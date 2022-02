Cipia将为两款国产车型提供驾驶员监控系统

Thursday, 10 February 2022, 08:56 HKT/SGT Share:

北京, 2022年2月10日 - (亚太商讯) - 提供基于人工智能的驾驶员和车内空间监测感知解决方案的汽车科技公司Cipia(特拉维夫证券交易所代码:CPIA)宣布获得来自中国知名整车厂的订单,为该整车厂的两款新车型提供Driver Sense驾驶员监控系统。Cipia业内领先的Driver Sense驾驶员监控系统将搭载于方向盘轴上方的红外传感器,并基于NVIDIA Orin X芯片系统(SoC)运行,预计将在今年开始投产。



Cipia首席执行官David Tolub表示:“获得新车型的订单有助于继续提升我们在中国汽车市场的影响力。客户决定再次合作就是我们产品质量的最好证明,我们非常感谢有机会与我们的合作伙伴开启新项目。我们也期待未来有更多合作。”



截至目前,Cipia已获得来自5家汽车制造商、7个不同平台的23个车型的订单。Cipia的客户包括一家美国电动汽车制造商、上汽集团、位于中国的一家美国汽车品牌以及两家中国知名汽车制造商。



中国的汽车市场在过去20年中一直呈现稳步增长态势,据估计,2020年中国制造的新车达2500万辆,超过美国和欧盟的总和。中国市场一直以来都是面向国际的,近年来,中国汽车制造商开始收购国际汽车品牌,进军西方市场。



基于计算机视觉和人工智能技术,Cipia的Driver Sense系统通过分析红外图像来评估驾驶员的行为。该系统能够追踪驾驶员的面部特征,识别视觉线索,如眼睑张开度、瞳孔扩张、注视方向等属性,以检测驾驶员的疲劳或分心迹象。一旦检测到以上情况,系统将提醒驾驶员集中注意力,防止危险事故的发生。



Cipia是一家提供领先智能传感解决方案的企业,利用先进的计算机视觉和人工智能技术,实现更安全和更优质的驾驶体验。公司专注于车内环境,提供Driver Sense驾驶员监控系统, Cabin Sense车内空间监测系统,以及Cipia-FS10车队驾驶员监控和远程视频信息处理设备。经过十多年的研发,公司拥有领先的专利计算机视觉技术。Cipia正在不断突破智能感知解决方案的边界,以实现更优质和更安全的驾驶体验。





