Thursday, 10 March 2022, 16:41 HKT/SGT Share: 多点突围多场景发力 顺丰同城构筑深厚护城河

香港, 2022年3月10日 - (亚太商讯) - 又到财报季。于去年底敲开港交所大门、有“新消费配送第一股”之称的顺丰同城(09699.HK)即将发布上市以来首份成绩单。尽管具体数据未知,但从近期多家机构对其发布的密集研报和春节、情人节等节日业务表现来看,大概率不会让人失望,也带给投资者无数期待。





多点突围,多场景发力



大环境复杂动荡,疫情多点爆发、物流受限,又叠加春节假期等因素影响,即时配送的生意能否突破市场预期,不少行业专家选择了顺丰同城作为重点观察对象。



市场节奏越多变混乱,越能体现企业定力,这个结论正被顺丰同城所验证,有几个关键时刻可一规端倪。



春节期间,在“就地过年”的倡议下,年货等品类的即时配送服务成为了春节期间的物流爆点。而顺丰同城启动“春节不打烊”,以充足运力和优质配送服务,全力保障春节期间的全场景订单配送需求,实现年货平均1小时达。以过年刚需“年夜饭”为例,顺丰同城已与香格里拉、同庆楼、金戈戈等多家高端餐饮品牌达成合作,打造高时效、高品质、高标准的年夜饭专送服务,将高端年夜饭体验“一键”急送到家。



即便并无公布具体数据,但据记者了解,春节期间,仅仅除夕当天(1月31日)的年夜饭日单量就比去年上升152%,收入同比上升159%。



而刚过去2月14日情人节,顺丰同城又发挥强大运力体系,结合创意营销“口罩情话”,以既有温度又有效率的服务,进一步满足新消费时代下个性化的急送服务需求。仅仅是鲜花蛋糕订单,其发单量同比增长467.9%,完单量同比增长375.7%,成绩可谓亮眼。



记者还注意到,日前顺丰同城已低调上线跨城际的“专享急件”服务,采用“同城急送专属资源上门取件+最优高铁班次配载+同城急送直取直派”的运输方式,打造经济圈和省内跨城流向的高铁“跨城急送”模式,跨城半日即可达,网红小吃跨城尝不是梦。



顺丰同城在需求洞察与运营策略上有足够优势,业务场景持续扩张,在实现自身订单量与行业口碑的再度攀升之余,也显现出持续高成长股的投资亮点。



健康业务筑护城河,长远发展有保障



顺丰同城业务快速覆盖餐饮、商超、生鲜、服装、医药、3C 数码、办公急件等全场景范围,并以专业和定制化的即配服务矩阵,赢得了越来越多客户的信赖。截至2021年5月31日,顺丰同城急送平台注册的商家数量达53万户,用户数达1.26亿。可以看出,多元、健康的业务构成,为顺丰同城的长远、可持续发展提供了坚实的保障。



在B端业务方面,顺丰同城始终维持高速增长态势,一直是众多KA商家的头号选择。在线上去中心化的趋势下,其独立第三方的稀缺性,对很多新资本、新流量来说具有战略价值。新零售品牌、中小型外卖玩家、没有物流能力的大型二级电商平台、跟商流渠道有流量竞争的团队,都更青睐于顺丰同城。官方数据显示,顺丰同城的注册商家数量于2018年12月31日至2019年12月31日期间增加247.0%,至2020年12月31日进一步增加241.3%。



其C端的业务增长同样喜人。一方面,顺丰同城面向C端用户打造的取、送、买、办等服务体系,能满足全场景的新消费全链路配送需求。另一方面,随着B端的定制化服务延伸到C端用户,顺丰同城的业务场景正在进一步拓展,包括紧急商务函件/合同、汽配、奢侈品、个人证照、钥匙等物件的跨城急送,也催生一些新的消费需求。可以预见,跨城急送的业务模式将帮助顺丰同城覆盖更多服务场景,借此推动C端业务获得新的增长。而B端和C端业务的融合也能更好地盘活组织运力,提高运力效能,使顺丰同城业务模式更加健康,未来发展更加向好。



凭借独立第三方属性,顺丰同城拥有更广阔的发展空间,也让市场得以进一步窥探其发展潜力。



目前,中金及美银等机构均认可顺丰同城多元业务模式和高增速,分別给予公司“买入”及“跑赢大市”评级;更有机构给出19.1港元的目标价,较目前股价有大幅上升空间。



从各方因素来看,顺丰同城这个新消费配送第一股的独特价值正在持续释放。我们有理由相信,顺丰同城将会在动荡市场中脱颖而出,用漂亮的成绩单为市场带来惊喜。





话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network