来源 Transmit Entertainment Limited 传递娱乐2021/22年度中期业绩扭亏为盈 收益急升逾两倍至港币5.87亿元 「宅经济」及品牌多元化双管齐下

持续提升盈利能力

香港, 2022年2月25日 - (亚太商讯) - 传递娱乐有限公司(「传递娱乐」或「公司」及其附属公司统称「集团」;股份代号:1326)今天公布截至2021年12月31日止六个月(「回顾期内」)未经审核的中期业绩。



于回顾期内,集团进一步推进「宅经济」以及品牌多元化的发展策略。中国内地仍为本集团的收入及业务增长的主要来源,当中来自中国内地的收益占比按年上升17.7个百分点至约96.8%。集团于回顾期内业绩表现亮丽,收益约为港币587.2百万元,较去年同期增加约265.2%。受惠于都市职场励志电视剧《理想之城》及重量级推理探案真人秀《萌探探探案》顺利播出,电影及电视剧集制作及发行分部收入约港币502.2百万元,同比大幅增长约1,296.4%;而集团于2021年5月完成电影放映业务部分股权的出售则有效降低相关电影放映业务的销售及发行开支,使集团成功扭亏为盈,公司拥有人应占溢利约港币10.6百万元。



业务回顾

集团紧贴行业的发展动态和年轻观众的娱乐口味,持续专注于优秀影视综艺内容的开发制作,同时积极探讨具有创新模式的网剧、网络电影、短视频等业务形态。《理想之城》在视频网站爱奇艺以及全国多个一线电视台顺利播出,荣登CSM索福瑞63城电视剧收视率排行榜第一名,亦荣获十多项行业荣誉及奖项,包括入围2018-2022年国家广播电视总局重点电视剧规划选题名单,以及获国家广播电视总局评定为「2021年度优秀海外传播作品」等。而《萌探探探案》通过剧本杀的方式创新演绎经典影视版权,打造面向所有年龄层观众的侦探题材综艺模式,荣获多项行业奖项,包括2021年云+榜年度网综以及第六届新文娱 • 新消费年度创新综艺等。此外,集团编剧团队参与了包括中央广播电视总台元宵晚会、综艺节目《一年一度喜剧大赛》等热门节目,持续引发相关话题讨论及登上多个平台的热搜。



因应新冠疫情下电影放映业务充满挑战的营商环境,集团通过出售于电影放映业务的部分股权,旨在将财务资源重新分配至具有较高发展潜力的其他业务,从而为公司的股东(「股东」)带来更多回报,该出售交易已于2021年5月26日完成。其后,根据集团与电影城(永利)有限公司及东方影业出品有限公司订立的管理协议及补充协议,集团在协议期限内就朗豪坊影院的运营赚取费用。管理层相信,上述策略举措将对集团未来的业绩及财务表现有积极正面的影响。



集团持续完善产业链布局及拓宽收益基础,旗下艺人和红人于细分市场的影响力不断提升。于回顾期内,旗下艺人参与多个电视剧、电影项目的拍摄以及代言活动。其中,杨超越参与出演古装电视剧《重紫》及《一时冲动七世吉祥》,李一桐参与出演电视剧《九霄寒夜暖》、《特工任务》及《狂飙》等。



前景展望

展望未来,集团将继续专注于中国内地开展影视制作业务、艺人和红人经纪人业务, 着力打造泛娱乐生态圈和打通上下游产业链,积极拓展产业链下游的多途径变现渠道,实现优势资源高度融合的战略布局。依托丰富的网台合作资源,集团将继续专注于优质影视内容的创作,同时积极拓宽收益基础,从网络直播、短视频、红人孵化以及流量变现四个方面持续深挖「宅经济」商机。



集团的多个项目目前正在制作当中,包括都市悬疑电视剧《黑土无言》以及综艺节目《喜欢你,我也是》第三季。基于作品的良好收视表现和网络热度,集团计划通过制作《喜欢你, 我也是》第三季及《萌探探探案》第二季打造延续多个季度的自有综艺品牌。此外,集团将对一系列高人气版权进行开发制作, 包括《爱有天意》、《如意蛋》、《半城风月》、《桃花债》、《女船王》及《洛卡尔定律》等。



传递娱乐总裁兼执行董事赵文竹女士表示:「虽然行业仍受新冠疫情和市场气氛所困扰,但受惠于其『宅经济』及品牌多元化的发展策略,集团于回顾期内成功实现扭亏为盈。电视剧及综艺节目制作业务的显著增长充分体现了我们制作团队的优秀实力,有助集团积极把握中国市场的巨大商机,继续推动业务增长。传递娱乐将进一步利用自有全产业链模式,持续提高盈利能力并扩大行业竞争优势,为股东带来长期且理想回报。」



有关传递娱乐有限公司(股份代号:1326)

传递娱乐有限公司是一家以影视综内容创制赋能商业价值的多元化发展企业,主要从事(i) 电影、电视剧及综艺节目制作及发行;(ii) 电影放映;及(iii) 泛娱乐(包括艺人和红人经纪业务,以及价值链上下游之泛娱乐业务)。集团致力于实现其「宅经济」以及品牌多元化的发展策略,通过持续整合编剧、导演及艺人资源,带来优质内容、培养优秀艺人,发掘、孵化和创制人气影视版权以打造自有全产业链模式,构筑独具集团特色的软实力。



本集团依托丰富的网台合作资源培育新晋艺人和红人,同时积极探索和打造面向年轻消费者的自有零售品牌,从网络直播、短视频、红人孵化以及流量变现四个方面持续深挖宅经济商机,形成了以集团为中枢,影视综为骨干以支撑业务发展,同时透过合作伙伴扩充集团的业务维度,并以实体产品丰富产业布局,形成较为完整的上下游产业链,全面把握泛娱乐消费领域的全新机遇。







