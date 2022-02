Friday, 18 February 2022, 20:45 HKT/SGT Share: 中国有色矿业获纳入恒生综合指数成份股

香港, 2022年2月18日 - (亚太商讯) - 恒生指数有限公司于今天发布2021年第四季度之恒生指数系列检讨结果,中国有色矿业有限公司(「中国有色矿业」或「本公司」;及其附属公司统称「本集团」)(股份代号:1258.HK)获纳入为恒生综合指数之成份股,并将于2022年3月7日(星期一)起生效。



恒生综合指数涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的 95%,提供了一项全面的香港市场指标。恒生综合指数采用流通市值加权法计算,可以用作发行指数基金、互惠基金及表现量度基准。



中国有色矿业董事会主席兼总裁张晋军先生表示:「我们感到十分荣幸能被纳入为恒生综合指数,这不单证明我们在国际资本市场的地位获得充分肯定,亦代表了市场对公司财务表现、长期投资价值及增长前景的高度认可。这将进一步丰富公司的投资者群体,有益于提升公司股票的流动性,为公司的可持续增长提供助力。中国有色矿业也将在生产经营、资源并购、财务管理、风险防范等各方面持续努力,争取为股东创造更大的投资回报。」



有关中国有色矿业有限公司(1258.HK)

中国有色矿业是一家稳健、高速发展的铜、钴生产商,拥有丰富的铜、钴资源及先进、可靠的铜、钴开采、选矿、冶金技术,同时亦是集铜、钴采选冶及销售于一身、产业链完整的国际化矿业公司。公司深耕中南部非洲,区位优势明显,自1998年收购赞比亚谦比希铜矿,成为第一家进入赞比亚铜产业的中资企业,已在赞比亚经营业务超过23年,在刚果(金)经营业务超过11年。2012年,我们成为第一家登陆香港资本市场的非洲概念股。



截至2020年底,公司共拥有铜资源量584万吨、储量239万吨;钴资源量17万吨、储量5.4万吨。主要产品包括粗铜、阳极铜、阴极铜及硫酸等。预计2022年综合铜产量约51万吨,自产铜产量约16万吨,钴金属产量约1200吨;硫酸产量约95万吨。未来,公司将继续努力寻找新的铜钴资源,进一步提升公司的核心竞争力。



联系我们

中国有色矿业有限公司

Hk1258-ir@cnmc.com.cn





