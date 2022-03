华信金融向LEBLON-DELIENNE购买艺术品及NFT

香港, 2022年3月24日 - (亚太商讯) - 香港华信金融投资有限公司(「华信金融」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1520.HK)欣然宣布,集团之全资附属公司Virtual Mind Art Company Limited(「VMA」)与Leblon-Delienne(「LD」)订立买卖协议(「买卖协议」)。VMA同意向LD购买8套艺术收藏品以及相关非同质化代币(「NFT」)数码创作(「艺术收藏品」),预计于10月以拍卖形式供市场销售。集团希望藉与世界知名品牌、艺术家及设计师跨界合作,有助建立自主品牌形象及拓宽自主开发之品牌及产品种类。



艺术收藏品包括1套由实物艺术品组成的PAD(Pavillon des Arts et du Design)艺术收藏品,7套由实物艺术品组成的定制艺术收藏品以及92个NFT组成的数码艺术收藏品。每套PAD艺术收藏品及定制艺术收藏品各有5件艺术品,均由世界知名的法国设计师José Lévy先生设计及创作。Leblon-Delienne与José Lévy先生合作创作的艺术收藏品乃以KOKESHI人偶为灵感,其为一种源自于日本北部民间艺术并流传至今的木偶。根据LD官网资料,Leblon-Delienne与José Lévy先生创作的KOKESHI人偶小雕像来自两个基本的设计理念﹕首先是抽象—小雕像完全是黑色,有别于其他KOKESHI人偶的传统颜色;第二个概念是比例变化─传统的小雕像是按人体比例制造,而此小雕像的比例已超越人形比例,为其制作过程赋予新元素及技术。Leblon-Delienne与José Lévy先生的艺术收藏品将在PAD Paris(PARIS ART DESIGN)作出展览,并于4月5日至10日在网上或公开拍卖。集团于收到Leblon-Delienne的艺术收藏品后,提议就艺术收藏品组织展览销售及╱或公开拍卖,以推动及激发公众对艺术收藏品及José Lévy 先生的设计的兴趣。



除艺术品外,是次集团亦购买合共92个NFT,包括对应PAD艺术收藏品的5个NFT及对应7套定制艺术收藏品的35个NFT,当中40个饰面纹理相同、颜色不同,8个属超稀有类型,4个属极稀有类型。根据买卖协议,VMA可以选择额外购买200个NFT,由José Lévy先生使用集团商标「INACHEVE」进行定制。



Leblon-Delienne主要从事创作及编辑有关漫画书及卡通英雄的雕塑、小雕像、家俬、配饰及其他艺术品与装饰品,拥有一班忠实收藏家。其亦定期与国际设计师及艺术家合作推出高质素的艺术收藏品。José Lévy先生为一位巴黎旅行家及艺术家,凭借其才华与颇富幽默感的诗意,游走于时尚、装饰艺术及造型艺术领域。José Lévy先生创作的物品独特兼具亲密感,能建立起作品与受众间之联系。



集团锐意实现更多元化发展,务求从女性服装制造商策略性升级为全方位潮流服饰产品制造商。早前,集团宣布建议更名为「天机控股有限公司」以配合业务发展策略,并与青岛威鼎体育用品有限公司建立战略合作关系及委任全球奢侈品品牌集团LVMH资深设计师周怡冰博士出任首席创意官,多轨并行为深化潮流服饰业务发展做好准备。集团正积极寻求与不同知名品牌和设计师建立合作关系,冀透过开发时尚文化服饰及服饰相关产品,以把握年轻一代的市场机遇。



华信金融主席及执行董事李阳先生表示﹕「是次跨界合作为集团实现策略目标的关键一步,与LD及José Lévy先生的合作将进一步拓宽集团自主开发之品牌及产品的种类及提升其知名度。集团未来会继续发掘与其它世界知名品牌、艺术家及设计师的跨界合作机会,加强艺术设计及潮流服饰的协同效应,以抓紧全球潮流服饰市场及数码艺术市场的庞大机遇。我们有信心集团更名以及布局各项策略性投资,将有助集团在后疫情时代呈现全新气象,为股东带来更佳的投资回报。」



关于香港华信金融投资有限公司

香港华信金融投资有限公司(1520.HK)主要从事(i)服装产品的设计、制造及贸易;及(ii)提供贷款融资服务。服装业务主要分为两大种类,分别为贴牌产品与自有品牌产品。贴牌产品是按集团客户拥有或指定的私有品牌设计制造的产品,而自有品牌产品则是在集团专属品牌名下设计和制造的产品。集团将于2022年3月25日举行之特别股东大会表决其更名为「天机控股有限公司」的建议,以配合业务发展策略。



