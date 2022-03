摩特亚太区 (Motul Asia Pacific) 迎来全新 摩特亚洲集散中心

Wednesday, 2 March 2022, 16:20 HKT/SGT Share:

中国北京, 2022年3月2日 - (亚太商讯) - - 摩特在新加坡大士超级港附近开设 700,000 平方英尺的全新区域仓库

- 摩特亚洲集散中心将强化公司在亚太地区的供应链和物流能力

- 亚太地区将是 摩特未来几年中最大的市场之一



中国北京, 2022年3月2日 - (亚太商讯) - 摩特全新最先进区域性仓库 摩特亚洲集散中心 (Motul Asia Hub) 正式投入运营,摩特亚太区首席执行官 Lionel Dantiacq 亲临剪彩仪式。摩特亚洲集散中心位于新加坡全新大士超级港的太平洋物流中心 (PLG)。这个 700,000 平方英尺的中心将整合仓储和库存环节,进一步支持和强化 摩特在整个亚太地区的供应链运营。摩特生产的高性能润滑油和机油应用范围广泛,是行业中的领先品牌,在亚太地区的影响力与日俱增,该集散中心将进一步夯实公司的卓越能力。



这个亚洲集散中心的推出对 摩特而言是一件极为重要的举措,将助力公司实现其加快增长的雄心目标。以现代供应链解决方案应对复杂市场,简化业务运营。 仓库所在的地理位置具有独特优势,可以更快、更便捷的空运和海运方式,将产品运送到区域内的各个市场,加快产品周转时间。集散中心靠近大士超级港和新加坡樟宜机场,这也是提高供应链效率的最佳选择。中心配备了最新技术,包括一个联网安全库存管理系统,可随时访问最新信息。



摩特通过与 PLG 和保税区合作,在该地区建立了一个高效分销网络,为经销商提供最佳支持。保税区最大的优势之一是:对进口再出口的货物免征商品及服务税,通过这种方式减少商品处理时间和间接成本,提高效率。 摩特继续拓展亚太市场,超越客户期望。对于 摩特而言,为客户提供最高水平的服务始终是公司的核心价值观之一。这个集散中心的推出,将帮助公司更好地满足消费者不断增长的需求。汽车行业发展日新月异,大量的新技术每天都在带来新突破。在这个集散中心的帮助下,摩特将可以赶在该地区竞争对手之前,将新开发的产品系列推向市场。为应对出行领域日新月异的需求,摩特全力拓展品类范围,强化产品创新。







多年来,亚洲一直是 摩特全球业务的重要市场,随着该地区对润滑油的需求不断增加,这个市场对公司的重要性也与日俱增。摩特亚太区制定了一个明确的目标,确保可以满足客户最严格的要求。随着亚洲集散中心的启动,摩特将以快速可靠的方式向该地区的客户提供高质量的系列产品。对于 摩特而言,这是实现该目标的唯一方式。这个集散中心将成为 摩特的里程碑成就,帮助公司在未来始终成为客户首选品牌。 Lionel Dantiacq | 摩特亚太区首席执行官 "今天我们的 摩特亚洲集散中心正式启动,这是我们在亚洲工作的延续,在亚洲快速增长和转型的过程中实现发展目标。通过这个集散中心,我们将简化公司在该地区的供应链,以更高的效率将产品送到客户手中。满足客户的需求是我们的核心宗旨。这个集散中心也印证了我们向成千上万选择 摩特客户的承诺。该中心将帮助我们拓展业务范围,开拓新市场,将最优质的 摩特产品带给新老客户,满足他们在润滑方面的所有需求。"



关於 摩特 摩特是源自法国的世界顶尖品牌,专注透过技术研发、制造及销售高科技机油 (汽车、摩托车和其他车辆) 及润滑油。品牌提供一系列日常汽车产品,包括 8100、7100、H-tech、RBF 系列、ATF、CVTF 及 DCTF 等,致力保持机器的原始状态,以发挥最佳表现和稳定性。 150 多年来,摩特因其产品质量、创新能力和所参与的竞争领域而获得一致认可,同时也是公认的合成机油专家。 早在 1971 年,摩特就采用当时只应用在航天科技的酯类技术,推出300V 润滑油,成为开创 100% 合成机油配方的首家润滑油制造商。2021 年标志着 Motul 300V 的 50 周年诞辰。 摩特一直都与不同的汽车制造商及赛车队伍合作,协助他们在赛车研发上更进一步。为此,摩特积极参加世界各地不同的比赛,并成为多支冠军车队的官方供应商。 摩特非常着重亚太地区的市场发展。多年来,公司已在区内成功立足,并积极扩展业务。现时摩特在亚太区内已经拥有三座大型的生产设施,以及两所研发中心,专注於调较适用於亚洲地区气候的配方,应对区内不断增长的业务和需求。 MOTUL Asia Pacific Pte. Ltd

