国华集团租赁北京蟹岛2万平方米物业 搭建元宇宙线下娱乐体验场景



香港, 2022年2月24日 - (亚太商讯) - 国华集团控股有限公司（「国华」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0370.HK）欣然宣布，集团之间接全资附属公司北京共生数据科技有限公司已与北京蟹岛种植养殖集团有限公司签署租赁协议，拟在北京蟹岛租赁近2万平方米的物业（「蟹岛物业」），计划搭建元宇宙线下娱乐场景，打造元宇宙相关生态，以发展及经营元宇宙线下体验项目－北京蟹岛·元宇宙科幻小镇。根据租赁协议，蟹岛物业的租赁期限为8年，由2022年3月1日生效至2030年2月28日（包括首尾两天），应付租金总额约为1.386亿元人民币（含增值税）。



蟹岛为北京市内著名的休闲度假项目，于2009年被国家旅游局评为「4A级旅游景区」；而是次租赁的蟹岛物业坐落在北京市朝阳区蟹岛路一号蟹岛度假村，占地近2万平方米。近年，集团不断探索房地产轻资产服务业务的发展新模式。为深入贯彻国家主席习近平关于建设社会主义文化强国的重要讲话精神，落实党中央、国务院关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见等文件部署，国家工信部、发展改革委等八个部门联合印发《推进工业文化发展实施方案（2021-2025年）》，旨在完善工业文化发展体系，支持城市更新及文脉保护。目前，国内中心城市拥有大量老旧建筑急待更新改造的需求，和大量急待发展新型技术产业的区域经济需求。凭着集团在房地产物业设计、建设、运营及销售方面的经验，以及近年来对大数据业务的逐步投入、探索和经验积累，乘国家政策大方向之东风，集团将可设计、建设及运营元宇宙线下娱乐体验场馆，作为未来集团发展及收入的新来源之一。



元宇宙虚实结合的部分将是国华未来元宇宙产业链中的重要盈利点，当中包括但不限于虚拟场景的线下体验；线下体验所形成IP（知识产权）的在线NFT（非同质化代币）发行；允许玩家自由创作的元宇宙虚拟平台搭建以及平台搭建过程中虚拟世界、线下体验的双向引流；通过线下体验建立玩家在虚拟世界的虚拟形象和虚拟分身等。集团通过租赁蟹岛物业并运营元宇宙线下娱乐体验场馆，首先将IP从虚拟带入现实，进行元宇宙线下娱乐体验场景搭建。目前，集团的团队正积极与涉及影视IP、沉浸式VR（虚拟现实）剧本杀、沉浸式演艺、数字娱乐线下体验的相关企业、平台、供货商、B端客户洽谈合作，同时正与包括沉浸显示、实时交互、区块链、虚拟人像、3D空间与虚拟场景建设等技术团队进行沟通对接，努力推进业务开展，矢在建立元宇宙全产业链的生态环境。



集团管理层认为，国家近年提出通过实施城市更新行动，进一步完善城市空间结构和功能布局，促进产业转型升级，建设国际科技创新中心。同时，多个地方政府提出元宇宙发展的要求，出台一系列产业生态扶持发展政策，突出元宇宙与文化旅游融合发展，打造实数融合的文旅新场景。有鉴于此，管理层瞄准元宇宙市场的巨大潜力，计划租用蟹岛物业，用于元宇宙线下娱乐体验场景搭建及营运，深挖元宇宙市场，旨在开拓新收入来源。未来，蟹岛物业将作为集团元宇宙虚拟世界及线下体验联动发展的入口，为集团未来业务发展赋能。管理层相信，结合集团大数据业务团队在元宇宙相关技术领域积累的优势，将使集团在未来创新产业生态环境下保持竞争力，从而扩大收入来源，为股东带来长远的回报。



关于国华集团控股有限公司

国华集团控股有限公司（0370.HK）主要从事贸易业务、借贷与融资租赁等金融服务，以及房地产轻资产综合服务业务等。房地产轻资产综合服务业务包括房地产全产业链综合服务和城市供热服务。此外，集团旗下子公司专注发展及利用大数据及人工智能（AI）技术建立成熟的数据分析模型，为地产和金融客户提供全面的服务。集团在发展现有主要业务的同时，不断拓展及完善元宇宙相关业务的布局。



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