Wednesday, 23 February 2022, 15:38 HKT/SGT Share:

来源 UMP Healthcare 联合医务免费视频问诊助新冠患者安心 加强疫苗接种服务 以专业与香港人同心抗疫

香港, 2022年2月23日 - (亚太商讯) - 联合医务集团有限公司（「联合医务」或「本集团」，股份代号：722）宣布，其附属的联合医务慈善基金会有限公司（「慈善基金会」）会捐出首笔款项港币 50 万元，资助确诊新冠肺炎患者得到免费遥距视频医疗咨询、全面加强集团旗下医疗中心的科兴疫苗接种服务，预计未来一个月各项服务可惠及最少10,000名有需要人士，并按需要增加捐款。

遥距视频问诊可以让病人足不出户得到最快的医生建议。

因应新冠肺炎个案急增，确诊者滞留在家等候入院或隔离，很多长者、成年人或儿童都急需医疗咨询，联合医务有见及此应医管局呼吁加入抗疫团队，为相关患者提供免费遥距视频问诊。患者不论是确诊、初步确诊或自行经快速抗原检测呈阳性人士，皆可以经网上简单登记后，获安排与医生于指定服务时间内进行视频医疗咨询，并按情况提供需要药物，以减轻他们的彷徨之情及出门不便之困难。问诊服务、药物及支持所有相关事项之费用将由慈善基金会捐款全额补贴。



另外，由于疫苗接种需求急增，除集团旗下11间指定医疗中心现行提供的科兴疫苗接种服务积极参与支持外，联合医务将在位于中环的联合健康管理中心增设接种点，为需要重点保护的长者及儿童提供额外接种服务。该中心有专科医生及注册护士驻场，为接种人士先进行评估，确认适合接种疫苗后方安排打针，并会解答个别人士的疑问及跟进接种后情况，相信藉此可减少忧虑。



联合医务主席、行政总裁及联合医务慈善基金会董事孙耀江医生表示：「联合医务冀尽企业及专业医疗机构的责任，在香港严峻的疫情下为市民分忧解困，我们的医护团队亦愿意为减轻公营医疗系统的压力略尽绵力，一起为有需要人士提供支持，为社会带来积极正面的影响。同时，我们亦向受疫症影响的人士致以慰问，希望我们的行动能为大众适时送暖。」



遥距视频问诊服务时间为星期一至星期五上午 9 时至晚上 6 时，晚上及星期六提供有限度服务。有关视频问诊服务登记，请浏览 https://bit.ly/3H2IzY8。



科兴疫苗接种服务于下列地点提供，服务时间按个别中心而所不同。如有查询，请致电医务中心。



联合医务中心 (中环)

地址：中环德辅道中71号永安集团大厦14楼

电话：(852) 2840 1636



联合健康管理中心 (专为长者及儿童)

地址：中环德辅道中71号永安集团大厦16楼1603室

电话：(852) 2507 2656



联合医务中心 (铜锣湾)

地址：铜锣湾轩尼诗道555号东角中心19楼1901C室

电话：(852) 2811 8218



联合医务中心 (湾仔)

地址：湾仔港湾道1号会展广场办公大楼1109室

电话：(852) 2824 0018



联合医务中心 (佐敦)

地址：九龙弥敦道238号15楼03-04室

电话：(852) 3549 6833



联合医务中心 (尖沙咀)

地址：九龙尖沙咀东么地道62号永安广场10楼07室

电话：(852) 2369 9536



联合医务中心 (奥运)

地址：九龙大角咀深旺道3号嘉运大厦 1楼2号铺

电话：(852) 2740 4319



联合医务中心 (观塘)

地址：九龙观塘协和街183号地下

电话： (852) 2855 8098



联合医务中心 (九龙湾)

地址：九龙湾牛头角道3号得宝花园地下F号铺

电话： (852) 2751 9339



联合医务中心 (荃湾)

地址：荃湾青山公路398号愉景新城第一层1070铺

电话：(852) 2940 1338



联合医务中心 (沙田)

地址：沙田乙明邨明耀楼地下9号铺

电话：(852) 2634 1812



联合医务中心 (珀丽湾)

地址：马湾马湾大街村东21号地下

电话：(852) 2986 3880



关于联合医务集团有限公司

www.ump.com.hk



联合医务集团有限公司成立于1990年，为香港联交所主板上市公司（股份代号722.HK），是香港最大、历史悠久的上市医疗集团之一，32年来秉持「让所有人获得可信任及可负担的服务，从而在不用担忧健康的考虑下，追求自己的梦想」的宗旨为大众服务，帮助市民提升健康体魄，共同走出疫境。



联合医务除了为个人提供多元化的医疗保健服务，亦与企业及保险公司保持紧密合作，为会员设计及管理企业医疗保健福利计划。医疗服务联网遍布香港及澳门逾1,100间自设及联营机构，提供服务包括：家庭医学科、专科、牙科、医学影像及化验、预防医学及体检、日间手术及内视镜等。





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