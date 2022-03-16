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来源 BODA Token BODASWAP：首个消除币安链代币滑点的去中心化交易所

澳大利亚布里斯班, 2022年3月16日 - (亚太商讯) - 去中心化金融领域因 DOGECOIN、SAFEMOON、SHIBA INU、BABY DOGE、KISHU INU 等蓬勃发展，这些成功案例将用户带到 PANCAKSWAP、MDEX、UNISWAP、SPOOKYSWAP、QUICKSWAP 等去中心化交易所来交易他们的代币。 在短短 24 小时内，PANCAKESWAP 平均收到 828,389,383 美元的交易量。 紧随其后的是 SPOOKYSWAP 在 24 小时内平均收到 510,961,838 美元的交易量。



当每个人都在争先恐后地寻找 DeFi 的下一件大事时，BODA Token 一直在努力为 DeFi 领域打造独一无二的首创产品。 Boda Token 自豪地宣布成功推出 BodaSwap！第一个在交易 Binance Chain 代币时消除滑点要求的去中心化交易所。与 Pancakeswap、MDEX、UniSwap、SpookySwap、Quickswap 等其他 DEX 平台需要最小滑点输入来交易代币不同，BodaSwap 没有滑点。在去中心化交易所交换两个代币时，滑点通常用于创建缓冲区，虽然并不总是作为费用收取，但有时滑点可能会使用户在交易中损失少量代币。通过消除滑点要求，在 BodaSwap DEX 上交易的代币为用户的交换提供了更多价值。使用 Pancakeswap 和 BodaSwap 的 DeFi 交易者进行了两次相同的交易，他能够证明 Pancakeswap 上的汽油费花费了用户 2.28 美元，而 BodaSwap 上的汽油费仅花费了 1.69 美元。使用 BodaSwap 为用户节省 59 美分的汽油费。



BodaSwap 是一种实用产品，可为作为 Boda 公司的一部分的本地 BODAV2 代币提供附加值 BodaSwap 是一种实用产品，可为作为 Boda 公司的一部分的本地 BODAV2 代币提供附加值。 BodaSwap 交易产生的收入将用于 BODAV2 代币的回购和销毁。这个过程将有助于增加 BODAV2 代币的价值，并为现有的 BODAV2 代币持有者提供更多的 BUSD 奖励。



根据 Pancakeswap 每天收到的超过 8 亿美元的平均交易量，BodaSwap 上每笔交易的 0.2% 费用可能每天为 BODAV2 代币产生 160 万美元。这 160 万美元中的 6%，即 96,000 美元，转换为代币持有者的 BUSD 奖励。



BODAV2 代币是币安智能链上支付最高的奖励代币，以币安挂钩 BUSD 的形式自动奖励其持有者。由于 BUSD 是一种与美元挂钩的稳定币，它的价格永远不会发生变化，使其成为被动收入的绝佳选择。作为一种自动奖励投资者持有的稳定被动收入的 DeFi 代币，BODAV2 有助于降低加密货币市场波动所涉及的风险。持有者可以在加密熊市期间继续赚钱，因为代币价格不会影响 BUSD 奖励。随着时间的推移，持有者可以获得足够的 BUSD 奖励来支付他们的初始投资，将他们的投资变成无成本的资产。



没有其他智能合约像 BODAV2 一样，因为它是从头开始构建的。反鲸和反倾销机制有助于保护投资者免受重大损失。 BODAV2 已通过 全球领先的智能合约审计公司 Certik 的审计，为 BODAV2 持有者提供了更高的安全性和安心。



BodaSwap 是去中心化交易所领域的真正竞争者，它是第一个促进交易且无滑点且汽油费较低的 DEX。许多用户会发现自己转向 BodaSwap 而不是像 Pancakeswap 这样的其他 DEX，因为它易于交易代币并支付更少的费用。



此外，BodaSwap 正在为客户提供一个法币入口，以使用 Visa 或 Mastercard 购买加密货币。这种 Fiat-to-Crypto 功能非常适合在美国等地难以购买 BNB 等加密代币的客户。



随着像币安这样的公司将加密货币进一步推向主流受众，人们终于意识到了加密货币的真正潜力。正是这种情绪将继续将 BodaSwap 和 BODAV2 及其社区带到新的甚至更高的高度。



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