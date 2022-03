Monday, 21 March 2022, 15:21 HKT/SGT Share: 中国口腔连锁龙头瑞尔集团IPO在即 多重优势持续夯实基本面

香港, 2022年3月21日 - (亚太商讯) - 近年中国民营医院发展迅速,业内认为,优秀的营利性医院上市融资,有利于利用社会资本扩大服务供给,满足群众的多层次需求,既是健康中国的生力军,也是慈善公益的践行者。



瑞尔集团有限公司(以下简称“瑞尔集团”)便是其中翘楚,作为中国口腔医疗服务行业先驱,瑞尔集团为患者提供口腔医疗服务逾20年,在促进中国消费者对口腔卫生的认识方面发挥着重要作用。瑞尔集团“06639.HK”已于03月14日结束招股,并计划于3月22日在港交所主板挂牌上市,即将成为港股市场的“口腔连锁第一股”。据了解,瑞尔集团早在IPO前的多轮融资中,便获得了淡马锡、奥博资本、高盛及高瓴等众多知名投资机构的青睐,此次IPO,瑞尔集团共引入5名基石投资者,Abax盘实资本、Harvest嘉实基金、Hudson Bay、OrbiMed奥博资本以及现代牙科(03600.HK)合共认购6,500万美元(约5.07亿港元)股份,可谓明星资本环绕,股东背景强大。



市场领导地位稳固 瑞尔瑞泰双品牌扩张加速



瑞尔集团成立于1999年,是中国领先的口腔医疗服务集团。根据弗若斯特沙利文的报告,就2020年的总收入而言,瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商,且同期就收入而言,瑞尔集团还是中国第三大民营口腔医疗服务提供商。瑞尔集团目前在中国拥有111家直营口腔医院和门诊,业务遍及全国15个城市,构成庞大的口腔服务网络。过去十年,已服务患者超过740万人次,积累了不断增长的忠实客户群。此外,瑞尔集团还是中国採用四手牙医和ADA标准对牙科器械进行灭菌和消毒的先行者。



值得一提的是,瑞尔集团同时运营两大品牌,成功实现双品牌协同驱动,通过不断扩张、持续扩大市场份额,巩固了其行业的领先地位。其中瑞尔品牌针对一线城市高购买力人群,凭借卓越医疗技术和优质个性化服务收取溢价;瑞泰品牌旨在以吸引力的价格和优质服务占领更大的中端口腔医疗服务市场。高端与中端定位相互补充,由此产生差异化价格营销策略,推动瑞尔集团加速渗透于不同消费水准地区进行拓展与扩张和业绩增长。



强大的牙医团队和完善的人才培养机制优势 把握行业快速增长机遇



根据招股书,瑞尔集团已经建立起庞大而高素质的团队,拥有882名在普通牙科、正畸科及种植科等各领域拥有专业知识和资格的牙医,截至2021年9月30日,其超过50.7%的全职牙医拥有硕士或以上学位,并且许多牙医持有主治医师和硕导博导及学科带头人等头衔和资格。其牙医团队取得资格后平均拥有10.2年的行业经验。值得一提的是,在人才培训方面,瑞尔通过与国内外知名的医疗机构合作,为其牙医提供最佳的资源和资讯,紧跟牙科和正畸领域的最新趋势。凭借强大的人才实力,瑞尔集团有望在市场竞争中处于不败之地。



市场需求方面,根据弗若斯特沙利文报告,中国民营口腔医疗服务市场规模预计2020至2025年将进一步扩张,并于2025年达至人民币2,414亿元,年复合增长率为23.3%。而瑞尔集团凭借雄厚人才实力,有望把握住行业的强劲增长机遇,实现进一步发展。



财务方面,根据招股书,瑞尔2021财年收入大幅增长至人民币15亿元,实现37.7%营收同比增长,同期实现经营利润1.24亿元,经营现金流2.43亿元,已实现经营层面扭亏为盈。



展望未来,瑞尔集团将继续提高品牌知名度以扩大客户群,提升患者体验,提升瑞尔于主要门户城市的市场占有率,并通过自然增长及收购扩大瑞泰网络,探索对数字基础设施进行升级,以提高运营效率及整个网络的服务标准化,持续发展瑞尔生态系统以推动内部及外部改善,实现公司高质量增长。





