汇能集团绿色科技项目荣获国际标准认证 能源排放量化超过7000吨二氧化碳当量



香港, 2022年2月7日 - (亚太商讯) - 汇能集团控股国际有限公司，股票代码1539.HK（「汇能集团」或「本集团」）(1)成功取得香港中华厂商联合会工业发展基金有限公司CMA检定中心（「CMA Testing」(2) ）的温室气体排放认证声明，集团项目被验证的排放量为7,146.74 吨二氧化碳当量(3)。该排放库存量通过 ISO 14064-3:2019 (4)验证，并符合 ISO 14064-1:2018 (4)的要求。



本集团主席兼行政总裁黄文辉先生表示：「达到碳中和目标是一场全球性的硬仗，我们务求减少温室气体排放，并在不久的将来实现碳中和。本集团正在积极制定对应的商业计划，以协助其他公司中和其温室气体排放。」



截至今天，本集团已为总计 7,146.74 吨二氧化碳当量取得验证，估计约占其温室气体排放总库存的百分之一，集团已交由检验机构进行验证余下的排放库存量。碳信用价格(5)目前在各个国际碳信用交易所(5)的市场价格为每吨56人民币至89欧元不等。随着《香港气候行动蓝图2050》(6)、中国的《碳达峰2030》(7)及《碳中和2060》(7)迈向成功，本集团预计全球碳信用价格(5)和碳信用交易市场计划将会持续增长。减少温室气体排放是非常迫切的行动，有效遏制全球暖化效应，故本集团以投资碳市场为优先的业务。本集团利用其多年的温室气体排放管理经验和独特的绿色创新科技，致力为未来制造可持续性的环境。



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编辑垂注：



1. 汇能集团控股国际有限公司（「汇能集团」或「本集团」）

汇能集团控股国际有限公司（股票代码：1539.HK）成立于2008年，是首家在香港联交所上市的能源服务公司（ESCO），是领先的综合节能与管理解决方案提供商之一。在香港，本集团连同其附属公司主要从事 (i)能效技术的设计及定制、投资、安装及调试、运营及维护； (ii) 可再生能源； (iii) 储能和分布式能源。为 20 多个国家的客户提供服务，业务涵盖马来西亚、印度尼西亚和南非的数百万个大型项目。



2. CMA Testing

香港中华厂商联合会的附属机构CMA Testing成立于1979年，是一家具规模的品质保证中心，专业从事检测、检验、认证服务，CMA Testing是香港实验所认可计划（HOKLAS）认可的第三方实验室和香港检验机构认可计划 (HKIAS) 认可的检验机构。目前全球网络已扩大至亚洲、中东、欧洲和北美洲的 12 个国家及地区。



3. 二氧化碳当量 (CO2e)

二氧化碳当量包括二氧化碳和其他温室气体。相较于任何数量和类型的温室气体， 二氧化碳当量表示具有同等全球暖化影响力的二氧化碳量。



4. ISO14064温室气体排放查证/确证管理系统

ISO 14064-1：组织层级温室气体排放与移除之量化及报告附指引之规范

ISO 14064-2：计划层级温室气体排放减量或移除增量之量化、监督及报告附指引之规范

ISO 14064-3：温室气体主张之确证与查证附指引之规范



5. 碳信用价格指数

尽管香港目前仍处于探索设立碳交易可行性的阶段，本公司就市场价格参考了其他国际交易平台或公开讯息：



截至 国家/地区 产品(价格) 供参考的个别市场来源：

27/1/2022 中国 全国碳市场排放配额(人民币56.00/吨) 交易所：上海环境能源交易所

https://www.cneeex.com/c/2022-01-27/491999.shtml



27/1/2022 欧洲 EUA期货–22年1月*(欧元89.00/合约) 交易所：洲际交易所集团

https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=6817108



27/1/2022 美国加州 CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2021- 22年1月*(美元29.59/合约) 交易所：纽约商业交易所

https://tinyurl.com/2p97hrrf



30/9/2021 澳洲 澳洲碳信用额单位*(澳元26.50/证书) 资料来源：Clean Energy Regulator, Australian Government

https://tinyurl.com/bddbrmyv



6. 香港气候行动蓝图2050

香港政府公布《香港气候行动蓝图2050》，以「零碳排放‧绿色宜居‧持续发展」为愿景，提出香港应对气候变化和实现碳中和的策略和目标。

< https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/08/P2021100800569.htm?fontSize=1 >



7. 中国的碳达峰2030及碳中和2060

中国共产党、中央委员会及国务院联合发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》

< http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm >





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