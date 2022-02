Monday, 21 February 2022, 13:37 HKT/SGT Share:

来源 Synergy Group Holdings International Limited 汇能集团与马来西亚州政府机构合作实现绿色计划 每年减少二氧化碳排放量超过60万吨

香港, 2022年2月21日 - (亚太商讯) - 汇能集团控股国际有限公司,股份代号1539.HK(「汇能集团」或「本集团」)(1)与一家马来西亚州政府机构Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS)(2) 和一家房地产科技公司Odesi Ecob Sdn Bhd (ODESI)(3) 签订谅解备忘录,在马来西亚雪兰莪州推出绿色组合计划。绿色组合计划由两部分组成,「节能计划」主要围绕高效节能以及「新冠病毒抗疫计划」主要围绕减少因空气质量治理产生的空气细菌和新冠病毒传播风险。该计划符合雪兰莪州成为智慧可持续发展城市的倡议,也切合在雪兰莪州即将采用的城市规划发展方法。



作为「节能计划」的核心绿色技术供应商,汇能集团的目标是在签订能源管理合约的情况下于雪兰莪州的 6,000 间屋苑安装约 600 万支 LED 灯,汇能集团拥有专利的 LED 灯具有 10 年的使用寿命,比市场上的传统 LED 灯节省 50% 的能源,可以减低更换产品的成本,以充份实现能源节省。



「我们提供最先进、耐用和可持续的 LED 照明解决方案。于能源管理合约期内,『节能计划』估计将达到每年节省4.48亿马来西亚令吉(相等于约港币8.4亿元),节省约8.67亿千瓦时电力,相当于每年减排二氧化碳60万吨以上,意味着十年来每年种植超过1,000万棵树。」本集团主席兼行政总裁黄文辉先生表示。



此外,本集团与 iCleanic Limited(4)合作,在雪兰莪州的 6,000 间屋苑中实施「新冠病毒抗疫计划」。iCleanic 总部位于香港,提供杀灭新冠病毒的消毒解决方案。其消毒解决方案的有效性经国际专业组织测试,包括 CMA Testing(5)就消除空气中的细菌以及英属哥伦比亚大学就消除新冠病毒的测试。该计划的重点是通过减少空气中的细菌,改善雪兰莪州的空气质量处理和新冠病毒传播风险。该计划的有效性和安全性符合CMA Testing(5)测试,适用于所有年龄层的人。



东南亚国家联盟预计雪兰莪州在 2025年将成为一个宜居的智慧城市。本集团的目 标是参与马来西亚绿色倡议以促进绿色发展,并努力打造雪兰莪州为一个更智能、更环保、更安全的城市。



编辑垂注:



1. 汇能集团控股国际有限公司(「汇能集团」或「本集团」)

汇能集团控股国际有限公司(股份代号:1539.HK)成立于2008年,是首家在香港联交所上市的能源服务公司(ESCO),是领先的综合节能与管理解决方案提供商之一。在香港,本集团连同其附属公司主要从事设计及定制、投资、安装及调试、运营及维护其 (i) 能效技术;(ii) 可再生能源;(iii) 储能和分布式能源。为 20 多个国家的客户提供服务,业务涵盖马来西亚、印度尼西亚和南非的数百万个大型项目。



2. Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS)

LPHS 是一个州政府机构,负责雪兰莪州房地产开发的规划和管理。



3. Odesi Ecob Sdn Bhd (ODESI)

ODESI 从事房地产技术业务,为国家住房部和建筑委员会提供分层管理解决方案。



4. iCleanic Limited

iCleanic Limited是一间于香港注册成立之公司,提供消毒解决方案。



5. CMA Testing

香港中华厂商联合会的附属机构CMA Testing成立于1979年,是一家具规模的质量保证中心,专业从事检测、检验、认证服务,CMA Testing是香港实验所认可计划(HOKLAS)认可的第三方实验室和香港检验机构认可计划 (HKIAS) 认可的检验机构。目前全球网络已扩大至亚洲、中东、欧洲和北美洲的 12 个国家及地区。









