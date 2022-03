Thursday, 17 March 2022, 23:32 HKT/SGT Share:

来源 Sisram Medical Ltd 复锐医疗科技公布2021年度业绩 四大业务协同发展,带动业绩强劲增长

持续打造美丽健康生态系统

中国香港, 2022年3月17日 - (亚太商讯) - 复锐医疗科技有限公司(英文“Sisram Medical”;简称“公司”或“复锐医疗”;股份代号:1696.HK;连同其附属公司统称“集团”)今日公布截至2021年12月31日止年度(“报告期”)之经审核综合年度业绩。复锐医疗是一家全球化的美丽健康集团,其美丽健康生态系统提供多元化产品组合,打造以客户为中心的品牌,业务包括医美设备、注射填充、美容牙科、个人护理等。



财务亮点

-- 截至2021年12月31日,年收入实现294.3百万美元,较去年收入增加81.6%。

-- 截至2021年12月31日,年净利润达到32.5百万美元,较去年净利润增加121.5%。

-- 截至2021年12月31日,经营活动现金流量净额为32.4百万美元,较去年增加25.8%。

-- 在北美地区及亚太地区销售业绩均取得大幅增长。截至2021年12月31日,北美地区所得收入为112.0百万美元,较去年增长105.8%。亚太地区所得收入为85.2百万美元,较去年增长95.3%。



业务亮点

-- 研发总投入为15.6百万美元,同比增长42.3%;成功推出两款新产品“Alma Duo”和“Alma PrimeX”。

-- 拓展两条新业务线——(i) Copulla,创新数字牙科服务平台;(ii) LMNT,个人护理品牌,该品牌正推出基于光波能量的嫩肤家用美容仪。

-- 集团就“RT002”注射填充剂的商业化与复星产业订立再许可协议,该产品是用于医疗美容的新一代长效肉毒素。集团现有的注射填充业务收入同比增长50.1%。

-- 集团订立投资协议,投资金额为人民币260万元,用于建立天津星丝奕项目,主要从事丝素蛋白透明质酸钠注射剂及面部埋线产品的研发、技术服务及供应。

-- 集团全资收购上海复星医疗系统(复星牙科),以进一步加强牙科业务。

-- 集团收购以色列分销商Nova Medical剩余的40%股权。Nova Medical现为公司全资子公司,已更名为Alma Israel。



年度股息

-- 董事会决定就截至2021年12月31日止年度宣派期末股息每股股份0.157港元(含税)。



2022业务增长预期

基于公司的产品需求增加及截至2021年12月31日的待完成订单,除因任何不可预见情况或市场重大变动外,集团预期2022年上半年取得的收入将较2021年同期大幅增长超过35.0%。



子公司业绩表现亮眼,各市场业绩均有提升,继续聚焦研发创新,业务发展势头强劲

2021年,复锐医疗成熟的全球化销售体系及分销网络在报告期取得总收入294.3百万美元,较2020年增加81.6%。报告期内,所有地区收入均取得大幅增长,其中北美地区增长105.8%,亚太地区增长95.3%,拉丁美洲增长76.3%,欧洲增长49.7%,中东和非洲增长45.2%。



综合毛利润由2020年的90.3百万美元增加76.6百万美元,达到2021年的166.9百万美元。2021年的毛利率为56.7%,较2020的55.7%增加1%。在选定地区设立直营办公室,使公司能够缩短供应链,提高平均售价,从而获得更高的品牌知名度并确保与目标客户更好的沟通。2021年,直销产生的收入占比已超过分销产生的收入,占总收入62.0%。



报告期内,集团取得经调整净利润40.3百万美元,较2020年同期增加100.0%。报告期经调整净利率为13.7%。经营活动现金流量净额为32.4百万美元,较2020年增加25.8%。



2021年,复锐医疗继续聚焦研发领域,研发人员占比达13%。报告期内,研发费用由去年同期的11.0百万美元增加至15.6百万美元,同比增长42.3%。报告期内,集团还推出了“Alma Duo”和“Alma PrimeX”两款新产品,并拓展创新数字牙科服务“Copulla”和个人护理品牌“LMNT”这两条新的业务线,其中LMNT正推出基于光波能量的嫩肤家用美容仪。



持续推进数字化转型和产能提升

2021年,复锐医疗继续数字化建设,在信息系统和数字化方面进行了大量投入,包括传统的ERP和CRM模块、专业设备的物联网解决方案、营销自动化和消费者访问。过去3年(2019-2021年),复锐医疗投资逾6.5百万美元用于完善信息系统,包括升级ERP及CRM基础设施,并转移至云端系统,用以服务不断扩大的多元化全生态系统。同时,公司还采用新数字化工具,用于内部组织管理、组织与市场外部关系机制以及网络安全。



在运营方面,面临疫情挑战,复锐医疗通过推进产量提升以应对不断增长的全球需求,同时重点提高质量绩效指标,例如提高直通率和降低新平台重大故障。



四足鼎立,锻造创新协同的美丽健康生态系统

复锐医疗打造的美丽健康生态系统涵盖多元产品组合及以客户为中心的品牌,包括医美设备、注射填充、美容牙科、个人护理等。



截至2021年,复锐医疗经营四大业务。以Alma为主的医疗美容业务实现了73.4%的收入增长。注射填充业务的收入同比增长50.1%。2021年,公司将上海复星医疗系统(复星牙科)的业务整合到复锐医疗中,同时开发了Copulla数字牙科服务。个人护理业务旗下家用品牌LMNT通过日常个护产品将健康理念融入消费者的生活。



展望未来,复锐医疗董事长兼执行董事刘毅先生表示:“复锐医疗作为复星医疗器械板块的核心成员之一,同时也是复星美丽健康生态的核心平台,面对全球医美行业的快速发展,我们始终坚持以客户为中心,以科技和创新为引领,持续提升产品竞争力。2022年,我们将继续推进复锐医疗的美丽健康生态系统,在深耕平台的同时,根据既定策略,稳步扩展复锐医疗美丽健康生态系统与复星医疗器械乃至复星整体生态体系业务之间的产品组合与生态互通,通过科技应用的提升,为客户提供更多科学的医美技术和产品;通过临床应用的提升,助力行业与服务健康长远发展;同时通过多元产品组合与市场策略,进一步满足医疗美容健康领域的市场需求。”



复锐医疗和Alma首席执行官Lior Dayan先生表示:“2022年,集团的战略将聚焦扩大重要市场的直销运营,为专业人士和消费者提供市场渠道,同时完善数字化基础设施,提升我们全球消费者品牌的认知度和喜爱度,并通过品牌形象向全球推出新产品和服务。”



关于复锐医疗

复锐医疗科技有限公司(股份代号:1696.HK)是一家全球化美丽健康集团,其美丽健康生态系统提供多元化产品组合,打造以客户为中心的品牌,业务包括医美设备、注射填充、美容牙科、个人护理等。复锐医疗是中国领先的医疗健康产业集团复星医药的控股子公司。复锐医疗于2017年9月19日在中国香港上市,是第一家在香港联合交易所主板上市的以色列公司。



复锐医疗科技——提高生活品质

https://sisram-medical.com/





