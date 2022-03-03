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来源 TTI 创科实业二零二一年创下非凡业绩 收入及盈利录得骄人增长

香港, 2022年3月2日 - (亚太商讯) - 以香港为基地的全球电动工具及地板护理及清洁公司创科实业有限公司（「创科实业」或「集团」）（香港联交所股份代号：669；美国 ADR：TTNDY）宣布于二零二一年创下非凡的业绩，收入及盈利均录得骄人增长。集团销售额为13,200,000,000美元，增加34.6%。在两年间，创科实业的销售额增长72.2%，远远超越市场表现。集团加大战略投资于崭新产品、生产力提升、地域拓展及物流，再加上驻店营销的各项举措，成为创科实业表现傲视同侪背后的推动力。



-- 全年自然销售额增长达34亿美元，增长率+34.6%

-- 毛利率连续第十三年录得增长，上升54个基点至38.8%

-- 纯利增长37.2%至11亿美元



毛利率连续第十三年录得增长，由二零二零年的38.3%增至二零二一年的38.8%。毛利率改善乃由于集团推出高利润率新产品、严谨的产品组织者、生产力大幅提升以及销量的杠杆效应所致。



除利息及税项前盈利增加37.2%至1,200,000,000美元，而除利息及税项前盈利率亦上升17个基点至9.0%。纯利增长37.2%至1,100,000,000美元，而每股盈利较二零二零年升37.1%至60.04美仙。集团透过投资于库存得以维持高增长及服务水平，营运资金占销售额的比例维持在20.9%。



集团所有地区的业务单位于二零二一年均录得出色的销售额增长。北美的增长为33.7%，欧洲的增长为41.1%，而全球其他地区的增长则为31.8%。电动工具业务占总销售90.6%，增长37.0%至12,000,000,000美元。Milwaukee业务、Ryobi DIY及Ryobi户外园艺工具业务均录得双位数增长，远远超越市场。地板护理及清洁业务销售额亦大增14.8%至1,200,000,000美元。



董事会建议派发末期股息每股1港元（约12.87美仙）。连同中期股息每股85.00港仙（约10.94美仙），全年股息合共为每股185.00港仙（约23.81美仙），较二零二零年每股135.00港仙（约17.37美仙）增加37.0%。



创科实业主席 Horst Pudwill 先生表示：「凭借坚毅的宏大愿景，以客为尊的热诚，以及强劲业务发展动力，我们深信二零二二年将可再创佳绩，使创科实业有能力把握未来岁月的庞大机遇。」



创科实业行政总裁 Joseph Galli 先生表示：「创科实业正采取独特定位，持续巩固我们在专业充电式、DIY 充电式、户外充电式及地板护理领域的领导地位。于二零二二年，我们很高兴继续对业务进行重大投资，新一年继续带动高于市场表现的业绩及毛利率增长。」



关于创科实业

创立于一九八五年，并于一九九零年在香港联交所挂牌上市。创科实业乃是电动工具、户外园艺工具、地板护理及清洁产品等充电式技术的全球领导者，专为消费者、专业人士及工业用家提供家居装修、建筑、维修、工业及基建业产品。集团专注于四大策略基础：强劲品牌、创新产品、优秀人才及卓越营运，以优化充电式技术为长远扩展的愿景。努力不懈追求产品创新的精神为集团全球增长策略，巩固集团的行业领导地位。创科实业旗下强大品牌组合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 电动工具、配件及手动工具、RYOBI 及HOMELITE 户外园艺工具、EMPIRE 绘图及计量产品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板护理及清洁产品。



创科实业乃恒生指數、富时RAFI™全球3000指数(FTSE RAFI™ All-World 3000 Index)、富时4Good发达市场指数(FTSE4Good Developed Index)及摩根士丹利资本国际(MSCI)所有国家全球指数之成份股之一。详情请浏览www.ttigroup.com。



以上所有商标均为创科实业集团之商标(惟AEG及RYOBI除外)。AEG为AB Electrolux(publ.)之注册商标，集团获授权使用。RYOBI为Ryobi Limited 之注册商标，集团获授权使用。



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