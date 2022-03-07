Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, March 7, 2022
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 7 March 2022, 17:18 HKT/SGT
Share:

来源 IWS Group Holdings Limited
国际永胜成功于香港联合交易所由GEM转至主板上市

香港, 2022年3月7日 - (亚太商讯)  - 香港公营部门最大保安服务供货商(1)及知名设施服务供货商国际永胜集团控股有限公司（「国际永胜」或「集团」）的股份今天于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）正式由GEM转至主板挂牌买卖，股份代号为6663。

国际永胜集团控股有限公司于香港联交所在线直播上市仪式

有关国际永胜集团控股有限公司
国际永胜集团控股有限公司为香港公营部门最大保安服务供货商(1)及知名设施服务供货商，专为香港公营及私营部门提供保安服务及设施管理服务。集团在香港为铁路站及设施、海上、陆路及铁路出入境管制站及公众市容设施提供保安服务，并为多项大型活动、紧急及突发事件提供人潮协调及管理服务已有逾10年经验。

(1) 弗若斯特沙利文报告，按 2020年的收入计

话题 Press release summary

部门 金融
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
IWS Group Holdings Limited
Nov 5, 2021 17:36 HKT/SGT
国际永胜疫情下2021年中期收入上升45.6%至2.5亿港元
更多新闻 >>
Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       