - 中国主要家具产品制造商汇森家居国际集团有限公司（下称「汇森家居」或「集团」; 股份代码: 2127.HK）今天公布截至二零二一年十二月三十一日止（「回顾期」）经审核全年业绩。



于回顾期内，集团营业额收益为人民币5,139百万元，较去年同期增加约31.9%。溢利约为人民币888百万元，增加约64.2%，主要是订单旺盛带动销售增长，以及毛利增加约人民币355百万元所致。每股基本及摊薄盈利为人民币0.29元，而2020年财政年度为人民币0.24元。



主席兼执行董事曾明先生表示：「虽然中国和世界包括欧美发达国家在内的主要经济体陆续复苏，惟新冠病毒变种导致疫情反复，世界局部地区仍深受疫情困扰，导致工厂生产关闭或中断。然而，中国成功预防疫情，加速推动各行各业复工复产，中国制造进一步风靡全球。伴随着欧美量化宽松货币政策，发达经济体，特别是美国，房地产市场火爆，带动了家具行业的爆发式增长， 中国的家具出口商进一步吸引来自全球各国的订单，迎来了迅速壮大的契机。」



回顾2021年，集团在不放松疫情防控、坚守员工生命安全底线的战略下，持续挖掘现有工厂潜力，提高产能利用率，另一方面，加紧推进募投项目的实施，尽管集团仍时不时受到大陆局部地区新冠疫情爆发影响，各个募投项目仍取得良好开局。集团于2021年财政年度生产和销售均取得较大增长。



板式家具

集团的板式家具产品包括电视柜、书架、储物柜、书桌及咖啡桌等产品。板式家具一直 是集团核心的收入来源。于2021年财政年度，板式家具收入上升33.9%。板式家具毛利率略有提升，得益于我们现有部分产品享有较高的毛利率，以及部分产品涨价，部分抵消 了美元兑人民币贬值的影响所致。



软件家具

凭借集团在产品设计与开发方面的专长及经验以及我们与主要海外零售连锁店及家具贸易商之间的业务关系，集团进一步扩大在软件家具的产品供应，以开拓新的市场。集团的软件家具主要包括沙发。于2021年财政年度，软件家具收入增长19.4%，毛利率于2020 年财政年度及2021年财政年度两年维持相对稳定，部分高毛利率的产品销售较多。



户外╱运动家具

户外╱运动家具包括运动与休闲设备和定制家具。运动与休闲设备主要包括乒乓球桌、 桌上足球桌及台球桌。于2021年财政年度，运动家具收入为人民币154百万元，与 2020年财政年度同期相比，减少3.1%。毛利率由2020年财政年度同期的 约28.0%上升至2021年财政年度的29.3%，主要是由于部分产品平均售价上升，以及于2021 年财政年度停止生产及销售毛利率较低的户外休闲家具。



来自美国的销售额仍然占据最重要的位置，2021年财政年度以美国为交付目的地的家具产品销售的收入同比2020年财政年度增长32.3%，占比从2020年财政年度的67.1%上升到 2021年财政年度的67.3%，占比上升了0.2%，主要原因是美国房地产市场增长带动家具需求增长。于中国的销售额增长13.8%，主要由于本集团于2021年财政年度采取扩张向中国大陆客户销售的政策。马来西亚、越南和加拿大为交付目的地进行的销售，所产生的收入亦较2020年财政年度实现较大增长，主要是本集团努力拓展美国以外的地区销售。



长期稳定的大客户是集团取得成功的基础，集团战略上亦优先保障大客户的订单。集团 与五大客户维持长期关系，尤其是自2012年起集团与沃尔玛已建立直接的 稳定的业务关系。因此，于2021年财政年度5大客户的销售额同比2020年财政年度均增长 约33.4%，于2021年财政年度，5大客户的销售额合计占比86.8%，同比2020年财政年度的 85.9%提高了0.9%。



集团始终重视自主研发能力的提升，不断拓展ODM的销售业务，以提高客户对我们的依赖性和集团竞争力。而对于OEM产品，集团亦严格按照客户提供的规格和要求生产。于 2021年财政年度，来自ODM的销售增长35.9%，占家具产品的收入82.5%，较2020年财政 年度上升2.5%。其余收入则来自OEM业务，增长15.4%，占总收入约17.5%。



在拓展智能家具业务方面，集团于2021年6月16日与江西理工大学订立战略合作协议，进一步加强在智能家具研发方面的合作。包括由江西理工大学向本集团员工提供专业技术人才培训及成 立「智能家具研究院」，以专注于智能家具及装配式装修的研发。



展望未来，随着各国新冠肺炎疫苗接种的逐渐普及，以及防控经验的不断累积，加上各个国家经济水平的发展、人均可支配收入和居住条件的提高，对于家具的消费意愿仍将持续增长。具体来看，在欧美日韩等发达国 家和地区，城市化程度高，居民消费能力强，终端消费者对生活要求越来越高，旧房装修及租房家具换新需求较大，对家具有着稳定需求；在新兴市场国家，城市化进程持续推进，城镇人口规模增加导致住房需求扩大，对家具需求越来越大。



有关汇森家居国际集团有限公司



汇森家居是中国家具产品制造商，主要专注于以原设计制造方式生产及销售板式家具。公司来自家具产品的收益逾80%来自原设计制造业务，其它则来自原设备制造业务。公司生产以供出售的所有产品并非以自有品牌。公司的垂直整合业务模式使其能够将内部产品设计及开发专长与综合湾制造平台相结合，提供涵盖产品设计及开发、制造及销售板式家具的全线服务，并透过自行生产，取得主要生产材料（即刨花板及钢管）的稳定供应。





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