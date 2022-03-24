亚博科技完成收购澳门通 开拓大湾区金融科技市场



香港, 2022年3月24日 - (亚太商讯) - 亚博科技控股有限公司(「亚博科技」，香港联交所股份代号: 08279）宣布，今日正式完成收购澳门通股份有限公司(「澳门通」）及其附属公司，交割后澳门通将成为亚博科技的间接全资附属公司。







自2006年获澳门特区政府颁发金融牌照以来，澳门通一直推动着澳门本地电子支付的便利性与普惠性发展。作为澳门的领先支付服务供货商，澳门通推出全澳第一款亦是最普及的非接触式智能支付卡。澳门通卡最初主要服务巴士收费系统，其后扩大至其他公共交通工具、停车场、政府服务、零售消费及餐饮服务等支付场景，目前已发行超过三百万张。



其后，澳门通推出澳门首个移动支付平台——MPay澳门钱包（「MPay」），成为引领澳门电子支付发展的革新产品。MPay主要功能涵盖在线及线下支付、转账、电信及水电煤等生活缴费、公共交通等。目前已有超过90%的澳门居民成为MPay注册用户。2019年，MPay于香港及中国内地的跨境业务，已获中国人民银行与澳门金融管理局的审批通过，成为获准在中国境内跨境使用的首家总部在境外的金融机构推出的境外电子货币包。此次收购事项完成，将为亚博科技的现有业务缔造庞大协同效益，通过价值链整合扩大集团的收益基础。



「澳门通是本地企业，对其于澳门社会经济的长期投入与显著成果，亚博科技充分肯定并高度评价。」亚博科技主席兼行政总裁孙豪表示，「澳门通多年来积极投入澳门本地金融科技产业，将其电子支付应用拓展至澳门市民生活的不同层面。亚博科技的想法与澳门通一致，将以民生服务为本，在澳门通平稳过渡的同时，亦会配合特区政府将澳门打造成21世纪智慧城市，努力创新将其与亚博科技结合，投放更多的资源为用户及商户构筑在线线下融合的消费场景和集移动支付、电子商务、本地生活于一体的多样化平台；并拓展移动支付的多元应用，支持商户和中小微企业藉助移动支付的发展优势，加速服务和管理电子化、智能化，满足大湾区不断升级的消费需求，为使用者提供稳定、安全和快捷的移动支付体验，支持澳门数字经济发展迈向全新阶段。」



澳门金融管理局今年二月发布的数据显示，澳门移动支付交易次数从2020年约0.65亿次增加到2021年约1.93亿次，同比增长194%；交易总额从2020年约63亿澳门元增加到2021年约185亿澳门元，同比增长192%；可见移动支付在澳门市场的使用频次与交易总额均呈持续攀升之势。



孙豪表示，「完成澳门通的收购，标志着亚博科技的一个重要里程碑，为集团未来从事支付业务以及金融服务生态系统战略部署打下了坚实基础。在《粤港澳大湾区发展规划纲要》政策指引下，相信未来的澳门通在引领本地金融科技创新，推动澳门经济适度多元化与促进当地金融科技产业发展的同时，亦可加深澳门与大湾区、深合区乃至内地移动金融基础设施的互联互通，为深挖十四亿人口市场，共同开拓海外机遇，促进国际大循环作充分准备。」



关于亚博科技控股有限公司

亚博科技于百慕大注册成立，其股份在GEM上市（股份代号：08279）。作为阿里巴巴集团的成员公司，亚博科技为阿里巴巴集团及蚂蚁集团的独家彩票平台。

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