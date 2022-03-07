国际永胜成功于香港联合交易所由GEM转至主板上市



香港, 2022年3月7日 - (亚太商讯) - 香港公营部门最大保安服务供货商(1)及知名设施服务供货商国际永胜集团控股有限公司（「国际永胜」或「集团」）的股份今天于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）正式由GEM转至主板挂牌买卖，股份代号为6663。

国际永胜集团控股有限公司于香港联交所在线直播上市仪式

有关国际永胜集团控股有限公司

国际永胜集团控股有限公司为香港公营部门最大保安服务供货商(1)及知名设施服务供货商，专为香港公营及私营部门提供保安服务及设施管理服务。集团在香港为铁路站及设施、海上、陆路及铁路出入境管制站及公众市容设施提供保安服务，并为多项大型活动、紧急及突发事件提供人潮协调及管理服务已有逾10年经验。



(1) 弗若斯特沙利文报告，按 2020年的收入计



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