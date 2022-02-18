华夏文化科技(1566)轻装再出发 乘NFT、VR元宇宙风口高飞

|
|
|
|Thursday, 17 February 2022, 20:08 HKT/SGT
|
香港, 2022年2月17日 - (亚太商讯) - 获华夏文化科技（01566）注资控股的日本世嘉（SEGA）室内乐园JOYPOLIS品牌，从日本市场跃升至国际层面，除了于中国上海、青岛、广州等地设有直营乐园及授权乐园，更接获不同的国际大型发展商的合作机会。作为拥有来自日本VR研发「黑科技」的华夏文化及SEGA JOYPOLIS (现称CA SEGA JOYPOLIS)，正朝元宇宙及NFT（非同质化代币）发展，华夏文化庄向松主席更披露，会率先在香港开设元宇宙VR（虚拟现实）游乐园「Meta-Joypolis」，预期今年上半年开业。
华夏文化卸下重资产直营乐园的经营模式，改以轻装上阵，将乐园、IP及多媒体娱乐业务的成功模式授权予合作方，冀以更快的速度复制品牌，与合作方共享利润。华夏文化的品牌力及VR科技的领导地位，亦获得多个科网企业龙头赏识。华夏文化于2019年与华为开展合作，集团引入兼具体验感和刺激好玩的VR软件及游戏内容，与华为共同开发符合5G、6G及更前沿科技的VR硬件。
据悉，华夏文化科技也正积极进行债务重组的安排，并趁股价及市值处于严重被低估的情况，引进新的投资方及合作方，包括与合作方成立合营公司，再引入策略投资者，共同发展元宇宙游乐园 (Meta-joypolis)及体验中心，首选香港，长远将于国内开设同类游乐园。此外，今年内亦会在东京仙台推出Sports Joypolis，以运动元素为主。
拥有大量IP动漫资源的华夏文化，在NFT领域也是野心勃勃，据悉，集团将通过其日本的友好业务网络，连接不同日本知名的艺术家及动漫设计师，开展NFT业务 ; 其自身的动漫IP，包括虚拟偶像「紫嫣Violet」、憨八龟、藏羚王等，也将是NFT的潜在开发IP之一。
话题 Press release summary
部门 数字
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|