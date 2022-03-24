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来源 Kingsoft Corporation Limited 金山软件公布2021年全年及第四季度业绩 持续发展「云和协作」办公生态系统

新游戏表现亮眼

香港, 2022年3月23日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2021年12月31日止之全年业绩及第四季度业绩。



2021年，金山软件录得收益人民币6,371.4百万元，较去年同期增长14%。其中，来自办公软件及服务、以及网络游戏及其他的收益分别占总收益的51%和49%。毛利为人民币5,214.3百万元，较上年同期增长11%；经营利润为人民币1,360.6百万元。



2021年第四季度，金山软件录得收益人民币1,822.1百万元，较去年同期增长13%，较上一季增长21%。其中，来自办公软件及服务、网络游戏及其他产生的收益分别占总收益的50%和50%。毛利为人民币1,449.6百万元，较上年同期增长8%，较上一季增长17%；经营利润为人民币331.4百万元。



金山软件主席雷军先生表示：「2021年，我们坚持以技术驱动长期发展，核心业务实现稳健增长和高质量发展。金山办公集团关注用户需求，深耕产品服务，继续贯彻实施『多屏、云、内容、AI、协作』的生态战略，取得了良好经营业绩。游戏业务高度聚焦精品化，长线运营核心IP，持续丰富IP内容，并推出多款新游戏。」



金山软件首席执行官邹涛先生表示：「我们的收益于2021年实现了稳健稳长，同比增长14%至人民币6,371.4百万元，其中办公软件及服务业务保持强劲增势，年收益同比增长45%。」



业务回顾



办公软件及服务

2021年来自办公软件及服务的收益为人民币3,264.8百万元，较上年同期增长45%。第四季度的收益为人民币903.9百万元，较上年同期增长19%，较上季度增长12%。



2021年，金山办公集团不断丰富在云和协作办公场景的产品及服务，个人和企业用户使用云协作办公的活跃度及粘性持续提升，推动了国内个人及机构订阅业务云化进程的加快。在主要产品月度活跃设备数保持稳定增长的基础上，金山办公集团通过不断优化功能体验、推动用户云化、提升付费功能使用度，促进了付费人数的持续增加。用户主动上传云文档数量保持高速增长、长期付费用户比例增加，为未来个人订阅业务的发展打下良好基础。



在政企客户市场，金山办公集团抓住数字经济浪潮中政企客户对数据资产管理及办公效率提升的需求，通过积极完善产品体系、提升服务体验、拓宽生态渠道等举措推动了政企用户从传统的独立端办公向云和协作办公转化，也为后续推广数字办公平台解决方案打下了稳固基础。随着政企用户的产品云化程度持续加深，金山办公集团在政企市场的渗透率将得到有效提升。



同时，我国信创产业进入发力期，在政策依托下市场空间显著扩大，政企用户需求明显增加，金山办公集团流版式软件产品订单丰厚，国内机构授权业务继续保持爆发式增长。



网络游戏及其他

网络游戏及其他业务于2021年录得收益人民币3,106.6百万元，于第四季度录得收益人民币918.2百万元，较上年同期增长8%，较上一季增长30%。第四季度实现稳步增长主要归功于公司成功推出若干款新手游丰富了产品组合，旗舰端游《剑网3》和经典剑侠2D端游收益环比稳健增长，显示了核心游戏IP的持久生命力和公司坚实的研发和运营能力。



继《剑网1口袋版》2021年4月在越南成功发布后，其国内版《剑网1：归来》于10月上线，上线当日获得App Store免费榜第三名、角色扮演类第一名的佳绩。11月，由朝夕光年发行的金山世游自研手游《武林闲侠》于中国大陆地区上线，在App Store畅销榜的游戏品类中最高排名第六，这是我们与朝夕光年达成深度战略合作迈出的第一步。12月，剑侠世界系列手游第三代产品 —《剑侠世界3》开启不删档测试，上线当日荣登App Store免费榜第一名、畅销榜第九名，获得Apple Today首页推荐，并荣获硬核联盟超明星产品推荐。



雷军先生总结道：「展望未来，金山办公集团将围绕云与协作办公的趋势，持续推进产品研发与技术布局，进一步拓展企业级服务领域，全面赋能大型组织数字化转型。游戏业务将继续深耕剑侠情缘经典IP，实现创新和迭代，同时持续探索高质量大作和新游戏IP领域。我们将不断推动科技创新升级，践行社会责任，实现公司长期可持续增长。」



关于金山软件有限公司

金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有金山办公、西山居两家主要子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以办公软件及互动娱乐为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过7,000余名员工，在国内享有重要的市场份额。更多详情，请浏览 http://www.kingsoft.com。



金山软件投资者关系:

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