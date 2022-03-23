日清食品公布2021年全年业绩 财务表现超越2020年高基数



香港, 2022年3月22日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今天公布截至2021年12月31日止年度之全年业绩。



摘要

-- 收入上升的主要原因包括「合味道」品牌于中国内地销量增长强劲，以及香港业务的多元化产品组合所带动。

-- 为庆祝日清食品于香港交易所上市五周年及「合味道」成立50周年，董事会建议派付末期股息每股14.56港仙，以及特别股息每股2.91港仙，合共每股17.47港仙。

-- 鉴于原材料及物流价格飙升令成本压力增加，集团自2022年3月1日起上调其主要方便面产品在中国内地的出厂价格，平均增幅的百分比属中单位数。香港将实施相若调整，上调部分袋装及容器装方便面产品在香港的出厂价，增幅的百分比属中至高个位数，并于2022年4月1日起生效。



集团收入由2020年同期的3,518.8百万港元增加9.9%至3,866.3百万港元。EBITDA按年上升6.0%至604.1百万港元（2020年：570.0百万港元），相当于EBITDA利润率15.6%（2020年：16.2%）。公司拥有人应占溢利按年增加0.6%至303.8百万港元（2020年：301.9百万港元），相当于纯利率7.9%（2020年: 8.6%）。集团的每股基本盈利增加至28.74港仙（2020年：28.11港仙），主要由于年内股份回购导致流通股的加权平均数减少所致。



香港业务

来自香港业务的收入按年增加3.4%至1,466.2百万港元（2020年：1,418.4百万港元），主要由于非方便面业务，如冷冻食品、蔬菜及果汁、即食鲜切蔬菜及洋菓子，以及分销业务在需求并无激增的情况下的收入仍然有所增长所致（尤其是在2020年初疫情爆发后袋装方便面的需求大增）。分部业绩为123.5百万港元（2020年：165.5百万港元），业绩减少主要由于原材料价格及与品牌投资相关的开支上升所致。来自香港业务的收入占集团收入37.9%（2020年：40.3%）。



年内，香港的生活模式曾一度回复正常，杯装方便面的销量于2021年底录得强劲增长，表现已恢复至2020年的水平。于2021年，为庆祝「合味道」品牌创立50周年，集团对「合味道」品牌进行革新，令面条更挂汤、更入味，为挚爱的顾客带来意想不到的滋味。此外，集团继续致力以「出前一丁」品牌生产优质面条，以粉质细致、富有清新麦香而享负盛名的北海道小麦粉制作，获得消费者的高度评价。此外，为进一步丰富方便面产品组合，集团为「公仔」品牌推出新产品，让顾客享受一系列创新的产品。



方便面业务以外，由于销售包装鲜切蔬菜的超级市场数目增加，加上该产品日益受到注重健康且偏好新鲜蔬菜的消费者欢迎，带动集团的包装鲜切蔬菜销量稳定增长。此外，谷物麦片的销量在香港及中国内地，以及新加坡和泰国亦不断上升。同时，「Kagome」蔬菜汁业务亦稳步扩张，销量日益增加。



中国内地业务

中国內地业务收入于年内录得强劲增长，超越2020年的高基数。业务收入增长强劲不但印证了集团的业务模式行之有效，同时展现集团积极投入发展中国市场业务的承诺。此外，顾客对新口味及优质产品的热爱令杯装方便面销量上升，从而令中国业务的收入由2020年的2,100.4百万港元按年增加14.3%（按当地汇率：6.6%）至2021年的2,400.2百万港元。同时，合营分销业务亦于年内为集团贡献了额外收入。分部业绩按年大幅增加21.0%至299.1百万港元（2020年：247.1百万港元），主要由于杯装方便面销量增加，但被原材料成本急升抵销所致。目前，来自中国内地业务的收入占本集团收入62.1%（2020 年：59.7%）。



「合味道」旗舰品牌在中国内地的销量以双位数速度增长。与香港业务相若，为庆祝「合味道」品牌创立50周年，集团自2021年5月起为中国内地部分产品进行革新，升级更优质面条及汤底。集团亦于中国内地持续对其独特的方便面进行品牌投资，以提高品牌忠诚度。同出一辙，集团重新设计碗装日清「U.F.O.」炒面，改进了盖子排热水口的设计，令其方便又安全，同时亦重新调较酱汁口味，令口感更丰富；不但带来更令人满意的消费体验，更为消费者提供具有附加价值的产品。



上海的分销业务于2020年4月开展，该业务主要从事分销日本第三方品牌的洋菓子及饮品。集团致力透过其销售网络，以扩大「Kagome」蔬菜及果汁，以及自有品牌谷物麦片的销量。而该分销业务的业绩符合集团预期。



有关在2019年7月宣布的珠海新包装材料工厂，工厂在试业后于2021年12月正式开始全面投入生产，主要生产软包装材料，包括袋装方便面、杯装方便面、液体及粉末的包装薄膜。



未来展望

展望未来，在疫情得到控制且日常生活回复正常之前，原材料价格波动料将持续影响制造业务。



集团已采取多项优化营运及提升生产效率的措施以抵消成本升幅。然而，该等措施不足以消化不断飙升的原材料价格。在这种具挑战性的经济环境下，自2022年3月1日起，集团上调其主要方便面产品在中国内地的出厂价格，平均增幅的百分比属中单位数。集团对上一次调整中国内地方便面产品价格已是在十一年前。同时，香港亦面对类似的情况，集团将于2022年4月1日起上调部分袋装及容器装方便面产品在香港的出厂价，增幅的百分比属中至高个位数。是次价格调整包括「出前一丁」系列、「合味道」系列及「U.F.O.」产品。日清食品对上一次调整「出前一丁」袋装面价格是在14年前的2008年，而容器装方便面产品对上一次价格调整是在3年前的2019年，当中包括「合味道」产品。



集团将继续专注拓展市场覆盖范围及品牌投资，预期中国内地人均消费将持续上升，消费亦会相应增长。凭借以往的经验，集团对其增值产品的销售增长充满信心，并将继续扩大业务领域，尤其是华北地区及华西地区，并增加店内销售。在价格调整的同时，集团亦会致力提升产品质量。此外，香港业务将专注于增加非方便面业务的销售，以确保业务的可持续增长。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「面对疫情严峻所带来的挑战，我们的管理层及全体员工同心协力，成功达到管理层所订下的目标，令集团2021年的财务表现超越了2020年所创下的较高的基数。中国内地的消费升级将持续为我们的优质方便面带来更多的机会并扩大集团的市场份额。而在非方便面业务方面，集团将继续扩大香港及中国内地的据点，创造与方便面业务的协同效益，从而加强该业务的财务表现。」



「COVID-19所带来的挑战不仅影响我们的生活，亦影响经济和社会。作为香港最主要的方便面制造商，日清食品矢志为消费者提供优质的方便面，并确保供应稳定。我们将继续密切注视市场变化，在必要时调整生产及物流支援，持续为消费者提供既优质又安全的产品。展望未来，我们将积极发展集团的业务营运及组织，以提高业务成果，务求为包括股东及投资者在内的持份者缔造长期价值。」



详情请参阅刊于香港联合交易所网站上之全年业绩通告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0322/2022032200460_c.pdf



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 （可投资） 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。



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