亿胜生物公布2021业绩



香港, 2022年3月22日 - (亚太商讯) - 亿胜生物科技有限公司（「亿胜生物」或「集团」；股份编号：1061.HK）今日公布截至2021年12月31日止年度的全年财务业绩。



业绩亮点

-- 集团营业额增长67.4%至16.38亿港元，年内溢利增长58%至3.46亿港元；

-- 于中国的销售覆盖增加至逾10,500家医院及医疗机构以及约2,110家药房；

-- 获得不含防腐剂单剂量盐酸莫西沙星滴眼液在中国注册及商业化的批准；

-- 研发计划取得重大进展，共有15项研发计划处于临床前至临床阶段，其中以下3项眼科计划处于临床阶段﹕

SkQ1滴眼液，第二阶段三期临床试验（美国药监局）(VISTA-2)顶线数据已于2021年2月24日发布；

阿奇霉素滴眼液，外部关键意见领袖正在进行审查（中国国家药品监督管理局）；

湿性AMD贝伐珠单抗玻璃体注射剂，三期临床试验（美国药监局、欧洲药品管理局、澳大利亚药物管理局及中国国家药品监督管理局）；

-- 持有合共44份专利证书或授权书，包括35项发明专利、4项实用新型专利及5项外观专利；

-- 完成适丽顺®（卵磷脂络合碘胶囊）产品与研发、生产和MAH相关知识产权收购事项（中国）。



财务表现强劲增长



在COVID-19疫情及全球各种不稳定因素下，亿胜生物仍实现了强劲增长及表现。于截至2021年12月31日止年度，集团录得综合营业额约16.38亿港元，较2020年约9.78亿港元增加67.4%，显示强劲恢复至COVID-19疫情之前的营运水平。在营业额增长下，集团录得除税后溢利约3.46亿港元，较2020年的约2.19亿港元增加58%。



眼科及外科分部营业额分别增加60.6%及72.6%

集团的营业额主要由眼科及外科（创伤护理及修复）分部组成。各分部中目前具有增长动力的核心产品为：



1. 眼科－贝复舒系列（贝复舒滴眼液、贝复舒眼用凝胶及贝复舒单剂量滴眼液）、妥布霉素滴眼液、左氧氟

沙星滴眼液、玻璃酸钠滴眼液、盐酸莫西沙星滴眼液及适丽顺®（卵磷脂络合碘胶囊）；及

2. 外科（创伤护理及修复）－贝复济系列（贝复济液体制剂、贝复济冻干粉及贝复新凝胶）、Carisolv®龋齿凝

胶、伢典医生漱口水及伊血安颗粒。



眼科及外科的分部营业额分别约占集团营业额的41.1%及58.9%。集团的旗舰生物药贝复舒系列及贝复济系列（以成纤维细胞生长因子(bFGF)为基础的生物药）的合并营业额约占集团总营业额的84.3%，其中贝复舒系列及贝复济系列分别占集团营业额的26.1%及58.2%。集团营业额的余下15.7%主要来自销售妥布霉素滴眼液、左氧氟沙星滴眼液、玻璃酸钠滴眼液、盐酸莫西沙星滴眼液、适丽顺®（卵磷脂络合碘胶囊）、Carisolv®龋齿凝胶、伢典医生漱口水及伊血安颗粒的共同贡献。于截至2021年12月31日止年度，眼科为集团营业额贡献约6.73亿港元，较2020年的约4.19亿港元增加60.6%。于截至2021年12月31日止年度，外科录得总营业额约9.64亿港元，较2020年的约5.59亿港元增加72.6%。有关增加乃中国医院门诊运作恢复正常及销售扩大所致。



适利达®滴眼液及适利加®滴眼液将于2022年停止销售，该两款产品贡献了截至2021年12月31日止年度约2%的集团毛利。



董事会建议派发末期股息每股普通股0.055港元（2020年：0.05港元），惟有待公司应届股东周年大会批准后方可作实。



亿胜生物主席严名炽先生表示﹕「2021年是充满各种挑战的一年。即使在其他地区开始重启时，我们所在地区亦受到COVID清零制度下延长的封锁和边境关闭的影响。尽管COVID-19疫情给我们所有人带来又一个艰难的年度，但我们基因中的韧性、动力及领导力能够为持份者带来更大的价值。集团于截至2021年12月31日止财政年度的财务业绩表现显著改善。这证明本集团的业务极具韧性，并能够自2020年9月起于中国医院的门诊运作重归正常后，迅速恢复到COVID-19之前的水平。」



重要业务发展活动



集团致力于务实投入新产品及技术以强化集团的产品及研发管线，作为眼科近中期增长动力及肿瘤科新治疗领域的长期计划。于回顾年内，眼科产品的主要投资概述如下：



眼科投资



SkQ1滴眼液第二阶段三期临床试验重大进展

于2018年，集团与Mitotech S.A.（「Mitotech」）及Mitotech LLC就用于干眼症之含SkQ1之滴眼液于美国食品药品监督管理局（「美国药监局」）进行三期临床试验订立共同开发协议。诚如公司日期2021年2月24日的公布所披露，第二阶段三期临床试验(VISTA-2)取得正面结果。临床试验研究在关键预定的次要终点指标（中央角膜荧光素染色）的统计数据重复明显的正面结果。公司董事会对试验结果显示中央角膜恢复透明（定义为中央角膜零染色）感到欣慰，这表明SkQ1具有解决干眼症氧化应激的潜力。继VISTA-2的正面试验结果之后，Mitotech计划进行一项关键试验（VISTA-3），一旦Mitotech的管理层团队完成全面评估持续的COVID-19疫情期间对试验中心及患者招募并无潜在干扰，该试验将开始进行。然而，乌克兰的最近事态发展导致政府和行业对与俄罗斯的业务关系做出反应，这可能会导致Mitotech的VISTA临床试验计划延迟。



HLX04-O 三期临床试验获批

于2020年，集团与上海复宏汉霖生物技术股份有限公司订立共同开发及独家许可协议，共同开发一种内含抗血管内皮生长因子（「抗VEGF」）作为药性成分的医药产品（「抗VEGF许可产品」），该药品拟用于治疗渗出性（湿性）老年性黄斑部病变（「湿性AMD」）。截至2022年3月22日，用于治疗湿性AMD之重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液HLX04-O（「HLX04-O」）已获批准在澳大利亚、美国、新加坡、俄罗斯、塞尔维亚及匈牙利、西班牙、拉脱维亚、捷克共和国及波兰等欧盟国家开展三期临床试验。此外，用以治疗湿性AMD之HLX04-O于中国的三期临床研究已完成首例患者给药。



收购适丽顺®（卵磷脂络合碘胶囊） 预期进一步加强眼科业务

适丽顺®（卵磷脂络合碘胶囊）产品与研发、生产和MAH相关知识产权收购事项的完成将使集团加强其眼科业务。



市场开发



强劲市场渠道能力

数年来，集团一直不懈投入资源积蓄及强化其市场渠道能力。截至2021年12月31日，集团于中国部署43间地区销售办事处网络及总数约1,265名销售人员及营销代表，其中64%为全职员工及36%为合约人员或代理聘请人员。

深化产品处方医疗网络



于回顾年度，集团的治疗产品主要于中国主要城市、省份及县城的逾10,500家医院及医疗机构以及约2,110家药房处方。



更多投资以提升竞争力及扩阔客户群

为实现现时已上市产品以及近中期正商业化的新产品的可持续增长，集团根据以下计划启动投资，以提升其竞争力及扩阔其客户群：



-- 投资临床观察计划以确认其商业化产品的其他临床适应症；

-- 覆盖较低线城市市场；

-- 尽可能培养药房作为辅助销售渠道；及

-- 通过医疗科技创新，打造在线平台，为慢性病患者提供医疗咨询和开具电子处方。



于回顾年度，集团扩大在新加坡的业务，将其作为扩展东南亚国家市场渠道的基地。



研发



于回顾年度，集团重申其研发愿景，强调致力于科学及创新，肩负使命开发将满足未满足的临床及╱或商业需求的疗法。集团同时启动一项为期五年（2021至2025年）的研发计划，以进一步加强其研发能力及其在眼科领域的地位。



于2021年12月31日，共有15项研发计划处于临床前至临床阶段，其中3项眼科计划处于临床阶段。下文所列的3项眼科计划被视为中期增长动力。



1. EB11-18136P：SkQ1滴眼液，第二阶段三期临床试验（美国药监局）(VISTA-2)顶线数据已于2021年2月24日发布

2. EB11-15120P：阿奇霉素滴眼液，外部关键意见领袖正在进行审查（中国国家药品监督管理局）

3. EB12-20145P：湿性AMD贝伐珠单抗玻璃体注射剂，三期临床试验（美国药监局、欧洲药品管理局、澳大利亚药物管理局及中国国家药品监督管理局）



于本报告日期，集团持有合共44份专利证书或授权书，包括35项发明专利、4项实用新型专利及5项外观专利。集团目前已将其研发资源多元化至珠海（中国）、波士顿（美国）、伦敦（英国）及新加坡的多个研究基地，其不仅支持我们对新疗法的追求，亦支持我们对全球人才的获取。



前景



COVID-19仍然是2022年全球关注的主要问题。我们将继续监测情况发展并将采取适宜行动，以克服任何不可预测的挑战。集团将继续专注于执行其计划，及逐步取得成果。



展望2022年，集团将持续关注COVID-19 带来的不稳定因素及情况。其强大的团队精神及高效率的领导团队使我们在𣊬息万变的社会下仍能克服挑战，并抓紧每个机遇。集团于来年将积极持续创造价值。



亿胜生物主席严名炽先生表示﹕「COVID-19仍然是2022年全球关注的主要问题。我们将继续监测情况发展并将采取适宜行动，以克服任何不可预测的挑战。除出现不可预测的情况外，本集团将继续专注于执行其计划，及逐步取得成果。本人谨藉此机会向本集团所有持份者、业务伙伴及尊贵客户致以衷心谢意，感谢各位对我们的信任、支持及与我们衷诚合作，并感谢每一位成员作出的不懈努力，致力将本公司打造为一家锐意进取且前途光明的制药企业。」



亿胜生物的2021财政年度业绩公告可于本连结下载﹕https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0322/2022032200781_c.pdf



关于亿胜生物 （股份编号﹕1061）

亿胜生物科技有限公司是一间专注于研发，生产和销售基因工程药物rb-bFGF（FGF-2）的生物制药企业，自1998年起已有六种基因工程药物在中国上市销售。此外，公司还拥有一系列不含防腐剂单剂量滴眼液和适丽顺®卵磷脂络合碘胶囊等产品。公司产品主要应用于眼科及皮肤科处方药领域的创伤修复及疾病治疗，目前凭借在中国主要城市的43个销售推广办事处已成功覆盖中国逾10,500家医院。公司依托自身在生长因子和抗体领域的研发平台，拥有多个临床阶段的项目，涵盖广泛的领域和适应症。



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