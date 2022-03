Wednesday, 16 March 2022, 15:10 HKT/SGT Share: 中原建业2021年超额实现核心经营指标 净利润及收入均增长13% 派息比例达65%

香港, 2022年3月16日 - (亚太商讯) - 中原建业有限公司(“中原建业”或“公司”;股份代号:9982.HK),一家中国领先的房地产代建公司,公布截至2021年12月31日止十二个月(“报告期”)全年业绩。受惠于中国实现经济增速、国内房企管理标准持续提升以及公司在大中原战略的引领下,中原建业的营业收入为人民币13亿元,较去年增长13.0%;净利润为人民币7.7亿元,较去年增长13.0%;净利润率59.2%;每股盈利为人民币24.39分,较去年增加人民币1.42分。董事会宣布派发截至2021年12月31日止年度末期股息每股9.90港仙(相当于人民币8.09分)。



去年,中原建业深耕大中原地区,持续提升综合能力、不断扩大品牌影响力、不断巩固河南根据地、不断增强团队信心。在大中原战略的引领下,于报告期内,中原建业在管项目达261个,累计在119个市县开展业务,包括河南省内100个市县、省外19个市县,项目涵盖河南、安徽、山西、陕西、河北、江苏、山东、湖北在内的8个省,集中4.3亿人口,GDP占全国的四分之一。公司在管面积达3,097万平方米,较去年增长21.3%。于报告期内,公司的新签约面积1,002万平方米,较去年增长16.8%;其中省外在管面积259万平方米,同比增加95.6%。



另外,中国房地产开发投资额同比增长4.4%达147,602亿元,商品房销售额18.2万亿元,同比增长4.8%。在“三线四档”融资管控与城镇化红利渐退的背景下,房地产行业容错率大大降低,行业更加追求稳定性与安全性,房企管理标准继续提升。



中原建业采用轻资产商业模式,坚持贯彻“文化认同、战略认同、标准认同、计划认同”的合作理念,主要以商业代建、政府代建、资本代建、专项管理咨询服务的业务模式,积极推动大中原地区的项目投资拓展,以全民营销为抓手,提出“分级营销”创新思路,助力营销目标达成。于报告期内,中原建业在投资拓展、合同销售金额、管理服务费、净利润四项核心经营指标均实现超额完成。



中原建业有限公司主席兼非执行董事胡葆森先生表示:“中国经济在过去艰难的一年得以平稳收官,为企业提供了积极利好的营商环境。而且,随着国务院颁布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》等政策,大批国家战略迭加正于公司发展主要根据地的大中原地区释放政策红利和巨大市场需求,预计将促使这地区成为未来中国经济重要的增长引擎。目前大中原地区具有人口密度大、经济增长快、城镇化率水平低,发展不平衡的特点,中国代建市场赛道将愈见广阔,迎来持续繁荣阶段。”



根据中国指数研究院的数据,2021年代建行业规模渗透率4.8%,按照欧美国家20%至30%的渗透率预估,中国代建行业渗透率有高达5.2倍的增长空间。而据法巴晨星研报披露,中国代建行业渗透率将在2025年前后提升至9%,而目前中国的代建渗透率仍处于较低水平。



展望未来,胡葆森先生表示:“当今中国房地产开发领域天花板已日渐显现,惟代建行业发展空间广阔,净利润率高,前景依然繁荣。本集团将持续对项目进行全流程精细化管理,进一步提升管理能力,丰富业务模式。本集团亦会加强产品力及服务力,持续打造核心竞争力,巩固自身领先定位,快速成为代建行业的领军企业,并与更多合作方携手共赢,在市场上发挥潜能,为股东创造更大的价值。”



关于中原建业有限公司

中原建业有限公司(“中原建业”或“公司”;股份代号:9982.HK)是以大中原为战略重点的中国领先房地产代建公司。凭借知名的“建业品牌”、独特的轻资产业务模式、专业的房地产代建服务、完善的优质承包商、供货商网络,以及一套标准化、高质量且持续优化更新的“建业标准”作为业务的坚实基础,中原建业持续帮助项目创造更高的价值,进一步巩固中国领先的房地产代建公司的地位。





